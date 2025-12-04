Entre los F-16 y la ola de calor: Javier Milei empuja el paquete de reformas en el Congreso

4 DE DICIEMBRE DE 2025. La ventana favorable que Javier Milei inauguró en el Congreso a partir de la jura de los nuevos legisladores del oficialismo sería crucial para las posibilidades de reelección en 2027. El presidente busca empujar la mayor cantidad de medidas y reformas posibles para su tratamiento en las sesiones extraordinarias, con especial foco en la reforma laboral, el Código Penal renovado y el Presupuesto 2026.

Esa lucha, que ya comenzó con negociaciones de semanas atrás, eclosionará el próximo 10 de diciembre cuando se inaugure la nueva configuración legislativa, con el oficialismo dominando la primera minoría de la Cámara baja.

Mientras tanto, en Argentina genera atención la llegada de los aviones de combate F-16, que arribarán al país a partir de mañana. Lo harán en Río Cuarto, donde Luis Petri dará sus últimas maniobras como ministro de Defensa antes de pasarse formalmente al Poder Legislativo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La compra, uno de los actos de gobierno libertario con mayor volumen de propaganda en los últimos dos años, incluirá un sobrevuelo rasante por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo 7. Además, el propio Milei recibirá a las seis aeronaves que viajan en vuelo ferry desde Dinamarca y que actualmente se encuentran de parada en Natal, Brasil.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.