Entre los F-16 y la ola de calor: Javier Milei empuja el paquete de reformas en el Congreso

4 DE DICIEMBRE DE 2025. La ventana favorable que Javier Milei inauguró en el Congreso a partir de la jura de los nuevos legisladores del oficialismo sería crucial para las posibilidades de reelección en 2027. El presidente busca empujar la mayor cantidad de medidas y reformas posibles para su tratamiento en las sesiones extraordinarias, con especial foco en la reforma laboral, el Código Penal renovado y el Presupuesto 2026.
La CGT se complica frente el avance de la reforma laboral
La conducción de la CGT entró en modo resignación. Aunque todavía no conocen la letra chica del proyecto de Reforma Laboral que el Gobierno enviará al Congreso, en Azopardo dan por hecho que Javier Milei podría conseguir los votos necesarios para aprobarla.
Esa lectura encendió todas las alarmas puertas adentro y aceleró una estrategia que mezcla negociaciones políticas, alianzas inesperadas y un objetivo central: evitar que la embestida libertaria avance sobre el corazón del poder sindical.
