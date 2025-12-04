urgente24
Entre los F-16 y la ola de calor: Javier Milei empuja el paquete de reformas en el Congreso

Javier Milei y la hora de acelerar en el Congreso. (Foto: Grok IA). 

Mientras llegan los F-16 y golpea una ola de calor, Javier Milei no quiere perder la oportunidad de instalar el paquete completo de reformas en el Congreso.

4 de diciembre de 2025 - 13:25

4 DE DICIEMBRE DE 2025. La ventana favorable que Javier Milei inauguró en el Congreso a partir de la jura de los nuevos legisladores del oficialismo sería crucial para las posibilidades de reelección en 2027. El presidente busca empujar la mayor cantidad de medidas y reformas posibles para su tratamiento en las sesiones extraordinarias, con especial foco en la reforma laboral, el Código Penal renovado y el Presupuesto 2026.

Esa lucha, que ya comenzó con negociaciones de semanas atrás, eclosionará el próximo 10 de diciembre cuando se inaugure la nueva configuración legislativa, con el oficialismo dominando la primera minoría de la Cámara baja.

Mientras tanto, en Argentina genera atención la llegada de los aviones de combate F-16, que arribarán al país a partir de mañana. Lo harán en Río Cuarto, donde Luis Petri dará sus últimas maniobras como ministro de Defensa antes de pasarse formalmente al Poder Legislativo.

La compra, uno de los actos de gobierno libertario con mayor volumen de propaganda en los últimos dos años, incluirá un sobrevuelo rasante por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo 7. Además, el propio Milei recibirá a las seis aeronaves que viajan en vuelo ferry desde Dinamarca y que actualmente se encuentran de parada en Natal, Brasil.

Por otra parte, una intensa ola de calor golpea a la gran mayoría de las provincias argentinas, en lo que puede ser un presagio de un verano intenso. Algo que no solo se va a limitar a lo climático.

Ola de calor 2P
Ranking de calor a las 13 en Argentina.&nbsp;

Ranking de calor a las 13 en Argentina.

Esto pasa en el vivo de Urgente24:

La CGT se complica frente el avance de la reforma laboral

La conducción de la CGT entró en modo resignación. Aunque todavía no conocen la letra chica del proyecto de Reforma Laboral que el Gobierno enviará al Congreso, en Azopardo dan por hecho que Javier Milei podría conseguir los votos necesarios para aprobarla.

Esa lectura encendió todas las alarmas puertas adentro y aceleró una estrategia que mezcla negociaciones políticas, alianzas inesperadas y un objetivo central: evitar que la embestida libertaria avance sobre el corazón del poder sindical.

Fuerte calor golpea a Argentina

La Argentina se prepara para un episodio de temperaturas extremas, con un escenario de calor notablemente superior a los promedios habituales para esta época del año, en la franja central y norte del país.

El fenómeno, potenciado por el viento persistente del norte, alcanzará su punto máximo entre este jueves y viernes.

Siguen las renuncias en el Gobierno de Milei: Sale el Subsecretario de DDHH y sufre Cúneo Libarona

Reforma laboral: La iglesia no se queda atrás y presiona a Javier Milei

Colectivos: Milei abrió la billetera y entrega más subsidios para evitar un paro

