El legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) Ramiro Marra, entrevistado en “A 2 Voces” (TN), añadió: “lo primero que debemos hacer es respetar las leyes. Los terrenos donde se asientan las villas han sido usurpados. En 2050, la mitad de los porteños va a ser villero, si seguimos así”.
DEBATE EN "A 2 VOCES"
Ramiro Marra: "En el año 2000, el 3% de los habitantes de CABA vivía en villas. Hoy, son el 15%"
“El nivel de violencia y homicidios dentro de este tipo de barrios es mucho más elevado que en el resto de la sociedad” agregó Ramiro Marra.
“¿Cuál es la diferencia entre tomar calles con un piquete, tomar terrenos como hace Juan Grabois o tomar sitios en una villa? Es lo mismo. Son delitos”.
“¿Por qué alquilan allí? Porque muchos son inmigrantes ilegales que no pueden acceder a otro tipo de viviendas”.
Marra, quien fracasó en las urnas en el mes de mayo cuando intentó extender 4 años su estadía en la legislatura, creó el movimiento Anti Villas.
“Hace 5 años, nos organizamos en una de las causas culturales más difíciles y le pusimos fin a toda la mafia de los piquetes. Hoy nos toca dar otra pelea: terminar con las villas. Al que no tenga título de propiedad hay que desalojarlo, es la única forma de terminar con las mafias”.
“Hace 7 meses que no concurría a un canal de TV aunque siempre me invitan. Vine para dar el debate sobre la situación que se vive en la Ciudad de Buenos Aires que se ha vuelto cada vez más inseguro”.
“El 75% de los que viven en la 31 son extranjeros. No hay votos allí para los políticos, no tienen papeles, en general”.
Juan Domingo “Jala” Romero, referente de la Villa 31
“Sos un payaso, Marra. La mitad de la 31 está urbanizada, tiene servicios básicos. Parecés un mini brigadier Osvaldo Cacciatore” retrucó quien atiende un comedor popular en Retiro desde hace varias décadas.
“¿De qué trabajás? ¿Estás en la Bolsa de Comercio? ¿Qué sabés del sufrimiento de la gente pobre? Sos un niño bien que no entiende a los negros de la villa. Vos nunca pasaste lo que yo pasé”.
"Te he visto en las redes y vi la forma en que te expresás sobre la gente".
“Hay un complot inmobiliario para sacar a la 31 y construir ahí barrios de lujo”.