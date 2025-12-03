Lorena Villaverde se baja del Senado en plena tormenta política pero retiene su banca en Diputados

La diputada sostuvo que su continuidad en la disputa por el Senado hubiese significado “convalidar el daño” y exponerse a un clima que calificó como de violencia política. “No lo voy a hacer”, afirmó.

Su extenso descargo (pero sigue en Diputados)

La legisladora también responsabilizó a sectores de la oposición de intentar convertir su situación en una herramienta para entorpecer el armado oficialista en el Senado y ralentizar la agenda legislativa del Gobierno.

“No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar para frenar lo que eligieron millones de argentinos”, lanzó.

Villaverde aseguró que no se involucró en La Libertad Avanza “por un asiento ni una dieta”, sino por convicción, y que su renuncia responde al objetivo de no convertirse en un obstáculo para el rumbo político del oficialismo.

“Doy un paso al costado, no un paso atrás”

En el cierre de su comunicado, la rionegrina dejó en claro que su salida del Senado no implica un alejamiento del proyecto libertario.

“No renuncio a mis convicciones ni a mi compromiso con Río Negro. Solo renuncio a ser usada como herramienta contra este Gobierno”, concluyó.

Con su decisión, el oficialismo pierde una pieza clave en su intento de consolidar su presencia en la Cámara Alta, mientras que Villaverde mantiene su escaño en Diputados, donde había sido electa en 2021. Su futuro político inmediato queda así atado al rol que pueda cumplir desde la Cámara baja, lejos del escenario que generó la mayor crisis institucional del oficialismo en el inicio del nuevo período legislativo.

Me dirijo a usted con el respeto y la convicción profunda que me trajeron a la vida pública: la defensa irrestricta de la libertad, el apego absoluto a nuestra Constitución Nacional y el compromiso inquebrantable con el proyecto de transformación que usted… pic.twitter.com/CfdDmIQNNv — Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) December 3, 2025

