La senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde, decidió finalmente no asumir su cargo en la Cámara Alta, una renuncia que reacomoda el tablero político y pone fin (al menos por ahora) a una controversia que llevaba días trabando el arranque legislativo.
Lorena Villaverde se baja del Senado en plena tormenta política pero retiene su banca en Diputados
En un extenso mensaje en X, Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado, la que no pudo asumir por acusaciones de narcotráfico en USA.
La dirigente libertaria, cuyo pliego había sido devuelto a la comisión de Asuntos Constitucionales luego de varias impugnaciones, anunció que continuará en la Cámara de Diputados, donde ya ocupa una banca.
La decisión se conoce en el marco de un clima enrarecido por las sospechas que la rodean: desde vínculos con el empresario rionegrino Fred Machado —extraditado a Estados Unidos por presuntos lazos con el narcotráfico— hasta una vieja causa relacionada con tráfico de drogas en territorio norteamericano. Aunque la Justicia argentina no tiene causas abiertas contra ella, las acusaciones marcaron el pulso de la discusión en el Senado desde la jura del viernes pasado.
Lorena Villaverde: “No voy a poner en riesgo a mi familia”
En una extensa carta pública, Villaverde justificó su renuncia apelando a motivos personales y a lo que definió como una persecución política y mediática.
“Mis hijos están primero. Ningún cargo vale más que su bienestar”, expresó, en un mensaje en el que aseguró haber sido blanco de “operaciones maliciosas diseñadas para destruir y humillar”.
La diputada sostuvo que su continuidad en la disputa por el Senado hubiese significado “convalidar el daño” y exponerse a un clima que calificó como de violencia política. “No lo voy a hacer”, afirmó.
Su extenso descargo (pero sigue en Diputados)
La legisladora también responsabilizó a sectores de la oposición de intentar convertir su situación en una herramienta para entorpecer el armado oficialista en el Senado y ralentizar la agenda legislativa del Gobierno.
“No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar para frenar lo que eligieron millones de argentinos”, lanzó.
Villaverde aseguró que no se involucró en La Libertad Avanza “por un asiento ni una dieta”, sino por convicción, y que su renuncia responde al objetivo de no convertirse en un obstáculo para el rumbo político del oficialismo.
“Doy un paso al costado, no un paso atrás”
En el cierre de su comunicado, la rionegrina dejó en claro que su salida del Senado no implica un alejamiento del proyecto libertario.
“No renuncio a mis convicciones ni a mi compromiso con Río Negro. Solo renuncio a ser usada como herramienta contra este Gobierno”, concluyó.
Con su decisión, el oficialismo pierde una pieza clave en su intento de consolidar su presencia en la Cámara Alta, mientras que Villaverde mantiene su escaño en Diputados, donde había sido electa en 2021. Su futuro político inmediato queda así atado al rol que pueda cumplir desde la Cámara baja, lejos del escenario que generó la mayor crisis institucional del oficialismo en el inicio del nuevo período legislativo.
