Endeudamiento de Axel Kicillof: "Prórroga sin hora" (¿...?)

En cambio fue exitosa la negociación dentro de Diputados: Alejandro Dichiara retomó la presidencia del cuerpo y se definió un esquema de 6 vicepresidencias que incluye a todos y que tendrán el mismo rango, sin jerarquías internas.

El Endeudamiento precisa de una mayoría especial: 2/3 de los presentes para endeudarse hasta un máximo de US$ 3.045 millones.

Según el 'poroteo' peronista, los 37 diputados de Unión por la Patria se suman 15 de la UCR, 3 de Coalición Cívica, 3 de Nuevos Aires y 6 de Unión y Libertad = 64 votos, 2 más que el mínimo requerido.

Sin embargo, el bloque Somos Buenos Aires (UCR) explotó. Las legisladoras referenciadas en Facundo Manes, Viviana Diroli y Nazarena Mesías, anticiparon su negativa tras un combate intenso con el jefe del bloque, Matías Civale. Los que responden al diputado nacional Sebastián Pareja, quien intenta trabar a Kicillof en nombre de los hermanos Milei, llegarían a 30 votos .

¿Y el PRO? Otro de los enigmas de la jornada.

