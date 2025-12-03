El tema merece casi un Minuto-a-Minuto: Endeudamiento 2026 en el Legislativo de la Provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof hizo varias solicitudes y muchas negociaciones para que se apruebe. Sin embargo, a las 15:00 la sesión en Diputados no comenzó y la información a la prensa es "Prórroga sin hora".
SESIÓN EN PELIGRO
Endeudamiento de Axel Kicillof: "Prórroga sin hora" (¿...?)
La Cámara Baja bonaerense estaba citada para las 15:00 por el Endeudamiento 2026 de Axel Kicillof. A las 15:15 se informó "Prórroga sin hora". No pliegos Bapro.
A las 15:14, el presidente saliente de la Cámara Baja, Alexis Guerrera, abrió la sesión solo con diputados peronistas en sus bancas. La legisladora Marcela Basualdo pidió un cuarto intermedio sin hora, concedido a las 15:15.
¿Qué sucede? Por ejemplo, los pliegos para ampliar el directorio del Banco Provincia de Buenos Aires no ingresaron y los votos prestados a Kicillof no aparecen sin la contrapartida acordada.
Es la 3ra. que se reúne la Cámara y, en teoría, se encuentra todo resuelto pero las 2 veces anteriores, la sesión fracasó: en una, sólo fueron aprobados Presupuesto 2026 y Ley Fiscal; en la siguiente, no ocurrió el quorum.
En teoría, en esta ocasión todo se encontraba resuelto. Sin embargo, hasta las 15:30, la situación es bastante similar a la vez anterior, cuando por el mismo motivo ("No llegaron los papeles") termino 'pinchándose' la sesión: la ampliación del directorio del Banco Provincia, que irá de 8 sillas a 12, entre las que habrá 4 que funcionarían como síndicos, a distribuir con opositores y aliados, requiere del proyecto correspondiente.
En cambio fue exitosa la negociación dentro de Diputados: Alejandro Dichiara retomó la presidencia del cuerpo y se definió un esquema de 6 vicepresidencias que incluye a todos y que tendrán el mismo rango, sin jerarquías internas.
El Endeudamiento precisa de una mayoría especial: 2/3 de los presentes para endeudarse hasta un máximo de US$ 3.045 millones.
Según el 'poroteo' peronista, los 37 diputados de Unión por la Patria se suman 15 de la UCR, 3 de Coalición Cívica, 3 de Nuevos Aires y 6 de Unión y Libertad = 64 votos, 2 más que el mínimo requerido.
Sin embargo, el bloque Somos Buenos Aires (UCR) explotó. Las legisladoras referenciadas en Facundo Manes, Viviana Diroli y Nazarena Mesías, anticiparon su negativa tras un combate intenso con el jefe del bloque, Matías Civale. Los que responden al diputado nacional Sebastián Pareja, quien intenta trabar a Kicillof en nombre de los hermanos Milei, llegarían a 30 votos .
¿Y el PRO? Otro de los enigmas de la jornada.
