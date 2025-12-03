Tras los llamados de River se confirmó el futuro de Sebastián Villa

Más allá de que Sebastián Villa tiene un pasado sumamente ligado a Boca, lo que más controversia generó entre los hinchas de River al momento que se supo que hubo consultas es el hecho de que el colombiano tuvo dos juicios por violencia de género donde en el primero de ellos fue considerado culpable y condenado a dos años y un mes de prisión, una pena que es excarcelable.