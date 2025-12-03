River comenzó el rearmado de su plantel luego de lo que fue un 2025 paupérrimo con un Marcelo Gallardo que está bajo la lupa y necesitado de conseguir rápidamente resultados en el primer semestre del 2026. En medio de la danza de nombres y posibles refuerzos apareció nada menos que Sebastián Villa.
PONEN 8 MILLONES
Tras los llamados de River se confirmó el futuro de Sebastián Villa
Sebastián Villa generó el interés de River y ahora se empieza a confirmar dónde jugará tras su salida de Independiente Rivadavia.
Sebastián Villa viene de tener un paso más que destacado por Independiente Rivadavia de Mendoza, club con el que consiguió la obtención de la Copa Argentina venciendo en la final a Argentinos Juniors. Futbolísticamente nadie discute sus cualidades y está claro que tiene nivel para jugar en un gigante como River. No obstante, la situación desató un escándalo.
Más allá de que Sebastián Villa tiene un pasado sumamente ligado a Boca, lo que más controversia generó entre los hinchas de River al momento que se supo que hubo consultas es el hecho de que el colombiano tuvo dos juicios por violencia de género donde en el primero de ellos fue considerado culpable y condenado a dos años y un mes de prisión, una pena que es excarcelable.
Lo cierto es que en medio de toda la polémica que se generó, River se alejó de la posibilidad de sumar a Sebastián Villa pero esto no significa que vaya a continuar en Independiente Rivadavia. De hecho, el colombiano ya se despidió y ahora se supo que está muy cerca de llegar al que es hoy en día el equipo más importante de Sudamérica.
Sebastián Villa se acerca a Flamengo
Según la información que entregó Sebastián Srur en Picado TV, “Sebastián Villa está muy cerca de jugar la Intercontinental a fin de año con Flamengo por 8 millones de dólares. La semana que viene hay una reunión en Río de Janeiro”. Esto significa que el colombiano terminará poniéndose la camiseta del último campeón de la Copa Libertadores.
Luego de lo que fue su relanzamiento en Independiente Rivadavia, Villa considera que lo mejor para su carrera es salir de la Argentina y ahora estaría a punto de firmar con nada menos que Flamengo. El otro club que lo pretende es Gremio aunque en esta carrera correría de atrás ya que supone algo mucho más seductor llegar al Mengao.
