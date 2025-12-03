La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) vuelve a encender una discusión que parecía haberse calmado, pero que en realidad nunca terminó de resolverse. Qué hacer con los autos particulares que trabajan en aplicaciones de transporte. Un nuevo proyecto legislativo reactivó el conflicto entre taxis, remises, plataformas digitales y miles de usuarios que dependen de estos servicios todos los días.
CHAU AUTOS PARTICULARES
CABA en guerra por los viajes: El polémico proyecto que limita a las apps de transporte
La iniciativa se presenta en CABA como una respuesta integral al cambio tecnológico que transformó el transporte urbano.
La iniciativa, presentada en la Legislatura por el diputado Alejandro Grillo (Unión por la Patria), propone una reforma profunda del sistema de movilidad porteño. Y lo hace con un planteo polémico, prohibir el uso de vehículos particulares en aplicaciones como Uber o Didi, habilitando únicamente autos registrados formalmente como taxis o remises.
El texto ya ingresó a comisión y promete desatar intensos debates. Detrás de la letra chica hay un objetivo declarado, la idea de unificar, ordenar y modernizar el marco regulatorio de una actividad que creció más rápido de lo que las leyes podían acompañar.
¿Qué propone el proyecto en CABA sobre los autos usados en aplicaciones?
Uno de los puntos más fuertes del proyecto es la creación de un marco regulatorio unificado para taxis, remises y aplicaciones digitales. Según sus fundamentos, la normativa actual “quedó vieja” frente a la irrupción de tecnologías que transformaron por completo la forma de pedir y pagar un viaje.
En ese sentido, el proyecto plantea un cambio y es que solo podrán operar en CABA autos habilitados y conducidos por choferes con registro profesional, dejando fuera a todos los vehículos particulares.
La iniciativa sostiene que la falta de regulación provocó:
- servicios informales sin control
- conflictos judiciales
- desigualdad laboral entre conductores
- dificultades para fiscalizar a las plataformas
El objetivo, aseguran, es “modernizar sin precarizar”.
La propuesta ingresó con el apoyo explícito de gremios del taxi, entre ellos Peones de Taxis, SPAT, UPAT, CAMETAX y otros sectores que desde hace años reclaman medidas para frenar la competencia que consideran desleal.
¿Cómo impacta el proyecto de CABA en las aplicaciones y sus autos registrados?
El texto reconoce la existencia de las Empresas de Despacho de Viajes, es decir, las apps que intermedian viajes. Pero al mismo tiempo les fija reglas estrictas.
Entre los requisitos principales se incluyen:
- Tener domicilio legal y sede operativa en CABA.
- Inscribirse en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
- Tributar por todos los viajes realizados dentro de la Ciudad.
- Registrar cada viaje en tiempo real en servidores administrados por el Estado.
Además, las aplicaciones deberán implementar un sistema que transmita al Gobierno datos de:
- viajes realizados
- actividad de los conductores en más de una plataforma
- seguros vigentes
- tiempos de espera
- condiciones contractuales
- cambios de precios por situaciones excepcionales
Esto apunta a combatir la opacidad que —según los impulsores del proyecto— tienen hoy las plataformas en materia tributaria y laboral.
Las empresas que ya estaban operando antes del 1º de enero de 2024 tendrán un plazo de tres años para adaptarse a la normativa, siempre que el proyecto sea aprobado.
¿Por qué CABA impulsa este proyecto sobre los autos de aplicaciones?
El diputado Grillo explicó que la iniciativa busca ordenar el servicio, mejorar la seguridad y garantizar igualdad ante la ley. Según expresó, hoy los pasajeros que usan un auto particular a través de una app no cuentan con seguros, y los conductores tampoco poseen licencia profesional ni capacitación obligatoria.
Para el legislador, la situación actual genera una “competencia desleal” con taxis y remises, que sí deben cumplir requisitos más exigentes.
Grillo también destacó que muchas aplicaciones deberían, con esta nueva reglamentación, redirigir viajes hacia taxis, para fortalecer un sector que históricamente formó parte de la identidad porteña.
Según datos mencionados por él, CABA pasó de 38.000 licencias de taxis a apenas 17.000 activas, lo que afectó a miles de familias en la última década.
¿Qué cambios introduce el proyecto para los taxis en CABA?
El texto también actualiza el régimen de taxis con el objetivo de modernizarlo y hacerlo más competitivo.
Entre los cambios más relevantes se incluyen:
- Reducción de trámites burocráticos.
- Digitalización de procesos administrativos.
- Turnos laborales obligatorios de mínimamente ocho horas.
- Posibilidad de discontinuar la prestación hasta 2 días por semana y 30 días por año.
- Tarifa con actualización automática cada 4 meses (o antes si los costos suben más de 10%).
Los pagos podrán realizarse en efectivo, con tarjeta o mediante medios electrónicos. Además, los conductores deberán estar conectados a BA Taxi para poder recibir viajes también de aplicaciones autorizadas.
¿Qué pasará con los remises según el proyecto presentado en CABA?
El proyecto incorpora reglas claras para el servicio de remises, incluyendo:
- habilitación obligatoria
- seguros y condiciones de prestación
- prohibición de tomar viajes en la calle
- prohibición de pararse en paradas de taxi
- obligación de solicitar viajes únicamente por agencia o aplicación habilitada
Los precios serán libres, pero el conductor deberá recibir una remuneración mínima equivalente a 5 fichas taxi por kilómetro recorrido.
Además, se fijan requisitos técnicos para los vehículos como potencia mínima, homologación, elementos de seguridad, aire acondicionado, calefacción y Verificación Técnica Vehicular anual.
¿Qué sanciones prevé el proyecto de CABA para los autos de aplicaciones?
La ley contempla penalidades para agencias, aplicaciones y conductores que incumplan las normas. Van desde apercibimientos hasta inhabilitación para operar durante cinco años.
Entre las infracciones más graves están:
- adulteración de documentación
- prestar servicio sin habilitación
- asignar viajes a autos particulares
- violar límites de alcohol en sangre
- evadir controles tributarios
El proyecto también introduce un límite a la concentración del mercado, si una empresa supera el 35% de la cuota mensual, el Gobierno podrá aplicar políticas antimonopolio.
