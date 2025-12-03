CABA en guerra por los viajes: El polémico proyecto que limita a las apps de transporte

La iniciativa sostiene que la falta de regulación provocó:

servicios informales sin control

conflictos judiciales

desigualdad laboral entre conductores

dificultades para fiscalizar a las plataformas

El objetivo, aseguran, es “modernizar sin precarizar”.

La propuesta ingresó con el apoyo explícito de gremios del taxi, entre ellos Peones de Taxis, SPAT, UPAT, CAMETAX y otros sectores que desde hace años reclaman medidas para frenar la competencia que consideran desleal.

¿Cómo impacta el proyecto de CABA en las aplicaciones y sus autos registrados?

El texto reconoce la existencia de las Empresas de Despacho de Viajes, es decir, las apps que intermedian viajes. Pero al mismo tiempo les fija reglas estrictas.

Entre los requisitos principales se incluyen:

Tener domicilio legal y sede operativa en CABA.

Inscribirse en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Tributar por todos los viajes realizados dentro de la Ciudad.

Registrar cada viaje en tiempo real en servidores administrados por el Estado.

Además, las aplicaciones deberán implementar un sistema que transmita al Gobierno datos de:

viajes realizados

actividad de los conductores en más de una plataforma

seguros vigentes

tiempos de espera

condiciones contractuales

cambios de precios por situaciones excepcionales

Esto apunta a combatir la opacidad que —según los impulsores del proyecto— tienen hoy las plataformas en materia tributaria y laboral.

Las empresas que ya estaban operando antes del 1º de enero de 2024 tendrán un plazo de tres años para adaptarse a la normativa, siempre que el proyecto sea aprobado.

plataformas, transporte, didi, cabify, uber, idriver.jpg

¿Por qué CABA impulsa este proyecto sobre los autos de aplicaciones?

El diputado Grillo explicó que la iniciativa busca ordenar el servicio, mejorar la seguridad y garantizar igualdad ante la ley. Según expresó, hoy los pasajeros que usan un auto particular a través de una app no cuentan con seguros, y los conductores tampoco poseen licencia profesional ni capacitación obligatoria.

Para el legislador, la situación actual genera una “competencia desleal” con taxis y remises, que sí deben cumplir requisitos más exigentes.

Grillo también destacó que muchas aplicaciones deberían, con esta nueva reglamentación, redirigir viajes hacia taxis, para fortalecer un sector que históricamente formó parte de la identidad porteña.

Según datos mencionados por él, CABA pasó de 38.000 licencias de taxis a apenas 17.000 activas, lo que afectó a miles de familias en la última década.

¿Qué cambios introduce el proyecto para los taxis en CABA?

El texto también actualiza el régimen de taxis con el objetivo de modernizarlo y hacerlo más competitivo.

Entre los cambios más relevantes se incluyen:

Reducción de trámites burocráticos.

Digitalización de procesos administrativos.

Turnos laborales obligatorios de mínimamente ocho horas.

Posibilidad de discontinuar la prestación hasta 2 días por semana y 30 días por año.

Tarifa con actualización automática cada 4 meses (o antes si los costos suben más de 10%).

Los pagos podrán realizarse en efectivo, con tarjeta o mediante medios electrónicos. Además, los conductores deberán estar conectados a BA Taxi para poder recibir viajes también de aplicaciones autorizadas.

¿Qué pasará con los remises según el proyecto presentado en CABA?

El proyecto incorpora reglas claras para el servicio de remises, incluyendo:

habilitación obligatoria

seguros y condiciones de prestación

prohibición de tomar viajes en la calle

prohibición de pararse en paradas de taxi

obligación de solicitar viajes únicamente por agencia o aplicación habilitada

Los precios serán libres, pero el conductor deberá recibir una remuneración mínima equivalente a 5 fichas taxi por kilómetro recorrido.

Además, se fijan requisitos técnicos para los vehículos como potencia mínima, homologación, elementos de seguridad, aire acondicionado, calefacción y Verificación Técnica Vehicular anual.

uber transporte multas 2.jpg

¿Qué sanciones prevé el proyecto de CABA para los autos de aplicaciones?

La ley contempla penalidades para agencias, aplicaciones y conductores que incumplan las normas. Van desde apercibimientos hasta inhabilitación para operar durante cinco años.

Entre las infracciones más graves están:

adulteración de documentación

prestar servicio sin habilitación

asignar viajes a autos particulares

violar límites de alcohol en sangre

evadir controles tributarios

El proyecto también introduce un límite a la concentración del mercado, si una empresa supera el 35% de la cuota mensual, el Gobierno podrá aplicar políticas antimonopolio.

