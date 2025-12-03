China construye una gran isla artificial flotante con búnker nuclear

A prueba de bombas (nucleares)

La estructura resistirá olas de hasta nueve metros de altura y tifones de categoría 17, la más alta para este tipo de ciclones. Pero lo más llamativo es que tendrá un blindaje especial para resistir explosiones nucleares.

CHINACONSTRUYEUNAGRANISLAARTIFICIALFLOTANTECONBUNKERNUCLEARFOTO3 China continúa con su proceso de innovación en materia tecnológica y construye la primera gran isla artificial flotante con búnker nuclear.

En lugar de un blindaje de acero convencional, las paredes del complejo se construirán con un diseño que convierta las potentes ondas de choque de una explosión nuclear en unas que la estructura pueda asimilar. Como un “disipador” de la potencia de la onda, vaya. Para ello, han recurrido a un metamaterial que, cuando es sometido a presión, se comprime, creando una estructura más densa y resistente que paneles de acero mucho más gruesos.

Según las simulaciones, sus paredes resisten más presión que las de un submarino y cuatro veces más que las de un barco convencional, pero con un grosor de placas de sólo 60 mm.

Respaldo

Para soportar estos largos periodos en alta mar, y como describen desde la Universidad Jiao Tong de Shanghai (SJTU) en un artículo en el que hablan de la superestructura, la instalación contiene compartimentos críticos que garantizan energía de emergencia, pero también respaldo para comunicaciones y un centro de navegación igualmente protegido contra las explosiones nucleares.

Estrategia

Desde el SJTU lo describen como un centro de investigación y, aunque el proyecto ha sido descrito como “civil”, sus especificaciones hacen que cumpla el estándar militar chino GJB 1060.1-1991 contra explosiones nucleares. Por tanto, aunque pueda usarse para la investigación en aguas profundas, también podría operar en zonas en las que los barcos de guerra podrían no acceder (como aguas cercanas a países o territorios diplomáticamente sensibles).

Esto es algo que tampoco es que amedrente a una China que no duda en desplegar sus barcos en territorios en disputa, y desde SCMP apuntan que la instalación podría funcionar como un centro de comando resiliente, un centro logístico o una estación de vigilancia que, además, es menos invasiva que una estructura fija construida en tierra.

No está tan lejos

Esta estación lleva una década en la mesa de diseño y se espera que llegue a un estado operativo en 2028. La misma tendrá una gran importancia como centro de investigación para respaldar la “economía azul” (extracción de recursos en aguas profundas, energías renovables e investigación marina), pero también su componente militar.

