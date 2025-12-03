Combustibles más caros: Cierre de año para el olvido y lo que sigue no es alentador

• Diesel 500: $1.674

• Infinia Diesel: $1.846

• GNC: $659

Shell

• Nafta súper: $1.786

• V-Power: $2.049

• Evolux Diesel: $1.760

• V-Power Diesel: $2.019

Puma

• Puma súper: $1.621

• Puma Diesel: $1.729

• Ion Diesel: $1.945

• Max Premium: $2.016

Axion

• Súper: $1.699

• Quantium: $2.019

• Diesel X10: $1.798

• Quantium Diesel X10: $2.019

• GNC: $659

Otro aumento, y van...

Los rosarinos enfrentan una nueva suba luego de los dos ajustes aplicados durante noviembre. La actualización que llegó en el último mes del año, más elevada de lo previsto en el decreto presidencial, se convirtió así en la tercera en 30 días.

En ese sentido, el impacto por bandera fue el siguiente:

* En Shell, la nafta súper trepó $77 y la premium $54.

* En Puma, la súper aumentó $108 y la premium $97.

* En YPF, los ajustes fueron de $61 en la súper y $60 en la Infinia.

Además de la actualización impositiva parcial, las petroleras trasladaron otros costos internos que terminaron empujando aún más los costos en surtidor.

¿Qué se espera para el 2026?

El fuerte incremento de diciembre estuvo impulsado por la recomposición parcial de los Impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, tributos que deberían ajustarse trimestralmente pero que fueron aplazados varias veces para contener la inflación. Esa postergación generó un atraso considerable.

El Decreto 840/2025 estableció que este mes se aplicara solo una parte de la actualización pendiente. Pero desde el 1° de enero de 2026 los impuestos se recompondrán por completo, incorporando las subas retenidas durante 2024 y 2025.

En ese sentido, empresas del sector anticipan que ese reacomodamiento podría derivar en un salto aún más fuerte en los surtidores al inicio del próximo año.

El impacto de la actividad económica en rojo

Tal lo señaló Urgente24, las ventas de combustibles al público registraron una baja interanual en octubre de 2025, reflejando el impacto de la caída en la actividad económica sobre el consumo energético. Según datos de la Secretaría de Energía compilados por Politikon Chaco, en el décimo mes del año se expendieron 1.446.396 metros cúbicos de naftas y gasoil en todo el país.

El análisis por empresas revela que YPF mantuvo un sólido liderazgo, con un market share del 55,1% y un crecimiento interanual del 3,5%, consolidándose como la única gran operadora con una expansión significativa. En segundo lugar se ubicó Shell, con el 22,3% del mercado pero una caída pronunciada del 11,6%, reflejando un debilitamiento de su posición comercial. En el tercer puesto apareció Axion, que concentró el 12,4% de las ventas y exhibió un leve aumento del 0,7%. Más atrás se ubicó Puma Energy, con el 5,5% y una contracción de 5,8%.

