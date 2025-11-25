A 63 años de la muerte de Marilyn Monroe, sigue el misterio y las teorías sobre su fallecimiento no dejan de multiplicarse. Pero James Patterson, autor de best sellers que vendieron casi 475 millones de ejemplares, asegura que la actriz no murió por accidente: para él, Monroe fue asesinada, atrapada en un juego de poder y secretos que la superaban.
"ESTABA METIDA EN AGUAS PELIGROSAS"
Marilyn Monroe fue asesinada, según el autor de bestsellers más leído del mundo
James Patterson, autor de los best sellers más vendidos del mundo, presenta su hipótesis sobre que la muerte de Marilyn Monroe podría haber sido un asesinato.
Marilyn Monroe y el precio de conocer demasiado
Para muchos, Marilyn Monroe fue un ícono de la cultura, la belleza y el arte. Pero para Patterson, uno de los autores de thrillers más vendidos en el mundo, Monroe era una mujer atrapada en un entramado de poder, política y secretos que podían costarle la vida.
En diálogo con The Hollywood Reporter vía Zoom desde su oficina en Palm Beach, aseguró sin vueltas: "Creo que ella estaba metida en aguas muy peligrosas… Tenía relaciones increíbles con el presidente Kennedy, con Robert Kennedy, con Sinatra, y con figuras de la Mafia. Le contaban cosas, y ella las guardaba. Tenía información que era peligrosa".
La muerte de Monroe, hallada con pastillas sobre la mesa de luz y un frasco vacío de Nembutal (un medicamente para las convulsiones) en el piso, sigue siendo uno de los casos más discutidos de la historia del entretenimiento.
Patterson remarca que todavía hay datos que no son del conocimiento general: sus 11 hogares de acogida, su tartamudez de niña, irregularidades en la autopsia y la convicción de un detective de que la escena fue armada. Según él, todo esto muestra que la historia de Monroe es mucho más compleja de lo que la memoria colectiva permite ver.
Y todo eso promete desarrollarlo en su nuevo libro, coescrito con la británica Imogen Edwards-Jones (más conocida por Hotel Babylon), titulado Los últimos días de Marilyn Monroe. En él, ambos incluyen investigación periodística y reconstrucción de diálogos, siguiendo un método que Patterson reconoce haber aprendido del periodista Norman Mailer: "Creo en esto siempre que seas honesto con el público… La mayoría del periodismo de no ficción, ¿es realmente real?"
James Patterson y la obsesión por las historias que nadie se anima a tocar
Patterson se labró una carrera a puro thriller y crónica de figuras públicas, investigando a Jeffrey Epstein, Aaron Hernández, los Kennedy y la familia real británica. Su curiosidad por las intimidades y los secretos que la prensa tradicional suele ignorar lo llevó a explorar historias que muchas veces quedaron fuera de los grandes medios. "Sabía que era una gran historia… CNN, Fox, ni lo cubrieron. El Wall Street Journal y el Miami Herald, eso fue todo" recuerda sobre Asquerosamente rico, su libro sobre Epstein que luego se convirtió en documental de Netflix.
A pesar de ser dueño de una fortuna cercana a los 800 millones de dólares, Patterson insiste en que no dirige una "fábrica de libros": "Aquí estoy, solo en esta oficina… La percepción y la realidad son muy distintas. Mi tiempo aquí es corto — ¿qué puedo hacer más bello? Eso es lo que me empuja. No necesito el dinero".
Con Los últimos días de Marilyn Monroe, Patterson reconstruye por un lado los últimos días de la actriz, y por el otro, también plantea una reflexión sobre cómo la fama y el poder pueden ser letales, dejando al lector frente a la sensación de que la leyenda de Monroe es mucho más oscura de lo que Hollywood y la historia oficial dejaron ver. Además, ya anticipa nuevas entregas con John Lennon, Elvis Presley y hasta Putin como posibles protagonistas.
----------------------------------------------------------------------
