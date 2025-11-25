Marilyn Monroe fue asesinada, según el autor de bestsellers más leído del mundo

Y todo eso promete desarrollarlo en su nuevo libro, coescrito con la británica Imogen Edwards-Jones (más conocida por Hotel Babylon), titulado Los últimos días de Marilyn Monroe. En él, ambos incluyen investigación periodística y reconstrucción de diálogos, siguiendo un método que Patterson reconoce haber aprendido del periodista Norman Mailer: "Creo en esto siempre que seas honesto con el público… La mayoría del periodismo de no ficción, ¿es realmente real?"

James Patterson y la obsesión por las historias que nadie se anima a tocar

Patterson se labró una carrera a puro thriller y crónica de figuras públicas, investigando a Jeffrey Epstein, Aaron Hernández, los Kennedy y la familia real británica. Su curiosidad por las intimidades y los secretos que la prensa tradicional suele ignorar lo llevó a explorar historias que muchas veces quedaron fuera de los grandes medios. "Sabía que era una gran historia… CNN, Fox, ni lo cubrieron. El Wall Street Journal y el Miami Herald, eso fue todo" recuerda sobre Asquerosamente rico, su libro sobre Epstein que luego se convirtió en documental de Netflix.

image Patterson reveló los secretos ignorados de figuras públicas, tanto de Monroe como de Jeffrey Epstein. Su libro sobre el magnate financiero se transformó en un documental de Netflix.

A pesar de ser dueño de una fortuna cercana a los 800 millones de dólares, Patterson insiste en que no dirige una "fábrica de libros": "Aquí estoy, solo en esta oficina… La percepción y la realidad son muy distintas. Mi tiempo aquí es corto — ¿qué puedo hacer más bello? Eso es lo que me empuja. No necesito el dinero".

Con Los últimos días de Marilyn Monroe, Patterson reconstruye por un lado los últimos días de la actriz, y por el otro, también plantea una reflexión sobre cómo la fama y el poder pueden ser letales, dejando al lector frente a la sensación de que la leyenda de Monroe es mucho más oscura de lo que Hollywood y la historia oficial dejaron ver. Además, ya anticipa nuevas entregas con John Lennon, Elvis Presley y hasta Putin como posibles protagonistas.

