Con el asesinato de Débora Bulacio en Necochea ya suman 210 los femicidios de 2025

image Triple caso de femicidios en Florencio Varela

2-el doble asesinato de las cordobesas Luna Giardina y su mamá Mariel Zamudio a manos de la ex pareja de la joven madre, Pablo Laurta llegó a Córdoba desde Uruguay, ingresó al domiclio de su expareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio y les disparó hasta matarlas.

image Pablo Laurta combatía la "ideologìa de género"

El asesino de las dos mujeres que vivían en Córdoba era un integrante de 'Varones Unidos' una organización que decía defender a los varones de los supuestos ataques a cargo de las mujeres que defienden la ideología de género.