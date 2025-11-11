urgente24
ACTUALIDAD Necochea > femicidios > 2025

UN CASO CADA DÍA Y MEDIO

Con el asesinato de Débora Bulacio en Necochea ya suman 210 los femicidios de 2025

La mujer de 39 años llevaba desaparecida 72 horas. Fue encontrada sin vida a orillas del Lago de los Cisnes de Necochea. Su pareja fue apresada y detenida.

11 de noviembre de 2025 - 23:51
Debora Bulacio

Debora Bulacio

Fue el peor final, como en otros 210 casos sucedidos en 2025: la Policía Bonaerense encontró el cuerpo enterrado en la arena cerca del camping de Necochea donde había pernoctado un par de noches con su pareja.

Débora era madre de tres hijos y el principal sospechoso del crimen fue detenido el lunes 10/11 cuando intentaba huir haciendo dedo en la ruta.

image
Se suman los femicidios: detuvieron en Necochea a la pareja de Debora Bulacio&nbsp;

Se suman los femicidios: detuvieron en Necochea a la pareja de Debora Bulacio

El Observatorio “ Ahora Que Sí Nos Ven” presentó un informe donde analizó completos los datos desde el 1° de enero hasta el 30 de octubre.

Seguir leyendo

Una mujer o una persona trans es asesinada cada 36 horas en Argentina.

En los últimos meses hubo dos casos más muy resonantes

1-el triple crimen de Florencio Varela contra las jóvenes Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). Existen varios detenidos pero no han capturado aún a los supuestos autores intelectuales.

image
Triple caso de femicidios en Florencio Varela

Triple caso de femicidios en Florencio Varela

2-el doble asesinato de las cordobesas Luna Giardina y su mamá Mariel Zamudio a manos de la ex pareja de la joven madre, Pablo Laurta llegó a Córdoba desde Uruguay, ingresó al domiclio de su expareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio y les disparó hasta matarlas.

image
Pablo Laurta combat&iacute;a la "ideolog&igrave;a de g&eacute;nero"

Pablo Laurta combatía la "ideologìa de género"

El asesino de las dos mujeres que vivían en Córdoba era un integrante de 'Varones Unidos' una organización que decía defender a los varones de los supuestos ataques a cargo de las mujeres que defienden la ideología de género. El asesino de las dos mujeres que vivían en Córdoba era un integrante de 'Varones Unidos' una organización que decía defender a los varones de los supuestos ataques a cargo de las mujeres que defienden la ideología de género.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES