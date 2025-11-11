Fue el peor final, como en otros 210 casos sucedidos en 2025: la Policía Bonaerense encontró el cuerpo enterrado en la arena cerca del camping de Necochea donde había pernoctado un par de noches con su pareja.
UN CASO CADA DÍA Y MEDIO
Con el asesinato de Débora Bulacio en Necochea ya suman 210 los femicidios de 2025
La mujer de 39 años llevaba desaparecida 72 horas. Fue encontrada sin vida a orillas del Lago de los Cisnes de Necochea. Su pareja fue apresada y detenida.
Débora era madre de tres hijos y el principal sospechoso del crimen fue detenido el lunes 10/11 cuando intentaba huir haciendo dedo en la ruta.
El Observatorio “ Ahora Que Sí Nos Ven” presentó un informe donde analizó completos los datos desde el 1° de enero hasta el 30 de octubre.
Una mujer o una persona trans es asesinada cada 36 horas en Argentina.
En los últimos meses hubo dos casos más muy resonantes
1-el triple crimen de Florencio Varela contra las jóvenes Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). Existen varios detenidos pero no han capturado aún a los supuestos autores intelectuales.
2-el doble asesinato de las cordobesas Luna Giardina y su mamá Mariel Zamudio a manos de la ex pareja de la joven madre, Pablo Laurta llegó a Córdoba desde Uruguay, ingresó al domiclio de su expareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio y les disparó hasta matarlas.