Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas

El señalamiento llegó luego de que una avioneta se estrellase en Rosario de la Frontera, al sur de Salta. El avión, que no registraba ocupantes (se dieron a la fuga) tenía en su interior más de 300 kilos de cocaína provenientes del exterior.

El caso despertó nuevamente el reclamo de las provincias fronterizas, cuyas fuerzas no tienen posibilidades de accionar más allá de la vigilancia. Tampoco lo pueden hacer las fuerzas nacionales y mucho menos las Fuerzas Armadas, que están desprovistas del marco legal necesario.

El proyecto de ley de Derribo permitiría a las fuerzas de seguridad o al Estado Mayor Conjunto a accionar operativos para neutralizar los vuelos de carácter ilegal en el espacio aéreo argentino. Esto contemplaría incluso el derribo de aeronaves en caso de un agotamiento del protocolo y falta de respuesta, algo que ya se practica en países de la región como Brasil.

Si bien la utilización de aviones como los F-16 no tendrían ese destino por exceso de capacidad, su llegada podría implicar un punto de partida en ese rumbo.

avioneta narco entre ríos.jpg Siguen entrando avionetas narco a Argentina.

Dos casos vecinos

El caso de Brasil es uno de los paradigmas regionales en la materia. Ese país cuenta con una ley de Derribo desde el año 2004, cuando se sancionó la norma que permite eliminar vuelos que penetren espacio aéreo brasileño sin autorización y tras el cumplimiento de un protocolo de contacto extenso.

La aplicación de esa norma está a cargo de la Fuerza Aérea de Brasil y contempla varias excepciones. Entre ellas, no se pueden derribar aviones con menores a bordo y tampoco se pueden atacar aeronaves militares extranjeras.

En ese sentido, Brasil es uno de los países más activos en la intercepción de aeronaves ilegales. Lo ejecuta con sus aeronaves A-29 Super Tucano, avión de ataque ligero y entrenamiento fabricado por Embraer y comparable con el IA-63 Pampa Block III de diseño nacional.

Otro caso a destacar es el de Uruguay, país que sancionó una ley de Derribo en 2020 pero que ingresó en un conflicto directo con Estados Unidos. El país norteamericano consideró que la nueva norma uruguaya infringía acuerdos aeronáuticos como el Protocolo de Montreal.

Esto generó tensiones entre ambos gobiernos y un bloqueo virtual a las fuerzas uruguayas para el acceso a material bélico de fabricación estadounidense. Una presión que este año provocó una revisión integral de la normativa.

F16 7P La promoción de los F-16 por el Ministerio de Defensa.

