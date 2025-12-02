Transporte: En Rosario ya se habla de tarifas para los próximos 2 años

La discusión se da en un contexto delicado para el transporte público, uno de los servicios más afectados por la inflación, el aumento del combustible, los costos salariales y la caída del uso del colectivo.

A nivel nacional, la reducción de subsidios y la falta de actualización de los aportes para el interior agravaron el déficit de las empresas prestatarias, obligando a los municipios a absorber parte de ese impacto.

image El Concejo avala que la Intendencia fije la tarifa del transporte urbano hasta 2027.

Combustibles arriba

Diciembre arrancó con toda: este martes (02/12) por la mañana, en las estaciones de servicio de la ciudad ya se podían observar pizarras actualizadas. En algunas empresas petroleras, el litro de la nafta supera los dos mil pesos.

Cabe recordar que desde mediados de año, se derogó la norma donde obligaba a las marcas del sector a informar previamente los ajustes en sus valores.

¿Aumenta el transporte?

Con el incremento de los combustibles, la ciudad hace eco sobre qué pasará con el transporte. En Rosario, el boleto del TUP fue actualizado en agosto, cuando pasó a $1.580 para la tarifa básica y $711 para la tarifa social Sube. Sin embargo, el último estudio de costos elaborado por el Ente de la Movilidad, correspondiente a junio de 2025, marcó un valor teórico de $1.746,15, lo que anticipa nuevas presiones para revisiones tarifarias.

De prosperar el pedido, la Intendencia quedará habilitada a definir futuras actualizaciones sin necesidad de pasar por cada instancia legislativa, aunque el Concejo mantendrá la potestad de revisar o revertir la delegación de facultades. El debate continuará en las próximas semanas, en medio de la preocupación por la calidad y sustentabilidad del sistema de transporte urbano.

