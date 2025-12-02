ROSARIO. A medida que van iniciando los meses, los aumentos en los combustibles se vuelven moneda corriente. En ese sentido, con la llegada de diciembre, la incertidumbre en la ciudad gira en torno al boleto de transporte que, desde agosto, se encuentra en $1.580 mientras en Buenos Aires el 'tarifazo' ya se siente.
LO QUE VIENE
Transporte: En Rosario ya se habla de tarifas para los próximos 2 años
Mientras en Buenos Aires ya rige un nuevo boleto de transporte, Rosario mira de cerca la llegada de un posible anuncio.
Al respecto, la comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal resolvió ampliar las facultades del Ejecutivo para fijar la tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) hasta enero de 2027, con la posibilidad de una prórroga automática por un año más.
La resolución contempla además una prórroga automática por un año, lo que extendería la vigencia de esta facultad hasta 2028 si así se determina.
La medida forma parte de una estrategia oficial para agilizar los ajustes tarifarios y garantizar la sostenibilidad del servicio ante un escenario económico volátil.
Luz verde para Pablo Javkin
El mensaje enviado por la Intendencia —que solicita la extensión de esas atribuciones— será tratado este martes en la comisión de Presupuesto y Hacienda. El Ejecutivo fundamenta el pedido en la necesidad de asegurar planificación financiera, capacidad de inversión y continuidad operativa del sistema de colectivos, que desde hace años enfrenta fuertes desequilibrios entre costos y recaudación.
La discusión se da en un contexto delicado para el transporte público, uno de los servicios más afectados por la inflación, el aumento del combustible, los costos salariales y la caída del uso del colectivo.
A nivel nacional, la reducción de subsidios y la falta de actualización de los aportes para el interior agravaron el déficit de las empresas prestatarias, obligando a los municipios a absorber parte de ese impacto.
Combustibles arriba
Diciembre arrancó con toda: este martes (02/12) por la mañana, en las estaciones de servicio de la ciudad ya se podían observar pizarras actualizadas. En algunas empresas petroleras, el litro de la nafta supera los dos mil pesos.
Cabe recordar que desde mediados de año, se derogó la norma donde obligaba a las marcas del sector a informar previamente los ajustes en sus valores.
¿Aumenta el transporte?
Con el incremento de los combustibles, la ciudad hace eco sobre qué pasará con el transporte. En Rosario, el boleto del TUP fue actualizado en agosto, cuando pasó a $1.580 para la tarifa básica y $711 para la tarifa social Sube. Sin embargo, el último estudio de costos elaborado por el Ente de la Movilidad, correspondiente a junio de 2025, marcó un valor teórico de $1.746,15, lo que anticipa nuevas presiones para revisiones tarifarias.
De prosperar el pedido, la Intendencia quedará habilitada a definir futuras actualizaciones sin necesidad de pasar por cada instancia legislativa, aunque el Concejo mantendrá la potestad de revisar o revertir la delegación de facultades. El debate continuará en las próximas semanas, en medio de la preocupación por la calidad y sustentabilidad del sistema de transporte urbano.
