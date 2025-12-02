Reag Investimentos, Mohamad Hussein Mourad y el imperio de Primeiro Comando da Capital

"(...) El allanamiento de agosto al distrito financiero de São Paulo agitó la sofisticada comunidad inversionista brasileña y planteó interrogantes sobre los 'puntos ciegos' regulatorios en el mayor mercado de Latinoamérica. Con Reag recuperándose de las consecuencias y su fundador, Mansur, renunciando, el caso pone de relieve cómo el crimen organizado ha irrumpido en el sistema financiero dominante del país y lo difícil que será cerrarle las puertas.

El crimen organizado ha utilizado durante mucho tiempo empresas fachada y tácticas comerciales agresivas para infiltrarse en la economía brasileña. Pero esta práctica ahora está más arraigada en el tejido empresarial legítimo.

“Estamos viendo que PCC lava dinero con un grado de sofisticación que no se ve en Colombia, México u otras economías importantes de la región donde operan grupos criminales”, dijo Will Freeman, investigador para América Latina del Consejo de Relaciones Exteriores estadounidense.

La operación encubierta del 28/08 reveló que los delincuentes enmascararon sus activos a través de fondos de inversión de un solo accionista.

“Lo que tenemos hoy son fondos fachada”, dijo Marcia Meng, directora de la autoridad fiscal federal de Brasil en São Paulo, en una entrevista. Son como “empresas sin actividad comercial”.

Hasta ahora, las autoridades han identificado al menos 40 fondos, muchos de ellos con un solo accionista, vinculados a Mourad, según documentos judiciales obtenidos por Bloomberg. (...)".

marcola Marcos Willians Herbas Camacho, alias 'Marcola', líder de Primeiro Comando da Capital.

La trama

Un abogado que representa a Mourad afirmó que no existe ninguna acusación penal que lo vincule con el PCC, con el que no tiene ninguna conexión.

Pero la fiscalía ha identificado fuertes vínculos entre la organización de Mourad y el PCC, según consta en documentos judiciales.

Los abogados que representan a Reag y sus accionistas controladores dijeron en un comunicado que “está colaborando ampliamente y de manera proactiva” con las autoridades y “repudia las acusaciones que buscan indebidamente asociar a la empresa con prácticas irregulares y organizaciones criminales sin presentar evidencia de participación en actos ilícitos”.

Todo se multiplicó desde 2020 cuando Mourad, quien, según documentos judiciales, ya había sido condenado por un delito económico relacionado con la venta de combustible contaminante, expandió su negocio: adquirió la mezcladora de combustibles Copape Produtos de Petróleo y la distribuidora Aster Petróleo.

Mourad habría asignado millones de dólares primero a su pareja y luego a un socio comercial, quien envió el dinero a un fondo de inversión, Location, que tomó el control de las empresas. Location estaba dirigido por Reag al momento de la adquisición.

Los abogados de Reag dicen que los representantes de las compañías de combustible recién adquiridas no tenían antecedentes penales y que la compañía dejó de prestar servicios al fondo Location 1 año antes del operativo policial.

Pero la organización de Mourad aplicaría una estrategia similar con otros fondos de inversión gestionados por Reag a medida que adquiría ingenios azucareros y alcoholeros en dificultades en el estado de São Paulo; deuda emitida por empresas vinculadas a Mourad; y ocultaron las propiedades inmobiliarias del grupo.

Los fondos implicados cambiaban de nombre y de administrador. Los investigadores afirman que la organización creaba cadenas de fondos, en una lucrativa cadena, y canalizó las ganancias hacia empresas fintech para evitar el pago de impuestos, que a su vez canalizaron ese dinero a fondos de inversión para comprar más empresas.

reag João Carlos Mansur (de jean) y socios.

El boom

Mientras el imperio ilegal de combustibles de Mourad crecía, Reag prosperaba. En 5 años, sus fondos de cobertura se multiplicaron por 10, alcanzando a US$ 29.500 millones en agosto, según la Asociación Brasileña de Mercados Financieros y de Capitales (Anbima).

El rápido ascenso de Reag causó sorpresa en los círculos financieros brasileños. La compañía comenzó a cotizar en B3, la bolsa de valores más grande de Latinoamérica.

Los abogados de Reag dijeron que el crecimiento de la compañía fue “orgánico” y también impulsado por más de una docena de adquisiciones realizadas en los últimos 3 años.

Uno de los clientes de Reag era el ahora liquidado Banco Master, cuyo exdirector ejecutivo y socio de Mansur, Daniel Vorcaro, enfrenta acusaciones de fraude, las cuales él niega.

Los abogados de Reag afirman que los representantes de Mourad no tenían antecedentes penales cuando se convirtieron en clientes, y que el gestor de activos cesó sus servicios a los fondos implicados en 2024 tras identificar transacciones sospechosas.

Los fondos investigados representan solo alrededor del 0,23 % de los activos gestionados por Reag, según los abogados.

Quizás una de las discrepancias más evidentes para las autoridades fueron las finanzas personales de Mansur.

Entre 2022 y 2023, su patrimonio declarado se multiplicó por 4. Sin embargo, los ingresos que afirmó haber recibido por beneficios y dividendos de 2 de sus empresas eran "una fantasía", concluyeron los investigadores en los documentos.

Según los abogados de Reag, la riqueza de Mansur creció "en línea" con la expansión de Reag y las empresas citadas como fuente de sus ingresos son sociedades holding sin ingresos operativos.

La nueva gerencia de Reag está reduciendo su personal, vendiendo algunos activos y retirando su participación de la bolsa de valores de Brasil. La empresa se ha mudado a una dirección más modesta y ha cambiado su nombre a Arandu Investimentos SA, una palabra indígena que se interpreta como "sabiduría" o "tiempo para escuchar".

banco master Daniel Vorcaro, detenido titular del exBanco Master, un socio de Mansur.

Los 32.000

En Brasil, las entidades financieras están obligadas a verificar la identidad de sus clientes y el origen de su dinero, de acuerdo con las prácticas globales de cumplimiento de la ley "Conozca a su Cliente". Su incumplimiento de estas normas en el supuesto esquema fue "asombroso", escribieron las autoridades en documentos judiciales obtenidos por Bloomberg.

La Comisión Nacional de Valores (CVM) de Brasil afirmó estar en constante modernización de sus regulaciones y supervisión, pero declinó comentar sobre situaciones específicas. La asociación del sector, Anbima, afirmó que los fondos investigados son casos aislados en una industria que abarca más de 32.000 fondos por casi US$ 2 billones.

Los gestores de fondos afirman que reguladores como la CVM carecen de la capacidad y los recursos necesarios para combatir a los delincuentes, mientras que los funcionarios gubernamentales insisten en que los fondos exclusivos deben ser más transparentes y pueden ser fácilmente explotados.

Un cambio reciente en la legislación redujo la ventaja fiscal del instrumento, pero sigue siendo popular entre los inversores.

Para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la investigación revela el desafío de contener a una banda que gana cientos de millones de dólares traficando drogas a Europa. En cuanto al sector financiero, el caso expone la profundización de las tensiones, reflejadas en la crisis del Banco Master.

Si bien el gobierno brasileño ha reforzado desde entonces la supervisión de las fintechs, los fondos de inversión burbujeantes siguen siendo un vehículo tentador para el hampa, dice Roberto Uchôa, ex oficial de la policía federal que ahora participa en el Foro Brasileño de Seguridad Pública. “Ahora conocen el camino”, dijo. “Una puerta estaba cerrada, pero abrirán otra”.

