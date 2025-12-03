River Plate atravesó un 2025 por debajo de lo esperado y, ante este escenario, ya comienzan a aparecer nombres que podrían reforzar el plantel de cara a la temporada 2026. Marcelo Gallardo, al mando del equipo, estaría siguiendo de cerca a un futbolista que integra la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni.
River juega fuerte: Marcelo Gallardo va por un jugador de la Selección Argentina
En River Plate quieren jerarquía y Marcelo Gallardo va por un futbolista de la Selección Argentina de Lionel Scaloni.
El Millonario, además, vive una situación poco habitual: su presencia en la Copa Libertadores del próximo año depende del desempeño de Boca Juniors. Si el Xeneize se consagra campeón, en Núñez tendrán asegurado el repechaje; de lo contrario, el destino será disputar la Copa Sudamericana.
River y el refuerzo de Selección Argentina
Ya son varios los jugadores que han sonado para reforzar a River Plate, y hay uno en particular que incluso fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.
El Millonario busca cubrir algunos puestos y uno de ellos es el lateral izquierdo, donde ya cuenta con un campeón del mundo como Marcos Acuña.
En este caso, la búsqueda apunta a sumar una alternativa para el “Huevo” y reemplazar a Milton Casco, uno de los héroes de Madrid que dejó el club por decisión del entrenador.
El jugador en cuestión es Julio Soler, quien actualmente milita en el Bournemouth de Inglaterra y allí no tiene minutos.
Según informó Diario Olé, hay seis negociaciones abiertas y una de ellas es por el ex Lanús. El medio afirmó: “Ya se abrieron conversaciones para que relance su carrera con la Banda.”
No es el primer mercado de pases en el que Gallardo busca un lateral izquierdo, y Soler tampoco es el único que ha sido mencionado. Román Vega es otro de los futbolistas que sonaron para ese puesto, aunque todo indica que la prioridad es el jugador que ya formó parte de la Scaloneta.
Los otros que busca Marcelo Gallardo
Según afirmó Olé, son seis las negociaciones abiertas y, además de Soler, los jugadores por los que River estaría avanzando son:
- Santiago Ascacíbar: Estudiantes aún continúa en competencia y su situación no se resolvería de inmediato. De todos modos, en River lo ven con buenos ojos y en el Pincha consideran que saldrá en este mercado de pases.
- Fausto Vera: El volante central ya dio el visto bueno para iniciar las negociaciones. El Millonario intentará una operación similar a la que realizó San Pablo por Galoppo, con una obligación de compra sujeta a partidos jugados, que rondaría entre u$s 4M y 5M.
- Kevin Amaro: Este miércoles está previsto un cónclave en Montevideo con la directiva de Liverpool de Uruguay
- Luciano Gondou: River ya hizo averiguaciones para lograr un préstamo, aunque no parece fácil debido a la inversión de u$s 12M que el club realizó por él. De todas maneras, el jugador presionará para salir.
- Gianluca Prestianni: Ya se iniciaron conversaciones. El futbolista vería con buenos ojos relanzar su carrera en el CARP y hasta lo insinuó con gestos en sus redes sociales esta semana. En Núñez evalúan la factibilidad de presentar una propuesta formal de préstamo.
En cuanto a las posiciones concretas que busca reforzar el Millonario, se apunta a:
- un lateral izquierdo
- un futbolista desequilibrante,
- un volante central,
- un delantero goleador.
