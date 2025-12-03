River juega fuerte: Marcelo Gallardo va por un jugador de la Selección Argentina

El jugador en cuestión es Julio Soler, quien actualmente milita en el Bournemouth de Inglaterra y allí no tiene minutos.

Según informó Diario Olé, hay seis negociaciones abiertas y una de ellas es por el ex Lanús. El medio afirmó: “Ya se abrieron conversaciones para que relance su carrera con la Banda.”

image

No es el primer mercado de pases en el que Gallardo busca un lateral izquierdo, y Soler tampoco es el único que ha sido mencionado. Román Vega es otro de los futbolistas que sonaron para ese puesto, aunque todo indica que la prioridad es el jugador que ya formó parte de la Scaloneta.

Los otros que busca Marcelo Gallardo

Según afirmó Olé, son seis las negociaciones abiertas y, además de Soler, los jugadores por los que River estaría avanzando son:

Santiago Ascacíbar: Estudiantes aún continúa en competencia y su situación no se resolvería de inmediato. De todos modos, en River lo ven con buenos ojos y en el Pincha consideran que saldrá en este mercado de pases.

Fausto Vera: El volante central ya dio el visto bueno para iniciar las negociaciones. El Millonario intentará una operación similar a la que realizó San Pablo por Galoppo, con una obligación de compra sujeta a partidos jugados, que rondaría entre u$s 4M y 5M .

Kevin Amaro: Este miércoles está previsto un cónclave en Montevideo con la directiva de Liverpool de Uruguay

Luciano Gondou: River ya hizo averiguaciones para lograr un préstamo, aunque no parece fácil debido a la inversión de u$s 12M que el club realizó por él. De todas maneras, el jugador presionará para salir.

Gianluca Prestianni: Ya se iniciaron conversaciones. El futbolista vería con buenos ojos relanzar su carrera en el CARP y hasta lo insinuó con gestos en sus redes sociales esta semana. En Núñez evalúan la factibilidad de presentar una propuesta formal de préstamo.

image

En cuanto a las posiciones concretas que busca reforzar el Millonario, se apunta a:

un lateral izquierdo

un futbolista desequilibrante ,

, un volante central ,

, un delantero goleador.

