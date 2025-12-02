River trabaja en sus refuerzos. Sin ningún objetivo cumplido en este 2025 y con la obligación de mejorar su performance en 2026, Marcelo Gallardo piensa en nombres que quiere incorporar al plantel. Uno de esos perfiles será para reemplazar a Enzo Pérez.
REFUERZO
River ya negocia al reemplazo de Enzo Pérez, un 5 aguerrido del fútbol argentino
Enzo Pérez no sigue en River. Para reemplazarlo, Marcelo Gallardo pidió un futbolista combativo en el mediocampo. Es jugador de Estudiantes.
Según trascendió, una figura de Estudiantes de La Plata es del gusto del entrenador y la dirigencia de Stéfano Di Carlo ya puso motores en marcha para conseguirlo. Se trata de Santiago Ascacíbar.
El Rusito tiene contrato hasta fines de 2026 con el club Pincharrata, y su rol es fundamental en la estructura del equipo de Eduardo Domínguez. Todavía en competencia, Ascacíbar, Domínguez y sus compañeros piensan en lo que será un duelo de alto voltaje: jugarán las semifinales del Torneo Clausura ante Gimnasia, su eterno rival.
"Muy viable": en River ya negocian por Santiago Ascacíbar
En medio de ese contexto, la dirigencia de River ya movió fichas y el teléfono de las oficinas de Núñez sonó en el de las oficinas de La Plata.
Según informó el periodista especializado en mercado de pases Germán García Grova, las fuentes vinculadas a la operación entre Ascacíbar y el Millonario ven "muy viable" la transferencia.
De 28 años, el joven mediocampista tiene sobradas características y ha dado muestra de su capacidad para hacerse cargo de la mitad de la cancha. Su paso por Alemania, hace algunos años, ayudó a complementar esas cualidades con otras más ofensivas, con acciones pisando el área y llegando a posiciones de gol.
Ascacíbar se ha transformado en un volante completo, y, a pesar de que su rol lo encuentra repartido en varios niveles del campo, es probable que Marcelo Gallardo esté pensando en él para comandar desde la base.
Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Milton Casco, los "héroes de Madrid" que se marchan
Mientras tanto, el entrenador de River ya le comunicó a Enzo que no lo tendrá en cuenta para el año que viene y su futuro es una incógnita. "Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario. ¡Eternamente, gracias!", lo despidió la institución Millonaria en un posteo en redes sociales.
El mendocino, junto a Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez, son los "héroes de Madrid" que también recibieron el adiós con honores en las redes de River. Ninguno de ellos continuará en el plantel.