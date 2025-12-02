River ya negocia al reemplazo de Enzo Pérez, un 5 aguerrido del fútbol argentino

image Santiago Ascacíbar, referente Pincha @EdelpOficial

De 28 años, el joven mediocampista tiene sobradas características y ha dado muestra de su capacidad para hacerse cargo de la mitad de la cancha. Su paso por Alemania, hace algunos años, ayudó a complementar esas cualidades con otras más ofensivas, con acciones pisando el área y llegando a posiciones de gol.

Ascacíbar se ha transformado en un volante completo, y, a pesar de que su rol lo encuentra repartido en varios niveles del campo, es probable que Marcelo Gallardo esté pensando en él para comandar desde la base.

Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Milton Casco, los "héroes de Madrid" que se marchan

Mientras tanto, el entrenador de River ya le comunicó a Enzo que no lo tendrá en cuenta para el año que viene y su futuro es una incógnita. "Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario. ¡Eternamente, gracias!", lo despidió la institución Millonaria en un posteo en redes sociales.

image Pity, Nacho y Enzo cumplieron su ciclo en Núñez @RiverPlate

El mendocino, junto a Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez, son los "héroes de Madrid" que también recibieron el adiós con honores en las redes de River. Ninguno de ellos continuará en el plantel.

