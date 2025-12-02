El BCE se niega a respaldar el préstamo de 140.000 millones de euros a Ucrania

Según el plan de la Comisión Europea, los países de la UE ofrecerían garantías estatales para asegurar que el riesgo de reembolso del préstamo de 140.000 millones de euros a Ucrania se comparta.

Pero los funcionarios de la comisión dijeron que los países no podrían recaudar el dinero rápidamente en una emergencia y que esto podría poner a los mercados bajo presión.

Euroclear Bank

Los funcionarios preguntaron al BCE si podría actuar como prestamista de última instancia de Euroclear Bank, el brazo crediticio de la institución belga, para evitar una crisis de liquidez.

Los funcionarios del BCE dijeron a la comisión que esto era imposible, dijeron 3 de estas personas al Financial Times.

El análisis interno del BCE concluyó que la propuesta de la Comisión equivalía a proporcionar financiación directa a los gobiernos, ya que el banco central cubriría las obligaciones financieras de los estados miembros.

Esta práctica, llamada “financiación monetaria” por los economistas, está prohibida en los tratados de la UE debido a la evidencia de que produce alta inflación y pérdida de credibilidad del banco central.

El BCE afirmó que “no se está considerando dicha propuesta porque probablemente violaría el derecho de los tratados de la UE que prohíbe la financiación monetaria”.

En respuesta a la postura del BCE, la comisión ha comenzado a trabajar en propuestas alternativas que proporcionarían liquidez temporal para respaldar el préstamo de 140.000 millones de euros, según dos funcionarios informados sobre el asunto.

Banco Central de Rusia

Un portavoz de la comisión dijo que había estado “en estrecho contacto con el BCE” desde octubre de 2022 y que el banco central había “participado activamente en todas las discusiones” sobre la propuesta de préstamo.

“Garantizar la liquidez necesaria para posibles obligaciones de devolución de activos al Canco Central ruso es una parte importante de un posible préstamo de reparaciones”, agregaron.

Euroclear declinó hacer comentarios, informó FT.

La UE ha congelado activos rusos por valor de unos 210.000 millones de euros desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Bélgica se opuso al préstamo a Kiev alegando que, en caso de que los activos rusos se descongelaran y Moscú pudiera recuperarlos, Euroclear no podría devolver el dinero inmediatamente.

El primer ministro belga, Bart De Wever, ha dicho que el plan de la CE es "fundamentalmente erróneo" y ha exigido que los otros 26 estados miembros del bloque firmen "garantías jurídicamente vinculantes, incondicionales, irrevocables, a pedido, conjuntas y solidarias" para compartir el riesgo de devolver el préstamo.

Quiere alcanzar ese compromiso antes de que los líderes de la UE se reúnan el 18/12 para una cumbre que pretende decidir cómo debería el bloque seguir financiando a Kiev.

De Wever sostiene que se requieren garantías de los Estados miembros y algún tipo de respaldo en caso de que las sanciones de la UE que mantienen inmovilizados los activos rusos se anulen repentinamente.

Las sanciones deben renovarse cada 6 meses por decisión unánime. Algunos países, entre ellos Hungría, se han opuesto a la renovación.

La presión estadounidense para lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, y las propuestas alternativas de la Administración Trump para el uso de los activos inmovilizados de Moscú, han generado preocupación en toda la UE.

Según la propuesta de la Comisión, Ucrania sólo tendría que devolver el dinero si Rusia aceptara pagar reparaciones a Kiev.

