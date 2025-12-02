La Cámara de Diputados volvió a sacudirse este martes con un movimiento que ya se venía rumoreando pero que terminó confirmándose en las últimas horas: tres legisladores de Catamarca rompieron con Unión por la Patria y conformaron su propio bloque, un gesto político que impacta de lleno en la disputa por la primera minoría parlamentaria, hoy extremadamente ajustada.
Explosión en Diputados: Tres catamarqueños rompen con el peronismo y dejan al borde del KO a UxP
LLA está cerca de la primera minoría en Diputados. La fuga en UxP es imparable. Muchos se quisieron despegar de CFK.
La nueva bancada llevará el nombre “Elijo Catamarca”, y está integrada por Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot, todos alineados políticamente con el gobernador peronista Raúl Jalil. La decisión, formalizada en una nota enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, deja al bloque libertario de Javier Milei con el mismo número de diputados que Unión por la Patria: 94 por lado. El equilibrio, por ahora, se mantiene.
Una fractura anunciada en Diputados
El corte de los catamarqueños no sorprendió a las principales bancadas: desde hace meses Jalil venía manifestando desacuerdos con la conducción de Germán Martínez en Unión por la Patria y tomó distancia en varias votaciones sensibles en las que terminó acompañando proyectos del oficialismo.
El propio gobernador había advertido públicamente que el PJ debía “desconurbanizarse”, en una crítica directa al poder que mantiene Cristina Kirchner sobre la estructura partidaria. Ese quiebre discursivo ya anticipaba un reacomodamiento legislativo que finalmente se concretó.
En la carta enviada a Menem, los diputados anunciaron la conformación del nuevo bloque y confirmaron que Nóblega será su presidente. Se trata de un movimiento con clara lectura política: Jalil busca autonomía, marcar territorio y negociar desde otro lugar.
Quién se queda y quién se va de UxP
Aunque los tres diputados rompieron con Unión por la Patria, no todo el peronismo catamarqueño se movió en la misma dirección. La legisladora Claudia Palladino, cercana a la exgobernadora Lucía Corpacci, decidió permanecer en su bancada original, gesto que fue festejado dentro del kirchnerismo duro, que está intentando cerrar filas para evitar nuevas fugas.
Con esta división, Catamarca queda partida en dos dentro del Congreso, en un contexto nacional en el que cada voto puede definir mayorías.
Un escenario que Milei sigue de cerca
En el oficialismo el movimiento es leído como una oportunidad: si otro diputado peronista decidiera abandonar Unión por la Patria, La Libertad Avanza pasaría a ser la primera minoría en la Cámara baja, un status clave para el control de comisiones, el reparto de autoridades y el pulso político del Congreso.
Por ahora, aseguran desde UxP, "nadie más dijo que se va". Pero la tensión interna se mantiene.
La Libertad Avanza ya había engrosado sus filas la semana pasada con el salto de Alejandro Bongiovanni, Verónica Razzini y la suplente de Silvia Lospennato, que abandonaron las filas del PRO para alinearse con el oficialismo libertario. Con esos movimientos llegaron a 94 escaños, número impensado meses atrás.
Los gobernadores, el otro frente de negociación
En paralelo, Jalil terminó la semana pasada en una mesa de diálogo con otros mandatarios provinciales con quienes analiza la posibilidad de armar un interbloque federal que funcione como espacio intermedio entre el kirchnerismo duro y el oficialismo libertario.
Participaron (con distintos grados de compromiso) los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén). No todos continuaron en la conversación, pero las puertas quedaron abiertas.
Alertada por el riesgo de nuevas rupturas, la dirigencia de Unión por la Patria activó una operación de “control de daños”. La Cámpora, Cristina Kirchner, los gobernadores aliados y Sergio Massa intercambiaron llamados durante el fin de semana para frenar nuevas salidas y sostener la unidad mínima necesaria.
