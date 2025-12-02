Explosión en Diputados: Tres catamarqueños rompen con el peronismo y dejan al borde del KO a UxP

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Csofianunes/status/1995935713771356300&partner=&hide_thread=false Siguen las fugas en Unión por la Patria. Un diputado más que se vaya del bloque y LLA tendría la primera minoría.

Milei y Martín Menem chochos ↔ pic.twitter.com/7m4tKBDXuO — Sofía Nunes (@Csofianunes) December 2, 2025

Quién se queda y quién se va de UxP

Aunque los tres diputados rompieron con Unión por la Patria, no todo el peronismo catamarqueño se movió en la misma dirección. La legisladora Claudia Palladino, cercana a la exgobernadora Lucía Corpacci, decidió permanecer en su bancada original, gesto que fue festejado dentro del kirchnerismo duro, que está intentando cerrar filas para evitar nuevas fugas.

Con esta división, Catamarca queda partida en dos dentro del Congreso, en un contexto nacional en el que cada voto puede definir mayorías.

Un escenario que Milei sigue de cerca

En el oficialismo el movimiento es leído como una oportunidad: si otro diputado peronista decidiera abandonar Unión por la Patria, La Libertad Avanza pasaría a ser la primera minoría en la Cámara baja, un status clave para el control de comisiones, el reparto de autoridades y el pulso político del Congreso.

Por ahora, aseguran desde UxP, "nadie más dijo que se va". Pero la tensión interna se mantiene.

La Libertad Avanza ya había engrosado sus filas la semana pasada con el salto de Alejandro Bongiovanni, Verónica Razzini y la suplente de Silvia Lospennato, que abandonaron las filas del PRO para alinearse con el oficialismo libertario. Con esos movimientos llegaron a 94 escaños, número impensado meses atrás.

Los gobernadores, el otro frente de negociación

En paralelo, Jalil terminó la semana pasada en una mesa de diálogo con otros mandatarios provinciales con quienes analiza la posibilidad de armar un interbloque federal que funcione como espacio intermedio entre el kirchnerismo duro y el oficialismo libertario.

Participaron (con distintos grados de compromiso) los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén). No todos continuaron en la conversación, pero las puertas quedaron abiertas.

Alertada por el riesgo de nuevas rupturas, la dirigencia de Unión por la Patria activó una operación de “control de daños”. La Cámpora, Cristina Kirchner, los gobernadores aliados y Sergio Massa intercambiaron llamados durante el fin de semana para frenar nuevas salidas y sostener la unidad mínima necesaria.

