Tensión y escándalo en el Senado: Un despacho, un cerrajero y una senadora K "ocupa"

En uno de los videos que circuló entre empleados del Senado, se escucha a Pino gritar: “No toqués a la senadora”, mientras el personal de seguridad responde que nadie la está tocando. En otro fragmento, se ve al esposo de López cargando la caja de herramientas del cerrajero mientras este último es retirado del pasillo por agentes de la Cámara.

La escena incluyó llamados a gritos: “Llamala a Juliana”, dijo López, pidiendo la presencia de la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio, quien llegó minutos después para respaldarla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/1995831293981196778&partner=&hide_thread=false Congreso: una senadora K quiso ocupar un despacho a la fuerza



Cándida López, de Tierra del Fuego, se presentó con su marido y un cerrajero para tomar una oficina.



En #BuenDíaNación en LN+ pic.twitter.com/iG2XkLKOVz — La Nación Más (@lanacionmas) December 2, 2025

La versión de la senadora kirchnerista

Desde su entorno señalan que López no intentó “usurpar” ni ocupar nada, sino recuperar pertenencias personales (incluida una computadora) que, según sostiene, quedaron dentro del despacho cuando Villarruel ordenó cambiar la cerradura el viernes pasado, justo después de la jura de los nuevos legisladores.

Aseguran además que el viernes, tras la sesión, la senadora se reunió allí mismo con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, lo que para su equipo demuestra que el lugar ya estaba bajo su uso.

Un médico, un hematoma y más acusaciones

La discusión terminó con la intervención del médico del Senado, solicitado por López y Di Tullio para dejar constancia de una supuesta agresión. El profesional constató un pequeño hematoma en un tobillo, aunque aclaró que no podía determinar su origen y que cualquier certificación de lesiones corresponde a un médico legista.

Tras más de dos horas de discusiones, López, Pino y Di Tullio se retiraron sin lograr acceder al despacho.

Conflicto recurrente por los despachos

Los conflictos por oficinas son un clásico de cada recambio legislativo, pero pocas veces escalan a escenas como esta. En diciembre suelen producirse tensiones mientras se reorganizan los espacios, pero no es habitual que un senador llegue acompañado por un cerrajero para abrir una oficina por la fuerza.

Fuentes legislativas consultadas señalan que López insiste en que Leavy le cedió el lugar. Sin embargo, otras voces dentro del mismo bloque indican que el salteño pretendía entregarlo a su comprovinciana Flavia Royón, quien finalmente consiguió otra oficina facilitada por el senador Juan Carlos Romero.

El episodio de esta semana no es el primero: el viernes pasado, apenas terminada la jura, López ya había intentado ocupar el mismo despacho, lo que también derivó en tensiones y forcejeos con seguridad.

Ahora, en el Senado esperan que algún colaborador de Leavy se presente para confirmar si realmente hay pertenencias de López en ese espacio. Hasta entonces, el despacho seguirá bajo llave.

