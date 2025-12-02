PAPELÓN Y DENUNCIA
Tensión y escándalo en el Senado: Un despacho, un cerrajero y una senadora K "ocupa"
Una intensa discusión en el Senado se viralizó en redes sociales. El video muestra a una senadora K queriendo entrar a un despacho por la fuerza.
El incidente ocurrió en el cuarto piso del Palacio Legislativo, donde López llegó acompañada por su esposo (el concejal de Ushuaia Juan Carlos Pino) y por un cerrajero contratado para abrir una oficina cuya cerradura había sido cambiada días atrás por disposición de la Presidencia de la Cámara Alta.
El reordenamiento de los despachos del Senado
La polémica se originó tras el decreto 488/25, con el que Villarruel decidió reorganizar los despachos pertenecientes a los senadores cuyo mandato está finalizando. Esa resolución, que generó malestar en varios bloques, dejó a algunos legisladores en proceso de mudanza, entre ellos al salteño José Leavy, quien concluye su período el 10 de diciembre.
Cercanos a López aseguran que Leavy le habría cedido esa oficina a través de una gestión del senador Carlos Linares, y que ella ya utilizaba el lugar desde hace dos semanas. Desde el entorno de Villarruel, en cambio, afirman que la Presidencia tiene la autoridad para reasignar despachos y que López intentó ingresar por la fuerza a un espacio que no le correspondía.
Escándalo y denuncia y un cerrajero dentro del Congreso
El conflicto escaló cuando el cerrajero comenzó a trabajar sobre la cerradura. Personal de seguridad intervino de inmediato e intentó frenar la maniobra, lo que derivó en empujones y discusiones acaloradas.
En uno de los videos que circuló entre empleados del Senado, se escucha a Pino gritar: “No toqués a la senadora”, mientras el personal de seguridad responde que nadie la está tocando. En otro fragmento, se ve al esposo de López cargando la caja de herramientas del cerrajero mientras este último es retirado del pasillo por agentes de la Cámara.
La escena incluyó llamados a gritos: “Llamala a Juliana”, dijo López, pidiendo la presencia de la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio, quien llegó minutos después para respaldarla.
La versión de la senadora kirchnerista
Desde su entorno señalan que López no intentó “usurpar” ni ocupar nada, sino recuperar pertenencias personales (incluida una computadora) que, según sostiene, quedaron dentro del despacho cuando Villarruel ordenó cambiar la cerradura el viernes pasado, justo después de la jura de los nuevos legisladores.
Aseguran además que el viernes, tras la sesión, la senadora se reunió allí mismo con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, lo que para su equipo demuestra que el lugar ya estaba bajo su uso.
Un médico, un hematoma y más acusaciones
La discusión terminó con la intervención del médico del Senado, solicitado por López y Di Tullio para dejar constancia de una supuesta agresión. El profesional constató un pequeño hematoma en un tobillo, aunque aclaró que no podía determinar su origen y que cualquier certificación de lesiones corresponde a un médico legista.
Tras más de dos horas de discusiones, López, Pino y Di Tullio se retiraron sin lograr acceder al despacho.
Conflicto recurrente por los despachos
Los conflictos por oficinas son un clásico de cada recambio legislativo, pero pocas veces escalan a escenas como esta. En diciembre suelen producirse tensiones mientras se reorganizan los espacios, pero no es habitual que un senador llegue acompañado por un cerrajero para abrir una oficina por la fuerza.
Fuentes legislativas consultadas señalan que López insiste en que Leavy le cedió el lugar. Sin embargo, otras voces dentro del mismo bloque indican que el salteño pretendía entregarlo a su comprovinciana Flavia Royón, quien finalmente consiguió otra oficina facilitada por el senador Juan Carlos Romero.
El episodio de esta semana no es el primero: el viernes pasado, apenas terminada la jura, López ya había intentado ocupar el mismo despacho, lo que también derivó en tensiones y forcejeos con seguridad.
Ahora, en el Senado esperan que algún colaborador de Leavy se presente para confirmar si realmente hay pertenencias de López en ese espacio. Hasta entonces, el despacho seguirá bajo llave.
