El santiagueño Gerardo Zamora volverá al Senado con su propio bloque fuera de la estructura del peronismo que comanda José Mayans,con todo lo que implica para los legisladores K El legisñador retomaría su sello Frente Civico de Santiago del Estero.
LOS K CUESTA ABAJO
Gerardo Zamora hace la suya: Abre bloque propio en el Senado
El gobernador santiagueño confirmó que formará bloque propio con su compañera de lista Elia Moreno. José Mayans (UxT) en alerta.
El medio Clarin considera que Zamora apuesta por tener un mayor poder de negociación con el Gobierno e incluso dentro del peronismo.
De acuerdo a lo confirmado por fuentes legislativas, el aún gobernador de Santiago, quien prestó juramento en la sesión de este viernes, formará bloque con Elia Moreno, quien lo acompañó en la lista de octubre.
Lo cierto es que Zamora y el kirchnerismo siempre jugaron en tándem en las elecciones para quedarse con las tres bancas del Senado, las dos por la mayoría y la restante por la minoría. En esta elección no fue la excepción porque en una se presentó Zamora con Moreno y por Fuerza Patria renovó José “Pichón” Neder, quien seguirá dentro de la órbita del kirchnerismo.
Lo cierto es que la salida de los dos senadores por Santiago del Estero tendrá un impacto en el peronismo que pasó de 34 a 28 bancas. Y de darse la salida de los santiagueños se quedaría en 26, de los cuales 4 forman parte del bloque de Convicción Federal, que ya anticiparon que no serán parte de la unificación anunciada por Mayans.
Diputados
En Diputados, Zamora tiene 7 legisladores que le responden y que aún se mantienen bajo líneas peronistas en el bloque que comanda Germán Martínez, quien se mostró confiado que podrá contener al resto de la bancada.
Los interrogantes podrían comenzar a despejarse a partir de la próxima semana, ya que el miércoles jurarán en la Cámara Baja los diputados electos en octubre pasado.
