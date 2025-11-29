Gerardo Zamora hace la suya: Abre bloque propio en el Senado

diputados.jpg Los pases podrían continuar en Diputados

En Diputados, Zamora tiene 7 legisladores que le responden y que aún se mantienen bajo líneas peronistas en el bloque que comanda Germán Martínez, quien se mostró confiado que podrá contener al resto de la bancada.

Los interrogantes podrían comenzar a despejarse a partir de la próxima semana, ya que el miércoles jurarán en la Cámara Baja los diputados electos en octubre pasado.

