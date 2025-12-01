El radicalismo intenta frenar su fractura interna en Diputados antes del recambio legislativo

El senador —que pasará a Diputados el 10 de diciembre— no participó de ese encuentro. Según reconstruyó el diario La Nación, su ausencia no fue casual: Lousteau ya tiene definido su desembarco en Provincias Unidas, el mismo sello bajo el que fue electo diputado por la Ciudad. Queda por verse cuántos correligionarios seguirán ese camino.

Evolución, Democracia para Siempre y los indecisos

Entre los nombres que podrían acompañar a Lousteau aparece Mariela Coletta, integrante de Evolución. Aunque en el nuevo bloque dan por sentado su apoyo, trascendió que también estuvo presente en la reunión del radicalismo tradicional, un gesto que alimentó la incertidumbre.

Otro caso abierto es el de Pablo Juliano, presidente del debilitado espacio Democracia para Siempre. Su grupo, que nació como disidencia, ahora enfrenta el dilema de volver al bloque radical, alinearse con Lousteau o mantenerse en solitario hasta 2027. Sin señales públicas, su destino es hoy una incógnita.

Las dudas también se extienden a otras provincias. El diputado electo por Corrientes, Diógenes González, aún no definió dónde se ubicará, en medio de la presión política sobre el gobernador Gustavo Valdés para asumir la conducción nacional del partido. En Jujuy, María Inés Zingarán y Jorge Rizzotti podrían terminar en bloques distintos: uno en la estructura tradicional y otro en Provincias Unidas.

Alianzas que pesan y heridas abiertas

Dentro de la UCR no todos están dispuestos a perdonar la alianza electoral que, en varias provincias, unió al radicalismo con La Libertad Avanza. Para algunos sectores, ese acuerdo implicó un quiebre ético y programático que aún hoy impide recomponer confianzas.

Otros, en cambio, prefieren mirar hacia adelante. “Hay que reconstruir una agenda. Alfonsín fue el primero en plantear una reforma fiscal y laboral. No podemos quedarnos entrampados en lo que pasó en campaña”, señaló un diputado que apuesta a la convivencia interna.

Un Senado estable y una Cámara baja en ebullición

Mientras en Diputados la interna radical se mueve minuto a minuto, en el Senado la situación es más tranquila: allí, el bloque se mantendrá unido tras el recambio del 10 de diciembre, según confirmaron fuentes parlamentarias.

La Cámara baja, en cambio, se convirtió en el territorio donde se juega el verdadero poder del partido. La posibilidad de que el radicalismo llegue dividido a la sesión preparatoria es un escenario real y preocupante para varios gobernadores e históricos dirigentes, que temen iniciar un nuevo año legislativo con un partido debilitado y sin conducción clara.

La pulseada continúa y los acuerdos (o rupturas) podrían definirse recién sobre el filo del inicio del período extraordinario.

