El presidente turco enfurecido ante el ataque ucraniano en el Mar Negro: "Preocupante escalada"

“El SBU sigue tomando medidas activas para reducir la capacidad financiera de Rusia para librar la guerra contra Ucrania", sostuvo una fuente del SBU, citada por Ukrinform.

Ucrania reconoció haber atacado a dos petroleros en zona estratégica del gobierno turco

Según el gobierno ucraniano que se adjudicó la autoría, lanchas marítimas no tripuladas de Ucrania atacaron el viernes los petroleros Kairos y Virat, que se dirigían al puerto ruso de Novorossiysk bajo bandera gambiana. Al día siguiente, el Virat fue objeto de otro ataque.

image En la imagen, proporcionada por las autoridades turcas, se ve la columna de humo que se eleva tras el impacto de un dron naval contra el petrolero Kairos

“El Virat, que se informó previamente de que había sido atacado por vehículos marítimos no tripulados aproximadamente a 35 millas náuticas de la costa del Mar Negro, fue atacado de nuevo por vehículos marítimos no tripulados esta madrugada”, declaró el sábado, más temprano, el ministerio de Transporte de Turquía.

Ese mismo sábado, producto de un ataque con embarcaciones no tripuladas del mismo tipo, quedó fuera de servicio el dispositivo de amarre remoto VPU-2 del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK, por sus siglas en ruso), según reportó este domingo la vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova.

La portavoz rusa adjudicó ese ataque a un claro sabotaje pergeñado por Ucrania junto a su aliados occidentales, al mismo tiempo que dijo que el KTK reúne a "empresas del complejo de combustible y energía de Rusia, Kazajistán, EE.UU. y varios países de Europa occidental".

"Los servicios especiales del régimen de Kiev, de hecho, declararon su participación en los ataques, publicando en los medios de comunicación ucranianos video con evidencias de los actos terroristas", afirmó Zajárova. "Condenamos firmemente los ataques terroristas que se han cometido y las acciones de todas las partes que contribuyeron a su planificación y ejecución", subrayó.

Más noticias en Urgente24

AFA rompe todo en el fútbol argentino y le regala títulos a River, Racing y Vélez

Los F-16, rumbo a Argentina y con Milei disponible: En qué parte del mundo están

La medida explosiva de Estudiantes contra la AFA tras la sanción a Verón y jugadores

La miniserie de 8 capítulos que vas a devorar en una noche

Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta