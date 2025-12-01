La guerra en Ucrania pareciera movilizarse progresivamente hacia el Mar Negro tras el ataque ucraniano a dos petroleros a menos de 45 kilómetros de la costa turca, lo que generó rispideces entre el gobierno ucaniano y el turco, socio comercial de Vladímir Putin, pero a la vez, miembro indispensable de la OTAN, bloque internacional que se bate a duelo con el Kremlin.
NUEVA ZONA DE GUERRA
El presidente turco enfurecido ante el ataque ucraniano en el Mar Negro: "Preocupante escalada"
El presidente turco, Erdogan, arde de furia ante los ataques ucranianos a dos barcos petroleros en el Mar Negro, en la zona económica exclusiva de su país, lo que ha aumentado las tensiones entre Ucrania, ya en guerra con Rusia, y Turquía.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reaccionó este lunes a los ataques que la semana pasada lanzó Kiev contra los cargueros petroleros con bandera de Gambia, sancionados por la Unión Europea y Reino Unido, que se hundieron a 45 kilómetros de la costa del Mar Negro turco tras haber sufrido un “ataque con drones”, según informaron medios rucos y Reuters, los cuales también aseguraron que la tripulación logró evacuar gracias a la ayuda de las autoridades turcas.
"Los ataques a buques mercantes en nuestra zona económica exclusiva marcan una preocupante escalada", manifestó el mandatario turco, que rechazó estas agresiones injustificables que "amenazan la seguridad de navegación, la vida y del medioambiente".
El sábado, el gobierno de Volodymyr Zelensky confirmó que un día antes, en el marco de una operación conjunta al SBU y a la Marina ucraniana, se bombardeó a dos barcos de la "flota fantasma" de Rusia, que se escondían bajo la bandera de Gambia para pasar desapercibidos. Se trata de los petroleros Virat y Kairos, ambos sancionados por Occidente, según confirmó Kiev.
Los sistemas empleados fueron drones navales modelo Sea Baby, conocidos como “Bebé del mar”, un sistema para drones navales de suso ucraniano desarrollado por el SBU / Servicio Secreto Ucraniano desde 2022, el cual permite alcanzar blancos marítimos de alto valor estratégico.
“El SBU sigue tomando medidas activas para reducir la capacidad financiera de Rusia para librar la guerra contra Ucrania", sostuvo una fuente del SBU, citada por Ukrinform.
Ucrania reconoció haber atacado a dos petroleros en zona estratégica del gobierno turco
Según el gobierno ucraniano que se adjudicó la autoría, lanchas marítimas no tripuladas de Ucrania atacaron el viernes los petroleros Kairos y Virat, que se dirigían al puerto ruso de Novorossiysk bajo bandera gambiana. Al día siguiente, el Virat fue objeto de otro ataque.
“El Virat, que se informó previamente de que había sido atacado por vehículos marítimos no tripulados aproximadamente a 35 millas náuticas de la costa del Mar Negro, fue atacado de nuevo por vehículos marítimos no tripulados esta madrugada”, declaró el sábado, más temprano, el ministerio de Transporte de Turquía.
Ese mismo sábado, producto de un ataque con embarcaciones no tripuladas del mismo tipo, quedó fuera de servicio el dispositivo de amarre remoto VPU-2 del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK, por sus siglas en ruso), según reportó este domingo la vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova.
La portavoz rusa adjudicó ese ataque a un claro sabotaje pergeñado por Ucrania junto a su aliados occidentales, al mismo tiempo que dijo que el KTK reúne a "empresas del complejo de combustible y energía de Rusia, Kazajistán, EE.UU. y varios países de Europa occidental".
"Los servicios especiales del régimen de Kiev, de hecho, declararon su participación en los ataques, publicando en los medios de comunicación ucranianos video con evidencias de los actos terroristas", afirmó Zajárova. "Condenamos firmemente los ataques terroristas que se han cometido y las acciones de todas las partes que contribuyeron a su planificación y ejecución", subrayó.
