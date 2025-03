Recep Tayyip Erdogan 'liquida' a su rival y la lira turca se derrumba

Tras su arresto, publicó en X: "La voluntad del pueblo no puede ser reprimida mediante la intimidación o acciones ilegales. Sigo firme y confío no sólo en los 16 millones de habitantes de Estambul, sino también en los 86 millones de ciudadanos de Turquía y en todos aquellos que apoyan la democracia y la justicia en todo el mundo. Me mantengo firme en mi lucha por los derechos y libertades fundamentales”.

El gobierno turco, que negó las acusaciones de que la detención del alcalde de Estambul fuera una maniobra política, sostuvo que la justicia es un poder independiente. Luego restringió el acceso a redes sociales, incluidas X, YouTube, Instagram y TikTok, según el servicio de monitoreo NetBlocks, cerró varias carreteras de la ciudad y prohibió cualquier manifestación durante cuatro días.

Lira turca se desploma

Inmediatamente la lira turca se desplomó un 12% a un mínimo histórico de 42 por dólar, lo que pone de relieve las preocupaciones por la erosión del Estado de derecho en el país que Erdogan ha gobernado durante 22 años.

Si desea permanecer en el poder, el presidente deberá convocar elecciones anticipadas antes de finalizar su mandato o reformar la constitución.

El año pasado, Turquía celebró elecciones municipales en las que los candidatos de la oposición derrotaron a los candidatos de Erdogan en Ankara y Estambul. El Partido de Justicia y Desarrollo del presidente de Turquía ha registrado su peor resultado en elecciones locales en casi 20 años.

Según medios internacionales, la medida contra Ekrem Imamoglu es parte de la ofensiva legal contra figuras de la oposición en todo el país y que ha sido criticada como un intento politizado de perjudicar sus perspectivas electorales.

A fines de febrero, en un giro histórico sorprendente, Abdullah Ocalan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), pidió la disolución de su grupo y el cese de la lucha armada, tras cuatro décadas de conflicto.

El esfuerzo de paz llega en un momento en que Erdogan podría necesitar el apoyo del partido DEM, que ha presionado durante mucho tiempo para lograr una mayor democracia y derechos para la población kurda del país, así como mejorar las condiciones para el encarcelado líder del PKK, en el Parlamento para promulgar una nueva Constitución que le permita permanecer en el poder.

