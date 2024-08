Erdogan: "Israel es un estado canalla cada vez más cruel"

Israel no mata a los habitantes de Gaza solamente con bombas y balas, sino también dejándolos sin comida ni agua Israel no mata a los habitantes de Gaza solamente con bombas y balas, sino también dejándolos sin comida ni agua

image.png

"Ya no hay palabras para describir el genocidio sufrido por el pueblo palestino en Gaza", concluyó, dejando en claro en que Israel es un "Estado canalla que se está volviendo más cruel y mimado".

En su oratoria del martes, también aseguró que los países occidentales que le juran lealtad a Israel son cómplices del genocidio en Gaza. Además acusó abiertamente al Consejo de Seguridad de la ONU de no impedir -o por lo menos tratar de contenerlo- el asedio israelí en Gaza que se ha cobrado hasta la fecha 39.623 muertos y 91.469 heridos.

Erdogan amenazó invadir a Israel si dá otro paso en falso

En numerosas ocasiones Recep Tayyip Erdogan —coincidiendo con sus homólogos Gustavo Petro y Pedro Sánchez— fundamentó que el premier judío Netayahu está infringiendo el Derecho Internacional al haber bombardeado en abril la embajada iraní en Damasco (Siria) y tras haber asesinado hace semanas en la jurisdicción de Irán y de Beirut a varios líderes de Hamás y Hezbollah: algo que Urgente24 viene advirtiendo y que indefectiblemente arrastrará a más actores a la guerra.

image.png El ataque aéreo de Isral contra el consulado iraní en Damasco que dejó un saldo fatal de 14 muertos, entre ellos un alto comandante y miembros de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán y de una milicia local afín a la Hezbollah, complicando así el panorama en Gaza e involucrando oficialmente a más actores en la contienda.

“Debemos ser muy fuertes para que Israel no pueda hacerle estas cosas a Palestina. Igual que entramos en Karabaj o Libia, haremos lo mismo con ellos”, aseguró a fines de julio Recep Tayyip Erdogan en un acto de su partido en Rize. “No hay nada que nos impida hacerlo. Solo tenemos que ser lo bastante fuertes para dar estos pasos”, dijo ante los seguidores del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), como una clara amenaza de invasión contra Israel.

Pero no es la primera vez que Recep Tayyip Erdogan amenaza a Israel y repudia su "genocidio en Gaza". A fines de julio, condenó la decisión de Israel de desacatar la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que le exigía un alto al fuego en la ciudad palestina de Rafah.

El presidente turco fulminó al premier israelí Benjamin Netayahu, acusándolo de ser "un psicópata y maníaco" que arrastra al mundo al abismo, y por ser el responsable del derramamiento de sangre inocente en Gaza.

"Ninguna creencia justifica la quema hasta la muerte de civiles inocentes en sus tiendas de campaña", declaró Erdogan este miércoles.

La comunidad global está viendo en directo la barbarie de Netanyahu, que es un enfermo mental, un maníaco, un psicópata, un vampiro que se alimenta de sangre La comunidad global está viendo en directo la barbarie de Netanyahu, que es un enfermo mental, un maníaco, un psicópata, un vampiro que se alimenta de sangre

En ese sentido, no sólo Turquía repudia la actual guerra en Gaza, el ataque israelí al consulado iraní en Damasco —un atentado que infringe el Derecho Internacional— y los "excesos" de Netanyahu, sino que la Casa Blanca y el Pentágono le han pedido a Netayahu más 'mesura' para evitar un efecto dominó en Medio Oriente.

image.png La alerta ante una nueva escalada se encendió la semana pasada cuando Israel abatió al líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán, un día después de efectuar un símil ataque en Beirut que mató a Fuad Shukur, un alto comandante de la milicia chiita libanesa Hezbollah, respaldada por Irán.

Es más, según fuentes del Wall Street Journal, el presidente estadounidense Joe Biden está enardecido con Israel porque lo desautorizó al no seguir su consejo de evitar atacar la ciudad de Rafah. También por no garantizar la seguridad de la población civil en Gaza y porque sus tropas estarían usando fósforo blanco en entornos civiles. Otro punto de distanciamiento de la gestión de Biden radicó en el ataque israelí al consulado iraní en abrl y por las últimas 'neutralizaciones' de terroristas en territorios que no son Gaza (Beirut y Teherán).

Por ello, tal como contó Urgente24, Estados Unidos intenta por estos días bajar la temperatura en Medio Oriente, anticiparse a una posible represalía de Irán en la región —por el paso en falso que dio Israel al asesinar a líderes de Hamás y Hebollah en jurisdicción de Teherán y Beirut— y frenar al gobierno de Netanyahu que echó más leña al fuego a la actual coyuntura.

Más contenido en Urgente24:

La miniserie de 6 capítulos que causa tensión desde el primer instante

Nuevamente subieron las tasas de los plazos fijos y festejan los ahorristas

Sandwich judicial de Clarín sobre Alberto Fernández: De lo doméstico a lo laboral

La cadena de supermercados más barata se alió con Mercado Pago y lanzan mega descuento

El destino preferido por los argentinos para viajar al exterior