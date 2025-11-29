La medida explosiva de Estudiantes contra la AFA tras la sanción a Verón y jugadores

De esta manera Estudiantes se plantea ir a fondo contra la AFA en uno de los organismos deportivos más importantes a nivel mundial, lo que sin dudas sería algo casi sin precedentes teniendo en cuenta que un club iría contra la asociación a la que pertenece. Otra posibilidad que se barajó es que todo termine en la justicia ordinaria, aunque por el momento no es algo que se piense en la directiva del club platense.