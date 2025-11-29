El fútbol argentino está sumergido en un escándalo por lo que fue la sanción de la AFA a Juan Sebastián Verón y los jugadores de Estudiantes de La Plata por haberse puesto de espaldas en el pasillo tras la designación de Rosario Central como Campeón de Liga 2025.
SE CALZÓ LOS GUANTES
La medida explosiva de Estudiantes contra la AFA tras la sanción a Verón y jugadores
Estudiantes ya tomó cartas en el asunto tras la sanción de la AFA a Verón y los futbolistas del plantel profesional.
El Tribunal de Disciplina de la AFA sorprendió a todos ya que decidió suspender a los jugadores de Estudiantes por dos fechas a cumplir recién en el próximo torneo, mientras que el se llevó la peor parte fue Juan Sebastián Verón ya que fue inhabilitado por seis meses para cumplir sus funciones como presidente del Pincha. Ahora llega el contragolpe.
En las últimas horas se supo que la AFA haría una amnistía para todas las sanciones disciplinarias menores a cuatro fechas de suspensión, por lo que finalmente los jugadores de Estudiantes no tendrán que cumplir la pena impuesta. No obstante, la situación de Verón corre por otros carriles y es acá donde decidió accionar el Pincha.
¿Estudiantes va al TAS contra la AFA?
Estudiantes de La Plata realizará una presentación en el Tribunal de Apelaciones de la AFA para buscar que se le quite la suspensión de seis meses a Juan Sebastián Verón. En caso de que no haya un final positivo para La Brujita, ya hay una decisión tomada por parte de la dirigencia del Pincha que es ir a realizar un reclamo al TAS (Tribunal Arbitral Superior del deporte).
De esta manera Estudiantes se plantea ir a fondo contra la AFA en uno de los organismos deportivos más importantes a nivel mundial, lo que sin dudas sería algo casi sin precedentes teniendo en cuenta que un club iría contra la asociación a la que pertenece. Otra posibilidad que se barajó es que todo termine en la justicia ordinaria, aunque por el momento no es algo que se piense en la directiva del club platense.
Más en GOLAZO 24
River desata un escándalo y toma una decisión impensada con Sebastián Villa
La última decisión de Gallardo que genera un escándalo en River
Tras el llamado de River, Santiago Sosa soltó una bomba que explota en Racing
Se fue pésimo de River, la está rompiendo y se vengaría yendo a Boca