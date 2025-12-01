Papa León rinde pleitesía al Líbano en medio de un Oriente en Guerra: "Pueblo que..."

Embed - HIGHLIGHTS Annaya, Lebanon, Visit and Prayer at Tomb of St. Charbel Makluf, 1.12.2025, Pope Leo XIV

En tanto, el Papa apuntó durante este lunes contra las personas y organizaciones que "especulan sin escrúpulos" con la "desesperación de quien no tiene alternativas". Sus afirmaciones fueron lanzadas desde el Santuario de Nuestra Señora del Líbano (Harissa), en el marco de su viaje apostólico a Turquía y Líbano, con motivo del 1.700 aniversario del primer Concilio de Nicea.

"Es el único modo para no sentirnos aplastados por la injusticia y la opresión, incluso cuando, como hemos oído, nos traicionan personas y organizaciones que especulan sin escrúpulos con la desesperación de quien no tiene alternativas. Sólo así podremos volver a esperar en el mañana, a pesar de la dureza de un presente difícil de afrontar", subrayó el Papa.

En su discurso, en el que ha recordado palabras de sus antecesores, Francisco y Benedicto XVI, León XIV habló de la oración, "puente invisible que une los corazones" para seguir trabajando, "incluso cuando alrededor retumba el ruido de las armas y las exigencias propias de la vida cotidiana se convierten en un desafío".

También abogó por la presencia de los jóvenes en las estructuras eclesiales, "apreciando su aportación de novedad y dándoles espacio". "Es necesario, incluso entre los escombros de un mundo con dolorosos fracasos, ofrecerles perspectivas concretas y viables de renacimiento y crecimiento para el futuro", agregó.

El Papa León pide por la "paz" desde una zona de riesgo (Líbano)

En la capital del País de los Cedros, el Líbano, una zona de riesgo por el conflicto entre Hezbolá e Israel, el papa León XV fue recibido en las calles por miles de peregrinos, quienes agitaban banderines del Vaticano, amarillas y blancas y locales, rojas y blancas, con el tradicional cedro de este país.

El Papa estadounidense y de corazón peruano llegó en el papamóvil al Palacio Presidencial libanés luego de descender del avión papal, escoltado por aeronaves cazas. A las puertas de la Casa de Gobierno, el Pontífice fue recibido con arroz, coros, alabanzas y una gran pantalla que pasaba videos musicales.

En tanto, este lunes, en el segundo día de su peregrinación, visitó el santuario mariano de Harissa, en Beirut, donde escuchó y sintió en carne propia unos cuatro testimonios que hablaban de solidaridad, guerra, migración y pastoral carcelaria, los cuales demostraron la capacidad del pueblo libanés de hacerse «cercano» a quien sufre, como María al pie de la cruz.

Ustedes están llamados a ser constructores de paz: a enfrentarse a la intolerancia, a superar la violencia y a desterrar la exclusión Ustedes están llamados a ser constructores de paz: a enfrentarse a la intolerancia, a superar la violencia y a desterrar la exclusión

Embed - HIGHLIGHTS Annaya, Lebanon, Visit and Prayer at Tomb of St. Charbel Makluf, 1.12.2025, Pope Leo XIV

En concreto, sobre los migrantes, el Papa recordó que el Papa Francisco pidió "no permanecer indiferentes" ante "dramas semejantes". Por ello, León XIV invitó a comprometerse para que "nadie tenga que huir de su país debido a conflictos absurdos y despiadados, y para que quien llama a la puerta de las comunidades nunca se sienta rechazado, sino acogido".

Los libaneses salieron a las calles por el Papa

“Están todos muy entusiasmados, aunque no saben mucho de León y, sobre todo, están contentos de que no los van a bombardear durante la visita de 48 horas”, dijo a LA NACION Naila Sabra, libanesa de la diáspora (estimada en más de 15 millones), que vive en Italia.

Líbano, con apenas 6 millones de habitantes de los cuales un 30% son cristianos, se encuentra en una guerra indirecta con Israel, la cual se acrecentó tras el 7 de octubre de 2023, día del atentado de Hamás a Israel. En ese momento, el estado hebreo inculpó a Hezbolá, una milicia libanesa que opera al sur del país, de haber colaborado en logística con Hamás.

Sin embargo, lo cierto es que el conflicto libanés-israelí tiene raíces históricas, religiosas, políticas y territoriales.

Líbano asegura que Israel se apropió de las Granjas de Shebaa. De hecho, Israel la ocupó, así como otras partes del sur de Líbano, desde 1982 hasta su retirada en 2000. No obstante, no se retiró de todas las zonas donde instauró asentamientos. La frontera entre ambos países, llamada la Línea Azul (delineada por la ONU), aún sigue siendo un punto caliente y de tensiones con frecuentes incidentes, ataques y enfrentamientos, entre Hezbolá, apoyado por Irán, e Israel.

Desde 2006, Israel y Hezbolá han tenido varios enfrentamientos, siendo la Guerra de Líbano de ese año la más significativa, con miles de muertos y destrucción en ambos lados. Aunque, el año pasado, tuvieron una escalada de violencia mutua, que incluyó una incursión terrestre táctica, de Israel en el sur libanés, así como una serie de atentados donde explotaron bípers, gracias a un artilugio del Mossad.

Estos bombardeos, del verano boreal de 2024, arrasaron el sur, el valle de Beqaa e incluso partes de Beirut, la capital, lo que causó una gran destrucción, forzó a miles de familias a huir de sus hogares y condujo a la economía libanesa al borde del abismo.

Más tarde, el 27 de noviembre del año pasado, por intercesión de la Casa Blanca, Hezbolá e Israel firmaron una frágil tregua, a pesar de que el estado hebreo la estaría incumpliendo, argumentando violaciones de la otra parte. De hecho, en los últimos días ha lanzado bombardeos al sur. Pero, con la visita del Papa, ha suspendido los ataques por 48 horas.

“Es totalmente errado hablar de cese del fuego”, dijo a LA NACION el padre Daniel Corrou, director regional del Servicio Jesuita a Refugiados para Medio Oriente y Norte de África, con sede en Beirut. En diálogo telefónico, subrayó que los drones sobrevuelan la ciudad todos los días y nadie sabe cuándo atacarán.

