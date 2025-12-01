Benjamin Netanyahu clama por indulto: Az de manga frente a la corrupción —y el Qatargate

image “Mis abogados enviaron hoy (domingo) una solicitud de indulto al presidente del país. Espero que todos los que desean el bien del país apoyen esta iniciativa”, declaró Benjamin Netanyahu en un breve mensaje en video difundido por su partido, el Likud.

Benjamin Netanyahu: Corrupción, Qatargate y grieta

A principios de este mes, el presidente estadounidense, Donald Trump, también le escribió a su homólogo de Israel, Isaaz Herzog, para pedirle encarecidamente que indultara a Netanyahu, quien está investigado en al menos tres casos de corrupción, conocidos como Casos 1000, 2000 y 4000.

Del mismo modo, Netanyahu se encuentra implicado en el caso Qatargate, aunque todavía no esté formalmente imputado, que investiga a su Gobierno por permitir flujos de dinero hacia Hamás, a través de Qatar, en una maniobra para generar un punto de tensión interno con la Autoridad Palestina, allanando el camino para la deslegitimación de la causa palestina.

En cuanto a los tres casos de corrupción en los que Netanyahu está siendo investigado, estos son:

Caso 1000 (El Caso de los Regalos):

Este caso se refiere a la acusación de que Netanyahu aceptó regalos de lujo, como puros, champán y joyas, de empresarios ricos, entre ellos el magnate australiano James Packer y el productor de Hollywood Arnon Milchan, a cambio de favores políticos. Los fiscales argumentan que Netanyahu no reportó estos obsequios de manera adecuada y que existió un intercambio indebido de favores.

Caso 2000 (El Caso de las Conversaciones con el Editor de Yedioth Ahronoth):

Netanyahu está acusado de intentar llegar a un acuerdo con Arnon Mozes, el dueño del principal periódico israelí Yedioth Ahronoth, para recibir una cobertura mediática más favorable a cambio de favorecer a Mozes en un proyecto de ley que perjudicaría al diario rival **Israel Hayom**. El fiscal lo considera un intento de soborno.

Caso 4000 (El Caso Bezeq):

Este es probablemente el caso más grave, ya que involucra la compañía de telecomunicaciones Bezeq. Netanyahu está acusado de otorgar favores regulatorios a Bezeq a cambio de una cobertura positiva en el sitio web Walla, que es propiedad de Bezeq. Este caso está siendo considerado como un caso de soborno, ya que Netanyahu habría favorecido a Bezeq a cambio de que su gobierno recibiera una cobertura mediática más amigable.

Flujo de dinero a Gaza antes del 7/10/23

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, casi con impunidad gracias a sus dieciocho años en el poder y su influencia en la Corte Suprema y las Cámaras, aseguró en mayo que permitió desde 2018 que se transfirieran fondos desde Qatar a Hamás en Gaza para mantener a los yihadistas y a la Autoridad Nacional Palestina (que administra Cisjordania) divididas.

Sí, esas fueron sus palabras.

Netanyahu admitió, sin rodeos, que facilitó que se transfirieran fondos, aunque aseguró que ese dinero no fue el responsable del atentado del 7 de octubre que desató la guerra en Gaza, a pesar de que opositores israelíes lo impliquen en ello.

image Desde 2018 Netanyahu había permitido que se transfirieran fondos desde Catar a Hamás en Gaza. "Y luego los sobornó durante cinco años con 1500 millones empleados para los túneles y para comprar las armas y los toyotas para la operación del 7/10/23", desvela Ehud Barak, el exprimer ministro de Israel.

“La política que condujo a permitir a Qatar transferir dinero a Gaza fue aceptada por unanimidad por el gabinete de seguridad”, dijo el mandatario sobre la decisión adoptada en 2018, quien añadió que se aprobó la transferencia de dinero por recomendación de los servicios de inteligencia Shin Bet y Mossad.

En marzo pasado, una investigación del Shin Bet, por la que rodó la cabeza de un alto funcionario que investigaba esta trama compleja, destapó que Qatar desde 2018 enviaba unos 30 millones de dólares mensuales a Gaza y que ese dinero acababa en manos del brazo armado de Hamás, con el beneplácito de Netanyahu.

Asimismo, en otro caso llamado Qatargate, la justicia israelí investiga los presuntos pagos recibidos por el gobierno de Netanyahu a cambio de difundir historias favorables sobre Qatar en la prensa israelí.

Netanyahu aseguró que no recibió “ni un solo séquel [la moneda israelí]” de Qatar.

Sin embargo, el lunes 31 de marzo fue llamado a declarar como testigo tras el arresto de dos de sus asesores más cercanos sospechosos de aceptar dinero para difundir mensajes a favor de Qatar a los periodistas, con el fin de mejorar la imagen del estado del Golfo como mediador en las conversaciones sobre rehenes entre Israel y Hamás.

El Qatargate y deslegitimar la causa palestina

La trama de corrupción del Qatargate involucra al gobierno de Nentayahu y a altos funcionarios europeos, principalmente de Bélgica, que fueron acusados de recibir sobornos de Qatar. Aunque Netanyahu no está directamente involucrado en el Qatargate, ha habido especulaciones sobre sus relaciones con ciertos actores del Golfo, especialmente debido a los acuerdos diplomáticos entre Israel y varios países árabes como los Acuerdos de Abraham, que incluyeron a Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, y más tarde a Arabia Saudita.

En este contexto, algunos críticos han señalado que Netanyahu podría estar implicado indirectamente debido a su habilidad para manejar relaciones diplomáticas y acuerdos económicos con países sunitas del Golfo en un intento de contrarrestar la influencia chiita de Irán en la región.

Según Hareetz, el diario opositor israelí, el gobierno de Netanyahu todo este tiempo ha facilitado fondos para Hamás, de manera indirecta, a través de políticas relacionadas con el paso de ayuda humanitaria a Gaza, lo que para muchos israelíes opositores ha sido una manera de financiar al terrorismo y el atentado del 7/10/23, así como una estrategia para generar divisiones internas entre los palestinos y disputarle poder a la Autoridad Palestina.

Además, muchos israelíes le cuestionan a Netanyahu las relaciones con Qatar, país que ha proporcionado financiamiento para los salarios de los empleados de la administración de Gaza, controlada por Hamás. Algunos críticos han señalado que Netanyahu permitió estos flujos de dinero, que se consideraban esenciales para mantener cierta estabilidad en Gaza, pero que también podrían haber terminado en manos de Hamás.

