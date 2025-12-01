Investigan si hubo "crimen de guerra" en el Caribe ordenado por el Pentágono

Y el senador Tim Kaine (demócrata por Virginia), quien integra el Comité de Servicios Armados del Senado, dijo que las acciones alcanzarían "el nivel de un crimen de guerra si fuesen ciertas".

El Pentágono

El Pentágono se negó a hacer comentarios sobre las preocupaciones de los legisladores.

En una publicación del viernes 28/11, en X, en respuesta al informe inicial del The Washington Post, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no abordó directamente si el incidente en cuestión ocurrió.

"Como hemos dicho desde el principio y en cada declaración, estos ataques altamente efectivos están específicamente diseñados para ser 'ataques letales y cinéticos'", escribió, y agregó: "Nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales tanto según el Derecho estadounidense como el internacional, y todas las acciones cumplen con el Derecho de los conflictos armados".

El presidente Donald Trump declaró el domingo 30/11 que su Administración analizará el informe. "No habría querido eso, un 2do. ataque", añadió Trump. "El 1er. ataque fue muy letal, estuvo bien".

Trump indicó que Hegseth afirmó que el 2do. ataque no ocurrió.

Hegseth Pete Hegseth.

La investigación

Los líderes de los comités de servicios armados del Congreso dijeron que habían solicitado información adicional al Pentágono sobre el asunto.

“Este comité se compromete a supervisar rigurosamente las operaciones militares del Departamento de Defensa en el Caribe”, declararon en una declaración conjunta los representantes Mike Rogers (republicano por Alabama) y Adam Smith (demócrata por Washington), los líderes del comité en la Cámara de Representantes.

“Tomamos muy en serio los informes de ataques posteriores contra embarcaciones presuntamente transportando narcóticos en la región del Comando Sur y estamos tomando medidas bipartidistas para obtener un informe completo de la operación en cuestión”.

El senador Roger Wicker (republicano por Mississippi), presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, y el senador Jack Reed (demócrata por Rhode Island), el demócrata de mayor rango del comité, anunciaron que habían solicitado más información al Pentágono.

El comité, indicaron, "ha dirigido las investigaciones al Departamento y realizaremos una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias".

Desde septiembre, USA ha llevado a cabo más de 20 ataques contra embarcaciones que, según afirma, transportan drogas, que hasta la fecha han causado la muerte de más de 80 personas.

En octubre, senadores de ambos partidos presionaron al principal abogado del Pentágono en una reunión a puerta cerrada para que ofreciera una mejor explicación legal de los ataques contra supuestos barcos narcotraficantes latinoamericanos en el Caribe, según personas con conocimiento del asunto.

Venezuela dijo el domingo que crearía un comité para investigar las muertes en el choque de barcos estadounidenses.

------------------------------------

Más noticias en Urgente24

AFA rompe todo en el fútbol argentino y le regala títulos a River, Racing y Vélez

Los F-16, rumbo a Argentina y con Milei disponible: En qué parte del mundo están

La medida explosiva de Estudiantes contra la AFA tras la sanción a Verón y jugadores

La miniserie de 8 capítulos que vas a devorar en una noche

Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta