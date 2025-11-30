El economista fue pesimista sobre la coyuntura económica de Argentina subrayando que "las vulnerabilidades estructurales aún persisten porque los problemas de fondo no residen en el tipo de cambio sino en cuestiones macroeconómicas que impactan directamente en la actividad y el poder adquisitivo de la población”.
CARLOS MELCONIÁN, A FONDO
"El problema central de Argentina es la debilidad de la demanda, no la competitividad"
Carlos Melconián, ex presidente del Banco de la Nación Argentina, sostuvo que existe un “efecto devastador” en el consumo por el ajuste de Milei.
Melconián contradijo la idea de que el parate y la recesión tiene que ver con el atraso cambiario del país.
Para el ex funcionario, el principal motor de la caída del Producto Bruto Interno ha sido la "falta de demanda producto de la severa debilidad del poder adquisitivo y la escasez de crédito. El que mejor está es el salario promedio privado formal y a pesar de eso se encuentra hoy 20 puntos por debajo de la época de Mauricio Macri como presidente de la Nación".
Para el reconocido profesional, existen 3 discusiones cruciales que deben resolverse durante el año 2026: la cuestiones monetaria, fiscal y cambiaria.
Melconián y la falta de dólares
"Una vez realizado el reseteo de la política económica, el sector público debe comprar dólares con el superávit fiscal en pesos para pagar los intereses de la deuda" propuso Melconián quien estimó que Argentina tiene vencimientos en dólares por intereses que requieren US$ 10.000 millones solamente en 2026 y 2027.
Luego de cubrir esas fuertes obligaciones, se podría iniciar un proceso de acumulación de reservas.
Finalmente, sentenció: