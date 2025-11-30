urgente24
DINERO Argentina > demanda > competitividad

CARLOS MELCONIÁN, A FONDO

"El problema central de Argentina es la debilidad de la demanda, no la competitividad"

Carlos Melconián, ex presidente del Banco de la Nación Argentina, sostuvo que existe un “efecto devastador” en el consumo por el ajuste de Milei.

30 de noviembre de 2025 - 22:19
Carlos Melconián y la Argentina

Carlos Melconián y la Argentina

El economista fue pesimista sobre la coyuntura económica de Argentina subrayando que "las vulnerabilidades estructurales aún persisten porque los problemas de fondo no residen en el tipo de cambio sino en cuestiones macroeconómicas que impactan directamente en la actividad y el poder adquisitivo de la población”.

Melconián contradijo la idea de que el parate y la recesión tiene que ver con el atraso cambiario del país.

Para el ex funcionario, el principal motor de la caída del Producto Bruto Interno ha sido la "falta de demanda producto de la severa debilidad del poder adquisitivo y la escasez de crédito. El que mejor está es el salario promedio privado formal y a pesar de eso se encuentra hoy 20 puntos por debajo de la época de Mauricio Macri como presidente de la Nación".

Seguir leyendo

Para el reconocido profesional, existen 3 discusiones cruciales que deben resolverse durante el año 2026: la cuestiones monetaria, fiscal y cambiaria.

carlos melconian.webp
Carlos Melconi&aacute;n y el futuro de la Argentina en 2026

Carlos Melconián y el futuro de la Argentina en 2026

Melconián y la falta de dólares

"Una vez realizado el reseteo de la política económica, el sector público debe comprar dólares con el superávit fiscal en pesos para pagar los intereses de la deuda" propuso Melconián quien estimó que Argentina tiene vencimientos en dólares por intereses que requieren US$ 10.000 millones solamente en 2026 y 2027.

Luego de cubrir esas fuertes obligaciones, se podría iniciar un proceso de acumulación de reservas.

Finalmente, sentenció:

La que rompe la armonía del mercado cambiario es la dolarización de las personas a un valor de $1.500 por dólar. Desde la apertura del mercado para individuos, el público compró U$S 32.000 millones, de los cuales solo el 20% regresó como depósitos. La que rompe la armonía del mercado cambiario es la dolarización de las personas a un valor de $1.500 por dólar. Desde la apertura del mercado para individuos, el público compró U$S 32.000 millones, de los cuales solo el 20% regresó como depósitos.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES