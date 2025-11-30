"El problema central de Argentina es la debilidad de la demanda, no la competitividad"

Luego de cubrir esas fuertes obligaciones, se podría iniciar un proceso de acumulación de reservas.

Finalmente, sentenció:

La que rompe la armonía del mercado cambiario es la dolarización de las personas a un valor de $1.500 por dólar. Desde la apertura del mercado para individuos, el público compró U$S 32.000 millones, de los cuales solo el 20% regresó como depósitos.