Esta plataforma de videojuegos podría crecer 52% este año

Títulos como Fish It!, 99 Nights in the Forest y Brookhaven, este último con 75 mil millones de sesiones desde 2020, muestran el alcance de la plataforma entre las audiencias jóvenes.

Roblox supera los 150 millones de usuarios diarios en los picos estacionales, con una base que envejece progresivamente: hoy, la mayoría de sus jugadores tiene más de 13 años, y casi la mitad supera los 16. La plataforma mezcla videojuegos, creación digital y socialización en tiempo real, configurándose para la Generación Z y Alfa como un espacio híbrido entre juego y red social.

Las ganancias de Roblox en los mercados

En el plano económico, Roblox generó US$ 3.600 millones en ingresos el año pasado, aunque la empresa contabiliza el grueso de su actividad en un esquema de reservas que refleja mejor su flujo real. Estas reservas ascendieron a US$ 4.400 millones en 2023 y se espera que lleguen a US$ 6.600 millones este año, un crecimiento del 52 %.

El motor financiero es Robux, la moneda virtual con la que se compran objetos y ventajas dentro del juego. Los desarrolladores reciben entre 20 % y 25 % del valor generado por sus creaciones.

Sin embargo, el crecimiento trae desafíos. La compañía enfrenta costos crecientes por seguridad y moderación, una preocupación central dada su predominancia entre menores. Con demandas civiles en curso y nuevas inversiones en sistemas de verificación por IA, los gastos se incrementarán en 2026, algo que inquieta a los inversores.

Aun así, muchos analistas sostienen que el mercado subestima el potencial a largo plazo de Roblox. Su capacidad para generar fenómenos virales, su infraestructura propia en la nube y la perspectiva de expandir la publicidad dentro del ecosistema podrían impulsar un crecimiento sostenido.

A medida que la plataforma evoluciona hacia un metaverso plenamente funcional, Roblox parece posicionada para seguir liderando la convergencia entre videojuegos, redes sociales y economías digitales.

