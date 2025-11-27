La miniserie de 8 capítulos que vas a devorar en una noche

Investigación intensa

Para dimensionar el impacto de esta historia conviene recordar los hechos. En 2007, Knox era una estudiante estadounidense de apenas veinte años que había elegido Perugia para cursar parte de su carrera universitaria. El hallazgo del cuerpo sin vida de Meredith Kercher, su compañera británica de departamento, desencadenó una investigación que apuntó contra ella, su en ese entonces pareja Raffaele Sollecito y Rudy Guede, un conocido de la zona.

El calvario judicial se extendió durante casi cuatro años hasta que, en 2015, la Corte Suprema italiana anuló las condenas y reconoció la inocencia de Knox y Sollecito. Mientras tanto, Guede fue el único sentenciado de manera definitiva, cumpliendo trece de los dieciséis años impuestos antes de recuperar su libertad en 2021.

image "Amanda Knox: Una historia retorcida", disponible en Disney+.

Esta propuesta de Disney+ invita a repensar cómo los medios, la justicia y la opinión pública construyen relatos que pueden destruir vidas sin necesidad de pruebas contundentes. Una serie que sin lugar a dudas vale la pena descubrir.

