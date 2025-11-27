Disney+, una de las reconocidas plataformas de streaming no deja de sorprender con producciones que van más allá del entretenimiento. Entre su extenso repertorio, las miniseries se consolidan como un formato que atrapa desde el minuto uno, y "Amanda Knox: Una historia retorcida" llega para instalarse como una propuesta ineludible para quienes disfrutan de los relatos basados en hechos reales que marcaron a fuego la agenda mediática internacional.
"PROVOCATIVA"
La miniserie de 8 capítulos que vas a devorar en una noche
Acusada de un asesinato que no cometió, una joven enfrenta un juicio mediático que esta miniserie de Disney+ narra con detalle.
Esta producción de ocho episodios, cada uno con una duración inferior a 60 minutos, reconstruye un episodio judicial que conmocionó al continente europeo. La trama sigue los pasos de una joven norteamericana cuya experiencia de intercambio académico en Italia se transforma en una pesadilla cuando las autoridades la señalan como responsable de un crimen que no cometió. Lo que comienza como un sueño de estudiar en el extranjero deriva en una batalla agotadora por limpiar su nombre y recuperar su libertad.
Bajo la dirección creativa de K.J. Steinberg, el elenco encabezado por Grace Van Patten entrega una interpretación más que impresionante. La acompañan Sharon Horgan, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico, John Hoogenakker, Roberta Mattei, Rebecca Wisocky y Crosby Fitzgerald, conformando un conjunto actoral que sostiene la tensión dramática de principio a fin.
Una miniserie de ocho capítulos que atrapa por su historia real
Como suele ocurrir con los dramas biográficos, las reacciones no tardaron en dividir aguas. Angie Han, crítica de The Hollywood Reporter, definió la serie como "un relato poderoso, desgarrador, exasperante y despiadado de la verdad". Por su parte, Grant Hermanns de Screen Rant reconoció: "No es la adaptación más perfecta del suceso. A veces está sobrecargada, pero gracias a unas interpretaciones excelentes, una dirección atmosférica y una visión equilibrada del sujeto, sigue siendo apasionante", otorgándole una calificación de siete puntos sobre diez.
En sintonía, Alex Maidy de JoBlo reflexionó: "Al igual que la propia Amanda Knox, esta serie no pretende cerrar el caso, sino ayudarnos a comprender mejor lo que ocurrió".
Investigación intensa
Para dimensionar el impacto de esta historia conviene recordar los hechos. En 2007, Knox era una estudiante estadounidense de apenas veinte años que había elegido Perugia para cursar parte de su carrera universitaria. El hallazgo del cuerpo sin vida de Meredith Kercher, su compañera británica de departamento, desencadenó una investigación que apuntó contra ella, su en ese entonces pareja Raffaele Sollecito y Rudy Guede, un conocido de la zona.
El calvario judicial se extendió durante casi cuatro años hasta que, en 2015, la Corte Suprema italiana anuló las condenas y reconoció la inocencia de Knox y Sollecito. Mientras tanto, Guede fue el único sentenciado de manera definitiva, cumpliendo trece de los dieciséis años impuestos antes de recuperar su libertad en 2021.
Esta propuesta de Disney+ invita a repensar cómo los medios, la justicia y la opinión pública construyen relatos que pueden destruir vidas sin necesidad de pruebas contundentes. Una serie que sin lugar a dudas vale la pena descubrir.
