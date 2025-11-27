urgente24
El Jefe de los "copitos" (absuelto por atentado a CFK) fue condenado a un año de prisión en otra causa

Nicolás Carrizo, sindicado como el jefe de la Banda de los Copitos, no tuvo suerte con la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

27 de noviembre de 2025 - 19:15
El máximo tribunal de justicia de la Nación dejó firme la pena de 12 meses de cárcel en suspenso para Nicolás Carrizo, el Jefe de la Banda de los Copitos, por tenencia ilegitima de documento nacional de identidad.

La causa se inició en el marco de la investigación por el atentado a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por esa investigación Carrizo estuvo detenido durante dos años y once meses hasta que fue liberado en el momento de los alegatos del juicio.

En esa ocasión, el Tribunal Oral Federal 6 condenó al atacante que llevaba el arma de fuego que no disparó, Fernando Sabag Montiel, y a su ex novia, Brenda UIiarte, por intento de homicidio agravado. Sin embargo, absolvió a Nicolás Carrizo quien estuvo procesado como participe secundario del ataque.

En el marco de esa causa, a Carrizo se le adjudicó haber tenido ilegítimamente en su casa, en Morón, dos DNI ajenos y auténticos.

Según consta en los expedientes, “los documentos estaban dentro de una caja de teléfono celular, en una cajonera ubicada en el interior de una habitación del inmueble en que vivía".

Por ese hecho fue juzgado por un tribunal de San Martin a cargo del juez Matías Mancini, que lo condenó a un año de prisión en suspenso en noviembre del 2023.

Un DNI extraviado que nunca fue devuelto

La titular de uno de los documentos de identidad hallados declaró que lo había perdido "hacía varios años" y que nadie se contactó para devolverlo.

Carrizo dijo que la policía se lo había plantado en el allanamiento pero ese argumento no fue válido para el magistrado.

“Ninguna evidencia producida justifica dar entidad a esa sospecha", señaló el juez de primera instancia.

En mayo del 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa decisión. La defensa de Carrizo presentó un recurso extraordinario que llegó en queja a la Corte Suprema de Justicia pero el mismo fue infructuoso.

En el Cuarto Piso de Talcahuano 550, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación por inadmisible, bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

