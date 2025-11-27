El Jefe de los "copitos" (absuelto por atentado a CFK) fue condenado a un año de prisión en otra causa

Por ese hecho fue juzgado por un tribunal de San Martin a cargo del juez Matías Mancini, que lo condenó a un año de prisión en suspenso en noviembre del 2023.

image Nicolás Carrizo, el jefe de la Banda de los Copitos

Un DNI extraviado que nunca fue devuelto

La titular de uno de los documentos de identidad hallados declaró que lo había perdido "hacía varios años" y que nadie se contactó para devolverlo.

Carrizo dijo que la policía se lo había plantado en el allanamiento pero ese argumento no fue válido para el magistrado.

“Ninguna evidencia producida justifica dar entidad a esa sospecha", señaló el juez de primera instancia.

En mayo del 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa decisión. La defensa de Carrizo presentó un recurso extraordinario que llegó en queja a la Corte Suprema de Justicia pero el mismo fue infructuoso. En mayo del 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa decisión. La defensa de Carrizo presentó un recurso extraordinario que llegó en queja a la Corte Suprema de Justicia pero el mismo fue infructuoso.

En el Cuarto Piso de Talcahuano 550, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación por inadmisible, bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.