BCRA pone tope a las cauciones ante temor de volatilidad de tasas

La medida se tomó para contener la suba brusca de tasas de muy corto plazo, reducir el uso excesivo de cauciones como único fondeo y ordenar la liquidez en un mercado que venía muy tensionado por la dolarización preelectoral. Buscan evitar riesgos sistémicos y suavizar la volatilidad.

Entre los inversores las lecturas fueron diversas. Lazzati detalló:

La lectura fue mixta pero mayormente ordenadora: Los money markets la vieron positiva porque afloja la presión sobre tasas; los traders más activos la sintieron como un freno a arbitrajes. En general, se interpretó como una señal de "poner calma" en el tramo overnight.

En cuanto al futuro reacomodamiento de las carteras, Lazzati previó un escenario estable hasta que se conozca un plan económico del gobierno:

Si se estabiliza el frente político, podría haber menor dolarización táctica, más peso en instrumentos de liquidez en pesos (money markets, LECAP cortas) y un gradual regreso al CER. El Equity seguiría con interés selectivo en bancos y energía, pero sin grandes apuestas hasta ver el programa económico.

image Comunicado de CNV sobre el límite a las cauciones de Money Market.

Por ahora el BCRA se focaliza en mantener la politica monetaria con tasas reales cercanas a la inflación, y ha tenido éxito en las ultimas licitaciones del Tesoro para rollear deuda. En enero, el gobierno se enfrenta al pago de más de US$ 4.000 millones en cupones de bonos. Actualmente se habla de una posible financiación mediante un repo, aumentar el uso del swap de dólares con Estados Unidos o uso de reservas, esto último sería contrario a lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

