urgente24
BCRA pone tope a las cauciones ante temor de volatilidad de tasas

El BCRA instó a la CNV para ponerle un tope a las cauciones del Money Market. Tienen miedo de que se genere volatilidad en las tasas.

27 de noviembre de 2025 - 18:44
CNV puso un tope a las cauciones del Money Market a partir del 1/12.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió poner un tope para la inversión en cauciones en las carteras de Fondos Comunes de Dinero (Money Market) del 20%. Esto será a partir del 1 de diciembre próximo. Se busca evitar volatilidad en las tasas de interés.

Los motivos detrás del tope a las cauciones

La decisión responde a un aumento “significativo” en la participación de estos fondos en el mercado de cauciones, que observaron tanto la CNV y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El BCRA recomendó a CNV establecer la limitación “para el correcto funcionamiento de la política monetaria”.

Ante la posible falta de liquidez por parte de bancos y una creciente morosidad, tal como informó Urgente24 días atrás, los bancos podrían verse seducidos a aumentar las tasas de cauciones para financiarse. Esto generaría un efecto contrario a lo que busca el gobierno desde hace unas semanas, que es bajar las tasas de interés como medida antirrecesiva y para conseguir refinanciamientos de deuda más baratos, aunque lo primero aún no se refleja en la economía real.

image
Cierre de las principales cauciones hoy, 27/11.

Cómo cayó el tope a las cauciones en los mercados

Pablo Lazzati, CEO de Insider Financer, explicó que la medida se tomó para contener una suba en las tasas:

La medida se tomó para contener la suba brusca de tasas de muy corto plazo, reducir el uso excesivo de cauciones como único fondeo y ordenar la liquidez en un mercado que venía muy tensionado por la dolarización preelectoral. Buscan evitar riesgos sistémicos y suavizar la volatilidad. La medida se tomó para contener la suba brusca de tasas de muy corto plazo, reducir el uso excesivo de cauciones como único fondeo y ordenar la liquidez en un mercado que venía muy tensionado por la dolarización preelectoral. Buscan evitar riesgos sistémicos y suavizar la volatilidad.

Entre los inversores las lecturas fueron diversas. Lazzati detalló:

La lectura fue mixta pero mayormente ordenadora: Los money markets la vieron positiva porque afloja la presión sobre tasas; los traders más activos la sintieron como un freno a arbitrajes. En general, se interpretó como una señal de “poner calma” en el tramo overnight. La lectura fue mixta pero mayormente ordenadora: Los money markets la vieron positiva porque afloja la presión sobre tasas; los traders más activos la sintieron como un freno a arbitrajes. En general, se interpretó como una señal de “poner calma” en el tramo overnight.

En cuanto al futuro reacomodamiento de las carteras, Lazzati previó un escenario estable hasta que se conozca un plan económico del gobierno:

Si se estabiliza el frente político, podría haber menor dolarización táctica, más peso en instrumentos de liquidez en pesos (money markets, LECAP cortas) y un gradual regreso al CER. El Equity seguiría con interés selectivo en bancos y energía, pero sin grandes apuestas hasta ver el programa económico. Si se estabiliza el frente político, podría haber menor dolarización táctica, más peso en instrumentos de liquidez en pesos (money markets, LECAP cortas) y un gradual regreso al CER. El Equity seguiría con interés selectivo en bancos y energía, pero sin grandes apuestas hasta ver el programa económico.

image
Comunicado de CNV sobre el límite a las cauciones de Money Market.

Por ahora el BCRA se focaliza en mantener la politica monetaria con tasas reales cercanas a la inflación, y ha tenido éxito en las ultimas licitaciones del Tesoro para rollear deuda. En enero, el gobierno se enfrenta al pago de más de US$ 4.000 millones en cupones de bonos. Actualmente se habla de una posible financiación mediante un repo, aumentar el uso del swap de dólares con Estados Unidos o uso de reservas, esto último sería contrario a lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

