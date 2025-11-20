El BCRA vuelve a bajar tasas en la previa de una licitación del Tesoro

Si bajás la tasa corta…, hacés que el que quiere rendimiento en pesos tenga que irse más largo. Si bajás la tasa corta…, hacés que el que quiere rendimiento en pesos tenga que irse más largo.

La baja liquidez obligaría al Tesoro a recurrir a sus propios depósitos o a proponer tasas más altas para garantizar el rollover de su vencimiento. Además, se anticipan mayores necesidades estacionales de liquidez hacia diciembre, con un déficit que podría alcanzar los $2.800 millones de pesos, lo que pondría presión sobre las reservas del BCRA y limitaría futuras compras de divisas.

Un punto clave es que, en este modelo, el Tesoro asume un papel mucho más activo en la gestión de la liquidez que en un esquema convencional, donde normalmente sería el Banco Central el que regula esos flujos. Así, la administración de recursos para atender la demanda de fin de año (cuando suele subir la necesidad de pesos) se torna estratégica y delicada.

Los movimientos en otras tasas de interés

Otras tasas cortas del mercado, como las cauciones —instrumentos de préstamo entre bancos—, también mostraron descensos tras el anuncio. A su vez, los plazos fijos y otros instrumentos de renta fija en pesos también se beneficiaron del relevo en la tasa de referencia.

Para muchos analistas, el movimiento del BCRA cumple una doble función: por un lado, suaviza el costo de financiamiento para el Tesoro; por otro, envía una señal política y económica de normalización tras semanas de apretón monetario.

Sin embargo, no faltan advertencias. Si bien la caída de tasas puede alentar la demanda por deuda más larga, también podría generar un desbalance en la liquidez si no se logra una buena colocación en la licitación. Además, depender excesivamente de los depósitos del Tesoro en el BCRA para refinanciar podría tensionar las reservas y comprometer la estabilidad futura.

En definitiva, con este ajuste, el Banco Central apuesta a construir condiciones más favorables para que el Tesoro renueve sus obligaciones, mientras intenta mantener la confianza del mercado y manejar la liquidez en un contexto aún volátil.

