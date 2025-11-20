En un movimiento estratégico de política monetaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a reducir su tasa de “simultáneas” para operaciones de corto plazo, bajándola de 22 % a 20 % anual previo a una importante licitación del Tesoro.
TASAS ABAJO
El BCRA vuelve a bajar tasas en la previa de una licitación del Tesoro
El BCRA recortó tasas cortas antes de una licitación clave del Tesoro, buscando empujar pesos a plazos más largos y calmar la tensión financiera.
La mirada puesta en la licitación
Este ajuste ocurre pocos días antes de una licitación importante del Tesoro, que busca captar pesos para refinanciar vencimientos por unos US$ 14.000 millones. De acuerdo con datos de Max Capital citados por Infobae, el Tesoro mantiene depósitos por $ 4.400 millones en el BCRA, además de otros más de $ 10.000 millones en bancos públicos.
La tasa de simultáneas es clave en el mercado financiero: se trata del rendimiento que se paga cuando los bancos o sociedades de bolsa venden un activo (como un bono o acción) y acuerdan recomprarlo en pocos días. A través de esta tasa, el BCRA regula la liquidez del mercado y controla cuán costoso es para el sistema “sacar” pesos de circulación.
El recorte se enmarca en una serie de bajas más amplia. Semanas atrás también se había ajustado desde 25 %, hasta 22 %, en un proceso de relajamiento de las condiciones financieras. Según analistas citados por el mismo medio, el objetivo es contrastar la estabilidad cambiaria que emergió tras las últimas elecciones con un costo de financiamiento más bajo para el Tesoro en pesos.
Gabriel Caamaño, economista de la consultora Outlier, explicó a Infobae que esta reducción es una jugada deliberada en vísperas de la emisión de deuda: “Siempre le bajan la tasa en la previa” de las licitaciones. En su visión, como la tasa que el Tesoro ofrece para plazos más largos es mucho mayor que la tasa corta, el recorte empuja a los inversores a preferir bonos más largos. Dijo:
La baja liquidez obligaría al Tesoro a recurrir a sus propios depósitos o a proponer tasas más altas para garantizar el rollover de su vencimiento. Además, se anticipan mayores necesidades estacionales de liquidez hacia diciembre, con un déficit que podría alcanzar los $2.800 millones de pesos, lo que pondría presión sobre las reservas del BCRA y limitaría futuras compras de divisas.
Un punto clave es que, en este modelo, el Tesoro asume un papel mucho más activo en la gestión de la liquidez que en un esquema convencional, donde normalmente sería el Banco Central el que regula esos flujos. Así, la administración de recursos para atender la demanda de fin de año (cuando suele subir la necesidad de pesos) se torna estratégica y delicada.
Los movimientos en otras tasas de interés
Otras tasas cortas del mercado, como las cauciones —instrumentos de préstamo entre bancos—, también mostraron descensos tras el anuncio. A su vez, los plazos fijos y otros instrumentos de renta fija en pesos también se beneficiaron del relevo en la tasa de referencia.
Para muchos analistas, el movimiento del BCRA cumple una doble función: por un lado, suaviza el costo de financiamiento para el Tesoro; por otro, envía una señal política y económica de normalización tras semanas de apretón monetario.
Sin embargo, no faltan advertencias. Si bien la caída de tasas puede alentar la demanda por deuda más larga, también podría generar un desbalance en la liquidez si no se logra una buena colocación en la licitación. Además, depender excesivamente de los depósitos del Tesoro en el BCRA para refinanciar podría tensionar las reservas y comprometer la estabilidad futura.
En definitiva, con este ajuste, el Banco Central apuesta a construir condiciones más favorables para que el Tesoro renueve sus obligaciones, mientras intenta mantener la confianza del mercado y manejar la liquidez en un contexto aún volátil.
