BCRA: Werning asegura que el cepo tiene los días contados

Qué trabas siguen en pie

Aunque la mayoría de los controles se eliminaron, aún rige una restricción cruzada entre el dólar oficial y los financieros (MEP y CCL). Quien compre divisas al tipo de cambio oficial no puede operar en los mercados paralelos durante 90 días antes ni después, lo que genera una inhabilitación total de 180 días.

Además, cada compra requiere una declaración jurada, donde el usuario se compromete a no realizar operaciones financieras en esos plazos.

El otro elemento que se mantiene es el esquema de bandas cambiarias, una suerte de corredor de flotación administrada que permite amortiguar los movimientos del tipo de cambio.

El Gobierno ya confirmó que este sistema seguirá vigente al menos hasta 2027, como ancla nominal del programa económico.

Qué se flexibilizó desde abril

El giro más fuerte fue el acceso libre al dólar oficial. Desde abril, las personas pueden comprar divisas sin cupo mensual, salvo los límites operativos de los bancos o un tope de US$100 en operaciones en efectivo.

También se eliminaron las restricciones que pesaban sobre quienes habían recibido asistencia estatal durante la pandemia, lo que amplió el universo de ahorristas habilitados para operar.

Así, el país abandonó el viejo esquema de control absoluto y avanzó hacia un modelo más previsible, donde la única traba es la incompatibilidad temporal entre el mercado oficial y los financieros.

El crédito interno, el nuevo desafío

Werning no se limitó al tema cambiario. También apuntó a otro objetivo central: reconstruir el crédito y el ahorro interno.

“Cuando asumimos, el crédito representaba el 4,5% del PBI. Hoy se duplicó, incluso en un contexto de incertidumbre política. Queremos crédito barato para el sector privado, no para el Estado”, afirmó.

El funcionario resaltó que el sector fintech es clave en este nuevo escenario. “Si el Estado deja de absorber el ahorro, las fintech tienen la oportunidad de canalizarlo de forma eficiente. Hay que dejar atrás los modelos de supervivencia y pensar en negocios de largo plazo”, planteó.

En ese punto, recordó que mientras en países vecinos el crédito supera el 70% del PBI, en Argentina apenas ronda el 10%. “Esa brecha marca el potencial que tenemos si logramos estabilidad y previsibilidad”, enfatizó.

Libertad financiera y competencia monetaria

Werning reconoció que el sistema financiero mundial está mutando a gran velocidad y que el país debe ponerse a tono. Habló del avance de las stablecoins, la digitalización del dinero y la necesidad de “abrirse a la competencia”.

“No tememos la competencia. Queremos un sistema de libertad financiera donde el ahorro argentino se quede en el país”, subrayó. Y lanzó una crítica a las provincias: “En algunas jurisdicciones las tasas efectivas superan el 8%. Son impuestos escondidos que destruyen el crédito. Si no armonizamos eso, no hay futuro financiero posible”.

El mensaje fue directo: sin reformas impositivas y con presión tributaria local, el crédito seguirá siendo escaso y caro.

El poder del ecosistema fintech

El evento que eligió Werning para lanzar su mensaje no fue casual. El Argentina Fintech Forum 2025, organizado por la Cámara Argentina Fintech, reunió a más de 4.000 participantes, con tres escenarios simultáneos y 60 sponsors.

El director ejecutivo de la Cámara, Mariano Biocca, celebró la consolidación del sector: “Lo que empezó con un puñado de startups hoy es una industria que define el presente y el futuro de las finanzas. Buenos Aires ya está entre las ciudades más innovadoras de América Latina”, aseguró.

El tono general del foro fue optimista: un país que intenta dejar atrás los controles, atraer capitales y recuperar la confianza del sistema financiero.

El discurso de Werning, publicado por Forbes Argentina fue una señal política para los mercados.

Buscó reafirmar el rumbo de desregulación gradual, reforzar la credibilidad del peso y preparar el terreno para una normalización total del mercado cambiario.

Con una inflación mensual que se estabilizó cerca del 2%, tasas reales positivas y un BCRA que ya duplicó el crédito al sector privado, el Gobierno apuesta a coronar su programa con la eliminación definitiva del cepo.

“Nuestra gestión será recordada si logramos que la Argentina sea el país más libre del mundo”, concluyó Werning, ovacionado por un auditorio que entendió el mensaje: el final del cepo no es una promesa lejana, sino una jugada política en marcha.

