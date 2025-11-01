En septiembre, la compra neta de dólares ahorro por parte de personas alcanzó la cifra récord de US$ 6.890 millones, según el Banco Central. Este salto histórico, marcado por una fuerte inestabilidad financiera y la escasa credibilidad en el esquema cambiario, coincidió con una liquidación de divisas del sector agropecuario también sin precedentes, informó Ámbito Financiero.
Dólar Ahorro: compras de divisas rozaron los US$ 6.900 millones, según Banco Central
BCRA: demanda de dólares por parte de "personas humanas" se disparó por inestabilidad financiera y fue abastecida por una liquidación agrícola inédita
BCRA
El informe del Banco Central (BCRA) sobre la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario reflejó que la compra bruta de billetes "sin fines específicos" ascendió a US$ 5.080 millones, lo que implicó un aumento mensual de casi el 110%. En este contexto, la cantidad de personas que compraron billetes alcanzó 1,8 millones de individuos, el máximo desde 2020. Por otro lado, la venta bruta de divisas por parte de personas fue de unos u$s743 millones, con 890.000 individuos operando.
Otro componente que mostró una fuerte salida fue el rubro "otras inversiones", donde se adquirieron US$ 2.553 millones. Este segmento refleja las compras contra cuentas en el exterior que se utilizaban para generar un "rulo" mediante posteriores ventas en el Contado con Liquidación (CCL). Durante septiembre, el Gobierno restableció las denominadas "restricciones cruzadas" para impedir que quienes compran al tipo de cambio oficial puedan vender en los mercados financieros por un periodo de 90 días.
La Formación de Activos Externos (FAE) se consolidó como el principal drenaje de divisas del sistema. Otros factores con saldo negativo incluyeron la deuda pública, con una salida de US$1.164 millones (principalmente por pagos a organismos internacionales excluyendo al FMI), y el déficit en el intercambio comercial de servicios, que totalizó -US$1.001 millones (donde el turismo aportó US$588 millones).
Liquidación y variabilidad
La inestabilidad se dio en medio de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses, aunque se espera que la victoria en los comicios nacionales reduzca la volatilidad. No obstante, la extraordinaria demanda de dólares en el Mercado de Cambios fue compensada por la liquidación histórica de exportaciones del agro, impulsada por la decisión gubernamental de quitar retenciones de manera temporal, lo que llevó al sector a completar el tope de US$7.000 millones establecido en la normativa en apenas un par de jornadas.
Al respecto, Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, señaló que: "Los dos picos de demanda privada de divisas pre elecciones, julio y septiembre, estuvieron ligados a picos de liquidación de divisas excepcionales. La oferta generó su propia demanda en un mercado de cambios sin cepo".
