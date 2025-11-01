Dólar Ahorro: compras de divisas rozaron los US$ 6.900 millones, según Banco Central

Liquidación y variabilidad

La inestabilidad se dio en medio de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses, aunque se espera que la victoria en los comicios nacionales reduzca la volatilidad. No obstante, la extraordinaria demanda de dólares en el Mercado de Cambios fue compensada por la liquidación histórica de exportaciones del agro, impulsada por la decisión gubernamental de quitar retenciones de manera temporal, lo que llevó al sector a completar el tope de US$7.000 millones establecido en la normativa en apenas un par de jornadas.