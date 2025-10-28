El dólar ya no es violeta: "Cómodo" a $1500 pero la cuestión es la baja de las tasas

En Urgente24 planteamos que acerca de cómo bajar la tasa de interés hay diferentes ideas pero hay coincidencia en que no se podrá lograrlo mientras la prioridad de la política económica sea administrar el tipo de cambio. No es cierto que para mantener baja la inflación haya que condenar a los agentes económicos a la parálisis. Recuperar la actividad es importante para el propio Milei si ambiciona consolidar su éxito electoral.

¿Y el Riesgo Kuka?

Antes de la apertura de los mercados, este martes el ministro de Economía Luis Caputo publicó un mensaje en la red social X donde volvió a plantear la existencia del concepto del "riesgo kuka" en la economía.

“Creo que es muy sano para el país que se pelee la oposición. Más que nunca en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka”, escribió Caputo.

Luego, indicó que este escenario “ya estaba claro en agosto del 2019, cuando Macri perdió por amplio margen las primarias. Pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay”.

Caputo sostuvo que “si queremos graduarnos de país serio, que pueda atraer inversiones que den trabajo a nuestra gente, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo”.

"Ningún país serio ofrece esa volatilidad política “ añadió y dijo que “las inversiones en la economía real no sólo buscan rendimientos. Son inversiones de largo plazo que lo que más buscan es previsibilidad”.

“Entonces, mientras la opción de gobierno sea un candidato kirchnerista, seguiremos estancados como país, porque el capital y las inversiones fluirán a otros países”, reflexionó.

Por último, expresó que “la oposición tiene dos años para construir una alternativa racional. Ojalá lo hagan y enterremos el pasado nefasto de los últimos 20 años de una vez por todas!”

