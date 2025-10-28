Mientras todos los focos se lo lleva la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana también atraviesa momentos decisivos. Este martes 28/10, en Brasil, Atlético Mineiro recibe a Independiente del Valle en el partido de vuelta de semifinales. El vencedor avanzará a la final, donde puede cruzarse con Lanús.
ESTE MARTES
Se define al primer finalista de la Copa Sudamericana y posible rival de Lanús
Atlético Mineiro e Independiente del Valle se miden este martes en el partido de vuelta de semifinales. El ganador avanza a la final de Copa Sudamericana.
Desde las 21.30, en Belo Horizonte, el Mineiro oficia de local ante Independiente del Valle. Con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, ambos equipos tendrán la revancha tras el 1-1 obtenido en la ida.
Quizás también te interese leer: Copa Libertadores: Polémicos árbitros para las vueltas, ¿los duermen a Racing y LDU?
En el primer duelo, disputado en Ecuador, el conjunto brasileño y el ecuatoriano igualaron en tablas tras un empate agónico del equipo que dirige Jorge Sampaoli. IDV había abierto el marcador de forma tempranera a los 11 minutos del primer tiempo, y Mineiro terminó encontrando la igualdad al minuto 46´del segundo tiempo.
Fue un empate agónico pero muy útil para el conjunto de Sampaoli, ya que superó a la siempre desafiante altura ecuatoriana.
Atlético Mineiro se posiciona cerca de la consagración con un título internacional por segundo año consecutivo. En 2024 alcanzó la final de Copa Libertadores, pero perdió de manera contundente frente a Botafogo (en aquel entonces, el Galo era dirigido por otro argentino, Gabriel Milito).
Enfrente, IDV sí es un viejo conocido de la Copa Sudamericana. Salió campeón del certamen en 2019 y 2022, y fue en este último año cuando lo hizo con Martín Anselmi (otro argentino) como DT.
Lanús vs. U de Chile: la otra semi de Copa Sudamericana
El ganador del encuentro avanzará a la final de la Copa Sudamericana. En la otra llave, Lanús y Universidad de Chile definen al otro finalista.
El Granate recibe en la Fortaleza al conjunto chileno, marcado esta edición por su controversial clasificación en octavos de final tras la noche trágica en el partido contra Independiente.
El encuentro entre Lanús y la U será este jueves 30/10 a las 19 hs. En el duelo de ida, disputado en Chile, empataron 2-2 en un muy entretenido partido.