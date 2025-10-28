Se define al primer finalista de la Copa Sudamericana y posible rival de Lanús

Enfrente, IDV sí es un viejo conocido de la Copa Sudamericana. Salió campeón del certamen en 2019 y 2022, y fue en este último año cuando lo hizo con Martín Anselmi (otro argentino) como DT.

Lanús vs. U de Chile: la otra semi de Copa Sudamericana

El ganador del encuentro avanzará a la final de la Copa Sudamericana. En la otra llave, Lanús y Universidad de Chile definen al otro finalista.

image Granate y U. empataron 2 a 2 en la ida @clublanus

El Granate recibe en la Fortaleza al conjunto chileno, marcado esta edición por su controversial clasificación en octavos de final tras la noche trágica en el partido contra Independiente.

El encuentro entre Lanús y la U será este jueves 30/10 a las 19 hs. En el duelo de ida, disputado en Chile, empataron 2-2 en un muy entretenido partido.

