La próxima semana (29 y 30 de octubre) se jugarán los partidos de vuelta de las dos semifinales de Copa Libertadores, Racing recibirá a Flamengo (1-0 la ida para el “Mengao”) y Palmeiras a Liga de Quito (3-0 la ida para los ecuatorianos. Para estos encuentros Conmebol designó dos árbitros polémicos, Piero Maza y Wilmar Roldán. ¿Otra final brasilera?
Copa Libertadores: Polémicos árbitros para las vueltas, ¿los duermen a Racing y LDU?
Conmebol definió los árbitros para los partidos de vuelta de las semifinales de Copa Libertadores, ambos muy polémicos.
Los polémicos árbitros para Racing-Flamengo y Palmeiras-LDU
Cuando las competiciones comienzan a definirse y entran en la recta final para conocer al campeón, todo es mucho más observado, y las suspicacias de beneficios para uno u otro equipo están a la orden del día. Pero para calmar los ánimos las federaciones suelen mandar a sus mejores y menos polémicos árbitros, así la gente no sospecha.
A pesar de todo esto a Conmebol no le pareció buena idea mandar a sus mejores árbitros, y se le ocurrió poner a los polémicos Piero Maza y Wilmar Roldan, el chileno irá en Racing-Flamengo y al colombiano en Palmeiras-Liga de Quito. Ambos árbitros repletos de polémicas, el chileno tiene antecedentes contra clubes argentinos y selección argentina, y el colombiano denuncias hasta de tratar mál a sus colegas del VAR. Una vergüenza lo de Conmebol.
Racing-Flamengo
El duelo entre Racing y Flamengo ya se vio manchado por el arbitraje de Jesús Valenzuela en Brasil, donde anuló un gol de “La Academia” y no le dio posibilidad al VAR de rever la jugada y cobró el gol brasilero en presunto fuera de juego (el VAR lo revisó, pero toma las medidas como quiere).
Hasta los medios brasileros dijeron que el gol de Racing fue mal anulado, y como el árbitro tocó el silbato antes que la pelota entrara entonces todo quedó anulado y no se pudo ver con el VAR.
A esto se le suma un polémico árbitro para la vuelta, Piero Maza, el chileno supo dirigir al equipo nacional y a clubes argentinos y siempre tuvo jugadas polémicas. Por eso no hay necesidad de poner un árbitro que levanta tantas suspicacias, salvo que Conmebol quiera que pase Flamengo.
Palmeiras-LDU
El partido de ida entra la Liga Deportiva Universitaria de Quito y Palmeiras no se lo imaginó nadie, ni Conmebol pensó que los ecuatorianos casi liquidaran en un tiempo al “Cuco” de Sudamérica con el 3-0 final. Por eso puso al mega polémico Wilmar Roldán, un árbitro que hace un trabajo fino, inclina sutilmente la cancha en favor de un equipo cobrándole todas las chiquitas a favor y así va condicionando el resultado.
Tampoco se entiende la inclusión del colombiano en el partido Palmeiras-LDU, salvo, otra vez, que Conmebol quiera que pase Palmeiras y haya una final entre equipos brasileros. A Roldán se lo conoce por favorecer a los brasileros, por ejemplo, dirigió a Boca 6 veces contra equipos brasileros, el equipo que más veces eliminó a clubes de ese país en Copa Libertadores en toda Sudamérica, y el “Xeneize” no solo no ganó ninguno, sino que empató 2 y perdió 4, incluida la final de 2023 con Fluminense.
Todo esto levanta muchas suspicacias, y como hoy nadie se cuidar en hacer las cosas sucias, creemos que Flamengo eliminará a Racing y Palmeiras hará un “milagro” de la mano de Roldán y pasará a la final.
