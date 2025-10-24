Copa Libertadores: Polémicos árbitros para las vueltas, ¿los duermen a Racing y LDU?

A esto se le suma un polémico árbitro para la vuelta, Piero Maza, el chileno supo dirigir al equipo nacional y a clubes argentinos y siempre tuvo jugadas polémicas. Por eso no hay necesidad de poner un árbitro que levanta tantas suspicacias, salvo que Conmebol quiera que pase Flamengo.

image

Palmeiras-LDU

El partido de ida entra la Liga Deportiva Universitaria de Quito y Palmeiras no se lo imaginó nadie, ni Conmebol pensó que los ecuatorianos casi liquidaran en un tiempo al “Cuco” de Sudamérica con el 3-0 final. Por eso puso al mega polémico Wilmar Roldán, un árbitro que hace un trabajo fino, inclina sutilmente la cancha en favor de un equipo cobrándole todas las chiquitas a favor y así va condicionando el resultado.

Tampoco se entiende la inclusión del colombiano en el partido Palmeiras-LDU, salvo, otra vez, que Conmebol quiera que pase Palmeiras y haya una final entre equipos brasileros. A Roldán se lo conoce por favorecer a los brasileros, por ejemplo, dirigió a Boca 6 veces contra equipos brasileros, el equipo que más veces eliminó a clubes de ese país en Copa Libertadores en toda Sudamérica, y el “Xeneize” no solo no ganó ninguno, sino que empató 2 y perdió 4, incluida la final de 2023 con Fluminense.

Todo esto levanta muchas suspicacias, y como hoy nadie se cuidar en hacer las cosas sucias, creemos que Flamengo eliminará a Racing y Palmeiras hará un “milagro” de la mano de Roldán y pasará a la final.

