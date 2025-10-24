En nefasto arbitraje de Yael Falcón Pérez que favoreció a Argentinos Juniors en la semifinal de Copa Argentina ante Belgrano tuvo críticas de todos los sectores, pero lo que llamó la atención fue lo que dijo Mariano Closs, ya que no solo fue una crítica sino que le lanzó una amenaza, romper un código la próxima vez que dirija mal.
DE LOCOS
La increíble amenaza de Mariano Closs a Yael Falcón Pérez
Mariano Closs habló en su programa (ESPN F12) y lanzó una amenaza a Yael Falcón Pérez por el arbitraje por Copa Argentina.
El polémico arbitraje de Falcón Pérez en Argentinos-Belgrano por Copa Argentina
El jueves por la noche Argentinos Juniors y Belgrano se enfrentaron para conocer al primer finalista de la Copa Argentina 2025 y el “Bicho” se impuso al “Pirata” por 2 a 1 luego de ir perdiendo 1 a 0. Lo que más se destacó fue el arbitraje direccionado de Yael Falcón Pérez en favorecer al club bonaerense, el segundo tiempo fue una vergüenza para el arbitraje nacional, y la frutilla del postre fue el penal que inventó el colegiado a pocos minutos del final, el que le dio la victoria al “Bicho”.
Las criticas le cayeron de todos los sectores al árbitro, pero algo llamativo fue lo que dijo un periodista, el conductor de ESPN F12, Mariano Closs, que le lanzó una amenaza luego de la crítica, el polémico periodista arrancó diciendo:
“No son ni siquiera inteligentes, porque el otro día yo le decía a un árbitro, si por lo menos marcan un penal, que sea uno que la gente y los periodistas puedan decir ‘sí, lo estaba agarrando’. Que sea polémica”.
Refiriéndose a que si van a cobrar en favor de un equipo previamente entonces que cobren cosas que no sean polémicas. Luego lanzó la amenaza.
“A los árbitros no les importa lo que digamos. Yo no quiero romper un código con Falcón Pérez, pero la próxima lo rompo. Y él sabe lo que le estoy diciendo… cancha de Tigre, Falcón Pérez. Estuvimos hablando… Porque tengo códigos, yo hablo de fútbol, pero hay un límite”.
Estas palabras dejaron con la boca abierta a más de uno, preguntándose qué será lo que tiene que decir Mariano Closs de Falcón Pérez para amenazarlo así. Lo cierto es que esto de los árbitros impunes donde truncan el esfuerzo de todo el año de un equipo que sueña con el título, ya cansa y es hora que alguien tome cartas en el asunto, y si son los periodistas, bueno, bienvenido sea.
