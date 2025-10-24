La increíble amenaza de Mariano Closs a Yael Falcón Pérez

“A los árbitros no les importa lo que digamos. Yo no quiero romper un código con Falcón Pérez, pero la próxima lo rompo. Y él sabe lo que le estoy diciendo… cancha de Tigre, Falcón Pérez. Estuvimos hablando… Porque tengo códigos, yo hablo de fútbol, pero hay un límite”.

Yael Falcón Pérez

Estas palabras dejaron con la boca abierta a más de uno, preguntándose qué será lo que tiene que decir Mariano Closs de Falcón Pérez para amenazarlo así. Lo cierto es que esto de los árbitros impunes donde truncan el esfuerzo de todo el año de un equipo que sueña con el título, ya cansa y es hora que alguien tome cartas en el asunto, y si son los periodistas, bueno, bienvenido sea.

