"Dame los puntos": Escándalo con candidato de Gimnasia LP para salvarlo de "ir a la B"

Por último, el mensaje concluyó con lo siguiente: “Exigimos responsabilidad y prudencia a quienes tienen exposición pública. Las palabras tienen consecuencias, y el respeto por la verdad debe ser un principio básico para todos los que formamos parte del fútbol argentino”.

El repudio de los jugadores de Platense por los dichos de Edgardo Medina

La insólita frase de Medina no solo tuvo la respuesta institucional de Platense, sino también se expresaron los propios futbolistas del equipo de Vicente López.

“El plantel profesional expresa su más enérgico repudio por los dichos del Sr. Edgardo Medina, quien insinuó que nuestro club podría darle los puntos a Gimnasia”, comenzó el comunicado que compartió en sus redes Juan Saborido.

“Rechazamos absolutamente cualquier tipo de sospecha o comentario que ponga en duda nuestra profesionalidad, esfuerzo y compromiso con esta camiseta”, manifestó el plantel y afirmó que “no aceptamos que se mancille nuestro nombre ni el del club”.

DAMELOSPUNTOSESCANDALOCONCANDIDATODEGIMNASIALPPARASALVARLODEIRALABFOTO2 Edgardo Medina, candidato a presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, reveló que le pidió a Platense “entregar los puntos” pero lo destrozaron en las redes.

La aclaración de “Toto Pueblo” tras el escándalo

El candidato a presidente de Gimnasia emitió un comunicado luego de la viralización de sus declaraciones y el comunicado de Platense. “La frase en cuestión fue en un contexto de humor e ironía y no trataba sobre una acción del mundo real. Es de consenso popular el uso de declaraciones metafóricas que todos sabemos que no deben tomarse en forma literal”, explicó.

Por último, le pidió “sinceras disculpas a toda la gente de Platense” y señaló ser “utilizado como objeto de un nuevo ataque mediático”.

Gimnasia respaldó públicamente a Platense en medio de la polémica

El Lobo platense emitió un comunicado oficial expresando su apoyo al Calamar tras las declaraciones que pusieron en duda la transparencia de la institución.

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata manifestó su total acompañamiento al Club Atlético Platense luego de las acusaciones que cuestionaron la honestidad y el compromiso deportivo del plantel y de la dirigencia del conjunto de Vicente López.

En el texto, el Lobo ratificó su confianza en las instituciones que honran al fútbol argentino “con esfuerzo y dedicación” y subrayó que la rivalidad deportiva nunca puede estar por encima de la ética y el respeto mutuo.

De esta forma, Gimnasia se sumó a las voces que buscaron llevar calma y respaldar los valores del fair play en medio de una situación que generó tensión en el ambiente del fútbol nacional.

La crisis futbolística de Gimnasia y Esgrima de La Plata

Gimnasia, que viene de perder el clásico de La Plata ante Estudiantes, está en una posición complicada. No sólo no hizo pie en el Torneo Clausura (12° con 13 puntos, a 2 de playoffs), sino que su principal deseo es mantener la categoría.

Mantiene el cuarto peor promedio con 1.099, registro que solo empeora Sarmiento (1.009), San Martín de San Juan (0.897) y Aldosivi (0.828) y está 26° en la tabla anual con 29 puntos, a 5 del último posicionado, el Tiburón.

Los candidatos a presidente de Gimnasia

Por ahora son siete los candidatos que se postulan a los comicios del club platense, pero no se descarta que alguno se baje en la previa del acto electoral.

. Diego Patiño (Legado Gimnasista): largo recorrido y participación en la vida del club. Comenzó a acompañar a su padre, dirigente en la década del 80, y participó de distintas agrupaciones en estos años.

. Emanuel Di Loreto (Renacimiento Gimnasista): el objetivo será potenciar el club desde adentro, con las inferiores y con campañas de recuperación de socios. Además, busca ser el líder de una nueva generación de dirigentes con una visión moderna, señaló en De gremiales.

. Edgardo Toto Medina (Toto Pueblo): reconocido hincha de Gimnasia, participará de sus segundas elecciones tras las de 2022.

. Sebastián Gubia (Queremos a Gimnasia): si bien no participó de agrupaciones históricas, participó de un movimiento de socios de años atrás quienes se mostraban disconformes con el presente del club. El objetivo sería concretar una gestión que permita reacomodar el presente institucional del club.

. Juan Larraza (Alternativa Tripera): confirmó su presencia desde hace varios meses y buscará darle énfasis al proyecto de fútbol y a largo plazo para la formación de juveniles. Además, se posicionó en contra del gerenciamiento.

. Carlos Anacleto (Usina Tripera): es uno de los nombres fuertes de la vida política del club y se desempeñó como vicepresidente en la gestión de Juan José Muñoz entre el 2004 y el 2006. Además tiene relación con los dirigentes de la política actual como Federico Sturzenegger, uno de los principales nombres en la gestión de Javier Milei.

. Daniel Onofri (Arriba Gimnasia): se oficializaría en breve. Fue presidente del "Lobo" en 2012 luego de la renuncia del entonces presidente Héctor Delmar y completó mandato hasta 2013. En ese año fue elegido por los socios y continuó hasta 2016.

La fecha tentativa de elecciones en Gimnasia

A diferencia de la Asamblea General Ordinaria, se desconoce aún la fecha definitiva para la realización de los comicios donde los triperos elegirán a sus autoridades por los próximos cuatro años. Las fechas tentativas para que los socios vayan a las “urnas” entre el 16 y 29 de noviembre, quedando descartado el 22 ya que mencionada fecha la sede estará ocupada por un evento social.

