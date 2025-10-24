urgente24
GOLAZO24 Argentinos Juniors > River > Copa Libertadores

ETAPA DE DEFINICIONES

Fin de la dinastía de Palmeiras, Argentinos Juniors finalista con polémica y River tema por Villa

Palmeiras tiene pie y medio afuera de la Libertadores (Liga de Quito le hizo tres). Argentinos Juniors es finalista de Copa Argentina y espera por River o IRM.

24 de octubre de 2025 - 08:20
Argentinos

¿Fin a la dinastía del Palmeiras? El conjunto que dirige Abel Ferreira fue goleado por la Liga de Quito por 3 a 0 y comprometió su participación en la Copa Libertadores. En el plano nacional, Argentinos Juniors, con polémica, le dio vuelta la tortilla a Belgrano de Córdoba y lo eliminó de la Copa Argentina. All eyes on IRM-River.

La paliza que le propinó LDU al tres veces campeón del trofeo continental es menos sorprendente de lo que se dice. Si bien la diferencia es muy abultada y ni el más optimista la veía venir, se avizoraba un hipotético triunfo del equipo que ofició de local -y que se cargó a Botafogo en octavos de final y a São Paulo en cuartos- ya que construyó un imperio en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y los 2.850 metros de altura le juegan a su favor. También hay que decir que la Liga es un equipo muy bien trabajado, al margen de lo ya mencionado.

El conjunto ecuatoriano disputó un gran primer tiempo y ahí consiguió la diferencia con el doblete de Gabriel Alejandro Villamil y el penal de Lisandro Alzugaray, que le dieron la ventaja a los de Tiago Nunes. ¿Será este el fin de la dinastía del Verdão y de Abel Ferreira, que tiene contrato hasta el 31/12/2025? ¿Lo llamará Riquelme de caras a 2026...? ¿O podrá el Palmeiras remontar en su casa, el Allianz Parque? Muchas preguntas, pocas certezas...

Seguir leyendo

image
Liga de Quito 3-0 Palmeiras.

Liga de Quito 3-0 Palmeiras.

Por Copa Argentina, Belgrano de Córdoba había comenzdo arriba en el marcador ante Argentinos Juniors: Lucas Zelarayán abrió la cuenta con un tremendo disparo desde afuera del área pero Hernán López Muñoz logró igualar en el comienzo de la segunda etapa. El centrodelantero del Bicho, Tomás Molina, concretó la remontada al convertir un penal sobre la recta final del duelo en el Gigante de Arroyito.

La sanción de Yael Falcón Pérez dividió opiniones. Alan Lescano exageró la caída en el área y el árbitró compró. Dudoso penal, que además no contaba con el respaldo del VAR, que se utiliza en la Liga Profesional pero aún no desembarcó en la Copa Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/futbolanal/status/1981558981794627748&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Agua bendita: Racing se bañó en el mar de Río de Janeiro previo a su regreso a la Argentina

La Academia deberá revertir el 0-1 sufrido en la ida ante el Flamengo de Brasil en el Maracaná. Previo al regreso de la delegación académica a tierras argentinas, algunos futbolistas se metieron al mar y se mostraron distendidos y esperanzados tras un entrenamiento en la playa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DataRacingOK/status/1981531896015180267&partner=&hide_thread=false

"Lo empezamos a dar vuelta hoy mismo", escribió el CM de Racing en redes sociales tras la caída ante el Mengão.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1981412199043092980&partner=&hide_thread=false



Live Blog Post

Escándalo por amaño de partidos: un candidato a presidente de Gimnasia le pidió a Platense "entregar los puntos"

Edgardo 'Toto Pueblo' Medina, quien afirmó ser amigo de Sebastián Ordoñez -presidente de Platense- confesó que no dudaría en pedirle los puntos a su par del Calamar para no descender esta temporada, en caso de ser elegido como el nuevo mandatario de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Nosotros necesitamos tres puntos. Si tengo que sentarme a hablar con mi amigo Sebastián Ordoñez, el presidente de Platense, me sentaré. Gimnasia se va a quedar en la A, no se va a ir a la B", comenzó Medina en la entrevista con el espacio Gimnasia Somos Todos.

Luego, el candidato a presidente dio más detalles de su relación con Ordoñez "Estuve en la final de la Copa de la Liga, es un amigo, habla mi mismo idioma y no tengo problemas en sentarme y le digo: 'Sebastián, dame los puntos, ¿o qué hacemos?'. Soy claro y sencillo, se puede. Fútbol argentino".

Embed

A raíz de la magnitud que cobraron los dichos de Puebla, la entidad de Vicente López emitió un comunicado oficial en sus redes sociales:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/caplatense/status/1981440558510821404&partner=&hide_thread=false

GELP está a tan solo tres puntos del descenso, ya que Aldosivi de Mar del Plata, último en la tabla de los promedios y de la Tabla Anual, liberaría su lugar en la Clasificación General al anteúltimo (hoy San Martín de San Juan).

El Lobo platense tiene a River (V), Vélez (L) y Platense (V) en el horizonte. Para nada sencillo para el equipo de Fernando Zaniratto, que asumió interinamente tras el alejamiento de Alejandro Orfila.

image

Live Blog Post

Sebastián Villa, el terror de River Plate

Independiente Rivadavia, que no suma de a tres desde hace dos meses en la Liga Profesional de Fútbol (2-1 sobre Argentinos Juniors en condición de local) y que la última vez que conoció la victoria fue, justamente, por Copa Argentina (se impuso 3-1 sobre Tigre en 4tos. de final) tiene entre sus filas al terror de Marcelo Gallardo y todo River, Sebastián Villa.

Desde su desembarco al fútbol argentino en 2018, para jugar en Boca Juniors, Villa enfrentó en 11 oportunidades al Millonario: diez fueron vistiendo la camiseta xeneize y en una con la de IRM. El saldo es favorable en lo personal: cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas.

En esos once partidos alcanzó a marcar cuatro goles, una cifra que destaca la influencia y el peso que tiene el colombiano en este tipo de enfrentamientos.

Los analistas estiman una probabilidad cercana al 30% de que Villa anote al menos un gol

Esta noche (24/10), desde las 22:10 horas y en el Mario Alberto Kempes, el ex delantero de Boca tendrá la oportunidad de estirar su paternidad...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRSheykosista/status/1981457328550420924&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

U. de Chile 2-2 Lanús: al Granate se le escapó en la última (penal polémico)

Rodrigo Castillo marcó por duplicado para darle la ventaja al conjunto argentino, que a los 29' pintaba para goleada. Sin embargo, a los 60', Lucas Di Yorio, con complicidad del arquero Nahuel Losada, achicó la diferencia para el equipo local, que no tuvo a su gente en las tribunas por la sanción de Conmebol por los hechos de violencia ante Independiente, mientras que el volante Charles Aránguiz igualó en el 8vo. minuto de descuento con un polémico penal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1981514045032173582&partner=&hide_thread=false

La revancha se disputará el jueves 30/10 en el estadio del Club Atlético Lanús, en el municipio Lanús (Provincia de Buenos Aires). El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor de la serie entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro, que igualaron 1-1 en Ecuador por el primer 'chico'.

Live Blog Post

Viernes de puro fútbol: Independiente y Platense recuperan el partido pendiente

El Rojo, en estado crítico por los 14 partidos sin ganar (15 si contabilizamos el suspendido ante Universidad de Chile) recibirá a Platense en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini por el partido correspondiente a la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros llega a este compromiso con la urgencia de sumar tres puntos. Actualmente, Independiente está estacionado en la 15° posición de la Zona B, tras disputar 12 partidos y encontrarse a 21 puntos del líder, Deportivo Riestra. El equipo arrastra una serie de resultados poco favorables, con un promedio de gol de 0,5 por partido, lo que refleja las dificultades ofensivas que ha experimentado en la presente campaña.

Platense, aunque no parezca, actual campeón del fútbol argentino, está 13º en el grupo, con 11 puntos. El conjunto dirigido por el Kily González necesita un triunfo para acercarse a puestos de clasificación a play-offs.

Embed
Live Blog Post

Sarmiento de Junín y Rosario Central completan su partido

El clima atenta nuevamente contra el desarrollo del partido entre Sarmiento de Junín y Rosario Central.

El Verde y el Canalla deben completar los segundos 45 minutos del encuentro que fue suspendido el pasado sábado 30 agosto en el Estadio Eva Perón. El encuentro tuvo que interrumpirse en el entretiempo debido a las intensas lluvias que anegaron el campo de juego, con el marcador igualado 0-0.

El conjunto dirigido por Ariel Holan, que lidera la tabla anual y sueña con la clasificación a la próxima Copa Libertadores, intentará sumar de visitante ante el de Facundo Sava que necesita puntos para alejarse de la zona de peligro.

Hay pronóstico de lluvias para todo el viernes y buena parte del sábado...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoFedex/status/1981483487300391352&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

River vs. Independiente Rivadavia: hora, TV y probables formaciones

River enfrentará a Independiente Rivadavia este viernes 24 de octubre a las 22:10 horas, por las semifinales de la Copa Argentina, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Espera Argentinos Juniors, ya clasificado.

El duelo entre el Millonario y la Lepra Mendocina podrá verse en vivo en TV por la señal de TyC Sports

A continuación, las probables formaciones:

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juanfer Quintero; Maxi Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1981556261914366112&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo...

El DT que quiere la Selección de Chile para el Mundial 2030 y es de la elite europea

Suspenso en Boca por el contrato con Hard Rock y Rosica saldría a hablar

Apedrearon el micro del plantel de Lanús en Chile

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES