Fin de la dinastía de Palmeiras, Argentinos Juniors finalista con polémica y River tema por Villa

Live Blog Post

Escándalo por amaño de partidos: un candidato a presidente de Gimnasia le pidió a Platense "entregar los puntos"

Edgardo 'Toto Pueblo' Medina, quien afirmó ser amigo de Sebastián Ordoñez -presidente de Platense- confesó que no dudaría en pedirle los puntos a su par del Calamar para no descender esta temporada, en caso de ser elegido como el nuevo mandatario de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Nosotros necesitamos tres puntos. Si tengo que sentarme a hablar con mi amigo Sebastián Ordoñez, el presidente de Platense, me sentaré. Gimnasia se va a quedar en la A, no se va a ir a la B", comenzó Medina en la entrevista con el espacio Gimnasia Somos Todos.

Luego, el candidato a presidente dio más detalles de su relación con Ordoñez "Estuve en la final de la Copa de la Liga, es un amigo, habla mi mismo idioma y no tengo problemas en sentarme y le digo: 'Sebastián, dame los puntos, ¿o qué hacemos?'. Soy claro y sencillo, se puede. Fútbol argentino".

Embed "Toto Pueblo":Por las declaraciones de un candidato a presidente de Gimnasia pic.twitter.com/vtg0N3vfQR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 23, 2025

A raíz de la magnitud que cobraron los dichos de Puebla, la entidad de Vicente López emitió un comunicado oficial en sus redes sociales:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/caplatense/status/1981440558510821404&partner=&hide_thread=false Ante las declaraciones del señor Edgardo Medina, quien insinuó públicamente que el Club Atlético Platense podría “entregarle los puntos a Gimnasia”, expresamos nuestro más enérgico repudio a manifestaciones que lesionan la integridad deportiva, la ética y el trabajo serio que… pic.twitter.com/UkyUo4Qxud — Club Atlético Platense (@caplatense) October 23, 2025

GELP está a tan solo tres puntos del descenso, ya que Aldosivi de Mar del Plata, último en la tabla de los promedios y de la Tabla Anual, liberaría su lugar en la Clasificación General al anteúltimo (hoy San Martín de San Juan).

El Lobo platense tiene a River (V), Vélez (L) y Platense (V) en el horizonte. Para nada sencillo para el equipo de Fernando Zaniratto, que asumió interinamente tras el alejamiento de Alejandro Orfila.