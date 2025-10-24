Cada vez menos empleo: La apertura de importaciones contribuye a la caída

De acuerdo con el Observatorio, una posible explicación es que a las compañías de menor magnitud les cuesta más encontrar trabajadores capacitados y afrontas formaciones, por lo que el esfuerzo por retenerlos es mayor, aún en escenarios económicos adversos.

La apertura de importaciones, todo un problema

APYME precisó que, desde noviembre de 2023, en Santa Fe hay 2.020 empresas menos. Dentro de ese descenso aparecen 225 firmas manufactureras y 82 que pertenecen a las cadenas relevadas por el Observatorio. En este caso, lideran el ranking de cierres las cadenas de Materiales para la construcción (19), Maquinaria agrícola (16) y Calzado (15).

Sobre esa línea, remarcaron que la apertura de importaciones es un elemento agravante que contribuye a la baja.

En ese sentido, el documento detalló que las importaciones crecieron y representan el 31% del PBI, alcanzando el nivel más alto de los últimos 22 años. El mayor salto se concentra en bienes finales o de consumo, con un ajuste del 86% en base a enero de 2024, frente a un 27% en los bienes intermedios.

image El mayor incremento de importaciones se concentra en bienes finales o de consumo, con un aumento del 86% respecto de enero de 2024, frente a un 27% en los bienes intermedios.

Continuando con las importaciones, dentro del Observatorio consideran que tuvieron un comportamiento "a dos voces" en 2025, debido a que las cantidades totales importadas entre enero y agosto se ubican un 2,9 % encima del mismo período que el año pasado, aunque cayeron un 23,1% en relación a 2023.

Sin embargo, en las cadenas como línea blanca, automotriz y calzado, las importaciones acumuladas en los primeros ocho meses de 2025 son 78,5% superiores a las registradas en 2024 y 37,5% mayores a 2023.

En base a las cantidades importadas, las cadenas abarcadas por el escrito representan el 8,8% del total y, en términos de valor de las importaciones, implican el 27,4% de la producción argentina.

Por otro lado, el nivel de actividad económica se mantuvo estancado y el tipo de cambio se depreció respecto de comienzos de 2025. De este modo, ambos factores contribuyeron a un desaceleramiento de las importaciones en agosto.

Actividad económica en llamas: Clave 26/10

Al respecto, el economista e integrante del Observatorio, Joaquín Lucero, aseguró que "La actividad económica está en un contexto de estancamiento con impactos regionales diferentes y Santa Fe no escapa de esto y será importante estos datos para leer los resultados de las elecciones del domingo".

En diálogo con Radio UNR, sostuvo que "Santa Fe tiene una fuerte presencia agropecuaria pero también industrial y esta apertura le pega en el término del empleo".

Posteriormente, expresó que en el texto se compara la anterior apertura de importaciones que fue en el gobierno de Mauricio Macri (2016/19) y afirma que "es mucho más profunda, por la desregulación del comercio exterior que no tiene precedentes en el siglo XXI".

"La economía tiene que proteger sectores y priorizarlos y a quienes obliga a la competencia internacional les tienen que aportar financiamientos y en cambio hoy hay una apertura indiscriminada con bajar los aranceles de importación. Si no corrigen esto los problemas van a ser mayores”. "La economía tiene que proteger sectores y priorizarlos y a quienes obliga a la competencia internacional les tienen que aportar financiamientos y en cambio hoy hay una apertura indiscriminada con bajar los aranceles de importación. Si no corrigen esto los problemas van a ser mayores”.

