Kim Kardashian con aneurisma cerebral: ¿Qué lo provoca y qué tan peligroso es?

En el caso de Kim Kardashian, la madre de cuatro hijos contó que los médicos señalaron que el "estrés" podría ser la causa del aneurisma. "Dijeron: 'Solo estrés'", le comentó Kim a su familia.

En efecto, de acuerdo con Penn Medicine el estrés podría favorecer la aparición de un aneurisma en el cerebro, especialmente, por el aumento de la presión arterial, un factor de riesgo de esta enfermedad cerebral.

Otras causas de un aneurisma son obstrucciones como depósitos de grasa, tejido arterial dañado, lesiones aórticas, aterosclerosis, y antecedentes familiares.

"Los aneurismas pueden estar presentes desde el nacimiento o desarrollarse en cualquier etapa de la vida debido a causas a menudo desconocidas", mencionan los expertos.

¿Qué tan peligroso es un aneurisma en el cerebro?

El aneurisma cerebral es más común de lo que se cree y la gravedad puede depender de muchas cosas, por ejemplo, si se rompe, o no, y la ubicación en el cerebro.

"La realidad es que el 2% de la población tiene un aneurisma cerebral y ni siquiera lo sabe", escribió el Dr. Zayed Almadidy, MD, en una publicación en su cuenta de Instagram.

En cuanto a lo peligroso que puede ser un aneurisma, el médico dice que el riesgo de ruptura va a depender de muchos factores.

"Incluso con tratamiento, el 50% de los aneurismas rotos son mortales durante el primer mes. Algunos aneurismas no rotos solo requieren observación", indica.

Por su pare, la Clínica Mayo explica: “Si el aneurisma cerebral tiene fugas o se rompe, causa una hemorragia cerebral, conocida como accidente cerebrovascular hemorrágico”.

Y agrega: “Los aneurismas cerebrales son comunes. Pero la mayoría no son graves, especialmente si son pequeños. La mayoría de los aneurismas cerebrales no se rompen”.

¿Cuáles son los síntomas de un aneurisma cerebral?

Ahora bien, es importante tener en cuenta los síntomas de advertencia de un aneurisma cerebral. Según MedlinePlus estos pueden incluir:

Visión doble

Pérdida de la visión

Dolores de cabeza

Dolor en el ojo

Dolor en el cuello

Cuello rígido

Zumbido en los oídos

En cambio, cuando un aneurisma se rompe, se pueden presentar síntomas urgentes como:

Dolor de cabeza intenso y repentino

Confusión, falta de energía, somnolencia o estupor

Párpado caído

Dolores de cabeza con náuseas o vómitos

Debilidad muscular dificultad para mover cualquier parte del cuerpo

Entumecimiento o disminución de la sensibilidad en cualquier parte del cuerpo

Problemas para hablar

Convulsiones

Cuello rígido (ocasionalmente)

Cambios en la visión (visión doble o pérdida de esta)

Pérdida de conciencia

-----------

Más noticias en Urgente24

Comer manzana puede ayudar a prevenir este cáncer común

Qué alimentos comer para no perder la memoria y mejorar el cerebro

Cuántos pasos caminar al día: Menos de lo que todos dicen, según último estudio

Evitar el azúcar en los primeros 1.000 días de vida de tu bebé protege contra el asma y EPOC

Caminar, nadar y andar en bicicleta reducen el dolor de un problema de rodilla muy común