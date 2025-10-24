El novio de Jimena Barón la sorprendió en Disney con un regalo muy especial

La sorpresa a Jimena Barón que finalmente no fue

Si bien claramente Matías Palleiro estuvo en los detalles más mínimos para sorprender a Jimena Barón primero con el viaje a Miami y después con la aparición de “Momo”, lo cierto es que en el medio se le escapó un detalle.

Es que cuando estaban en la la ciudad costera estadounidense fueron juntos a comer a un restaurante y le contó al dueño que al día siguiente viajaban a Disney, sin embargo no le comentó que la actriz no sabía.





Embed - Jimena Barón on Instagram: "MÁS SORPRESAS La cosa sigue así. Pobre Q. Pobre Diego. No pasa nada… nos fuimos! @aunpasodelamagia" View this post on Instagram A post shared by Jimena Barón (@jmena)



El hecho de que no se lo aclarara generó que en un momento el hombre se acercara a la mesa donde estaban comiendo y con suma inocencia les preguntó: “¿Mañana se van a Orlando?”.

De todos modos el imprevisto se lo tomaron a risas y no dejaron que los afecta para continuar con el viaje que recibió cómo regalo la influencer por el Día de la Madre.

