El domingo (19/10) se celebró el Día de la Madre en la Argentina y Jimena Barón recibió un inesperado regalo por parte Matías Palleiro, su pareja y padre de su bebé Arturo. Por medio de las plataformas digitales compartió el momento en que se enteró de qué se trataba.
"EL MEJOR DÍA DE MI VIDA"
El novio de Jimena Barón la sorprendió en Disney con un regalo muy especial
Jimena Barón que se fue de viaje junto a su pareja y su bebé Arturo protagonizó un emotivo encuentro en Disney que rápidamente generó repercusión.
Es que su novio fue quien le regaló los pasajes para que juntos viajaran a Estados Unidos y desconcertada y entre risas de incredulidad se mostró feliz aunque lamentó que su hijo "Momo", fruto de su relación con el exfutbolista Daniel Osvaldo, no pudiera ir acompañarlos debido a compromisos escolares.
Sin embargo, finalmente el pequeño pudo ser parte de la partida y el momento en que se lo cruzó en tierras norteamericanas llenó de emoción las redes sociales. Luego de un paso por Miami, se dirigieron hacia Orlando para disfrutar de los parques temáticos de Disney y fue en ese entonces que apareció el joven.
El momento en que lo vio su emoción se hizo visible a tal punto que no pudo contener las lágrimas. “Pensaste que lo íbamos a dejar afuera”, lanzó el empresario para luego unirse al abrazo familiar. Asimismo, la actriz que compartió el video del momento escribió junto a las imágenes: "El mejor día de mi vida". Y luego sumó: "Son lo mejor que me pasó en la vida".
La sorpresa a Jimena Barón que finalmente no fue
Si bien claramente Matías Palleiro estuvo en los detalles más mínimos para sorprender a Jimena Barón primero con el viaje a Miami y después con la aparición de “Momo”, lo cierto es que en el medio se le escapó un detalle.
Es que cuando estaban en la la ciudad costera estadounidense fueron juntos a comer a un restaurante y le contó al dueño que al día siguiente viajaban a Disney, sin embargo no le comentó que la actriz no sabía.
El hecho de que no se lo aclarara generó que en un momento el hombre se acercara a la mesa donde estaban comiendo y con suma inocencia les preguntó: “¿Mañana se van a Orlando?”.
De todos modos el imprevisto se lo tomaron a risas y no dejaron que los afecta para continuar con el viaje que recibió cómo regalo la influencer por el Día de la Madre.
