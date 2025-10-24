Balanz desmiente rumores de quiebra, pero la City sigue en alerta

La desmentida fue inmediata, pero el daño reputacional ya estaba hecho. En el mercado, los operadores coincidieron en que el episodio dejó expuesta la vulnerabilidad sistémica del ecosistema bursátil local. “No hace falta que una Alyc quiebre para que tiemble todo. Basta con un rumor creíble para que se frene el flujo y se corte la liquidez”, resumió un banquero.

El contexto que potenció la crisis

El trasfondo es un mercado financiero golpeado por la caída de los bonos soberanos argentinos, con pérdidas de entre 30% y 40% desde mediados de año, lo que deterioró los balances de varias Alycs. Según datos públicos, algunas firmas –entre ellas Balanz Capital y Napoli Inversiones– llegaron a registrar pérdidas superiores al 15% de su patrimonio neto, lo que las obligó a informar “hechos relevantes” ante la CNV.

A eso se suma la volatilidad cambiaria y la intervención del Tesoro de Estados Unidos, que habría vendido US$500 millones en los últimos días para frenar la escalada del dólar en Argentina. “El mercado está completamente tensionado. Las cámaras piden más garantías, el BCRA exige información de todos los que operan ONs y los bancos están recalientes”, comentó otro operador.

Mientras tanto... un hecho relevante, que salió el 17 de septiembre, y reconoce una pérdida patrimonial que supera el 15% siembra ciertas dudas sobre la situación actual

image

Qué dejó el temblor

Más allá de la aclaración de Balanz, el episodio funcionó como una advertencia para todo el sistema. Con un mercado cada vez más dependiente de la liquidez intradía, cualquier shock de confianza puede escalar en cuestión de minutos. La suba de márgenes de BYMA fue el primer cortafuegos. El siguiente paso será ver quiénes resisten y quiénes estaban “nadando sin malla”, como ironizó un operador veterano.

El comunicado de Balanz trajo algo de calma, pero la volatilidad global y la fragilidad de los balances locales siguen siendo un cóctel peligroso. En palabras de un ejecutivo de una Alyc competidora: “Esta vez no cayó nadie, pero el sistema mostró todas sus costuras. La confianza se perdió más rápido que los precios”.

