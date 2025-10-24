Un outlet de una famosa marca está ofreciendo descuentos de hasta el 70% en prendas de todo tipo. Este local está ubicado en Buenos Aires y ya causó furor con sus precios bajos y gran calidad que te va a sorprender. Apurate porque las promociones son por tiempo limitado.
SÚPER PROMOCIONES
El reconocido outlet de marca en Buenos Aires con descuentos del 70%
Un reconocido outlet ubicado en Buenos Aires ofrece descuentos en ropa de marca de hasta el 70%. Prendas de todo tipo para aprovechar.
Este nuevo outlet ofrece descuentos únicos e ideales para renovar el placard sin gastar de más. Lo mejor es que la calidad es superior y se trata de una marca sumamente reconocida que todos tenemos en mente. De esta manera vas a poder aprovechar de promociones inéditas.
Nuevo outlet en Buenos Aires ofrece 70% de descuento
Montagne, una de las mejores marcas de indumentaria, abrió un outlet en Ciudadela que está arrasando. Los clientes no dejan de ir y salir con bolsas repletas de ropa por lo baratas que están sus prendas. Se trata de un local muy grande que cuenta con muchísimas opciones.
El local, ubicado en Saavedra 3292, cuenta con un montón de prendas tanto para hombre como para mujer. El mismo está abierto de lunes a sábados de 11 a 19 y vas a poder encontrar promociones espectaculares para renovar tu placard o también para adelantar algún regalo.
Esta firma creada en 1972 como "la primera fábrica argentina de artículos de camping" hoy en día es furor por su ropa casual y deportiva pero con aires aventureros. La misma tiene remeras, buzos, pantalones y sus best seller que son las camperas de abrigo de gran calidad.
------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Regalados: supermercado remata electrodomésticos con 80% de descuento
Reconocida marca lanzó 2x1 en calzado y está causando furor
El outlet que arrasa en Buenos Aires con ropa desde $12.000
Furor por el nuevo shopping que llega a Buenos Aires: qué marcas va a tener