5 alimentos que defienden tu cuerpo de la depresión

Verduras de hoja verde

Espinaca, acelga, col rizada y más, son verduras que pueden ayudar a combatir la depresión.

En un estudio, investigadores querían saber qué alimentos son las fuentes más ricas en nutrientes que -según la ciencia- desempeñan un papel en la prevención y alivio de los trastornos depresivos.

Encontraron que los alimentos vegetales con mayor puntuación fueron las verduras de hoja verde. Fue publicado en World Journal of Psychiatry.

Pescado azul

El pescado azul es rico en omega-3 que se ha asociado con un menor riesgo de depresión.

La British Dietetic Association indica que, algunos investigadores creen que los aceites omega-3 presentes en el pescado azul pueden ayudar con la depresión.

Por ello, recomiendan comer unas dos porciones de pescado azul a la semana, como salmón, caballa o sardina.

Legumbres.jpg ¿Sabías que las legumbres pueden ayudar a mejorar tu estado de ánimo?

Legumbres

Muchos no le prestan atención a las legumbres, pero son sumamente nutritivas y deberían tener un lugar privilegiado en la dieta contra la depresión.

Según la Universidad de Harvard las legumbres contienen carbohidratos que podrían facilitar la llegada de triptófano al cerebro.

El triptófano, a su vez, se utiliza para producir serotonina, que puede evitar la depresión y proporcionar una sensación de euforia.

Semillas de sésamo

Las semillas de sésamo también son aliadas del bienestar mental ya que estimulan la producción de dopamina.

De acuerdo con la Clínica Cleveland, un nivel bajo de dopamina se relaciona con ciertas afecciones de salud como la depresión.

En ese sentido, indican que, entre los alimentos que se sabe que aumentan la dopamina, se encuentran las semillas de sésamo, que pueden ayudar a prevenir problemas psicológicos como la ansiedad, el estrés y la depresión.

Té verde

Si buscas una bebida para hacerle frente a la depresión, el té verde podría ayudar.

En un estudio de 2022, con 7524 participantes de 25 a 90 años, los investigadores concluyeron que "el consumo frecuente de té verde está asociado con un menor riesgo de síntomas depresivos".

Además el té verde tiene muchísimos otros beneficios para aprovechar como reducir el riesgo de enfermedades cardiacas, diabetes y cáncer.

