Más problemas en una metalúrgica: Despidos y euforia de la UOM

En tanto, la nueva propuesta de la firma considera el 70% del concepto indemnizatorio, también en cuotas, e incluye el saldo de las dos quincenas no percibidas por el personal.

image Un conflicto que aún no llegó a su fin.

El rechazo de la UOM en defensa a los puestos de trabajo

En ese marco, Pablo Cerra, abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), alzó la voz en nombre del gremio y remarcó:

"No apoyamos indemnizaciones sino la defensa de los puestos laborales pero lógicamente se dejará que los muchachos decidan qué optar y acompañaremos". "No apoyamos indemnizaciones sino la defensa de los puestos laborales pero lógicamente se dejará que los muchachos decidan qué optar y acompañaremos".

Sobre esa línea, agregó: "En representación de mi cliente, que es la UOM, nosotros no venimos al Ministerio a negociar indemnizaciones, venimos a negociar puestos de trabajo y nosotros seguimos sosteniendo la nulidad de todos los despidos".

"Dicho eso y en el marco de la dilación del conflicto, que claramente hace que los trabajadores sufran porque tienen cuestiones alimentarias que no pueden cumplir, están evaluando una propuesta indemnizatoria que es menor al 100% de lo que les corresponde", señaló el abogado de la entidad gremial.

Mientras tanto, el sindicato metalúrgico mantiene el estado de alerta y movilización, y no descarta profundizar las medidas de acción directa si no se garantiza la reincorporación y el pago de los haberes a los empleados afectados.

image El conflicto entre la UOM Rosario y la empresa Metrofund continúa escalando.

Una empresa con historia en Rosario

La Metalúrgica Rosarina Fundición SRL es una empresa con 100 operarios en la zona sur de la ciudad y se especializa en la comercialización de ejes de camión, mazas, tambores de frenos y otros repuestos.

La fábrica está ubicada en Premoli al 2800 (Ovidio Lagos al 6700). Fundada por José Giardina a principios de los años 50, fue proveedora de mercados internacionales en Chile, Uruguay y Paraguay, además de abastecer a plantas de ensamblaje argentinas de marcas como Massey Ferguson, Scania y Mercedes-Benz.

También exportó sus productos a fábricas de semirremolques en Brasil, como Randon, y en Argentina a firmas como Hermann, Salto y Helvética.

