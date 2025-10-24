AGIP lanza nueva moratoria impositiva: Quiénes pueden adherirse y aprovechar los descuentos

La moratoria de AGIP se enmarca en la Ley 6842, y busca incentivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, en un contexto de recuperación económica y alta inflación que complicó la capacidad de pago de muchas pymes y particulares.

¿Qué beneficios ofrece la moratoria impositiva de AGIP?

El nuevo régimen es especialmente atractivo por la magnitud de los descuentos en intereses y las facilidades de pago. De acuerdo con el tributarista Sebastián Domínguez, los beneficios están escalonados según el tipo de contribuyente y la fecha de adhesión:

Contribuyentes generales : Si adhieren al contado dentro de los primeros 30 días , acceden a una condonación del 100% de los intereses . Si eligen pagar en cuotas , el beneficio será del 70% . Entre los 31 y 60 días , el descuento baja al 70% al contado y 50% en cuotas . En los últimos días de vigencia, los descuentos descienden al 40% y 30% , respectivamente.

: Grandes contribuyentes : Obtienen una reducción del 70% al contado y del 60% en cuotas si ingresan dentro del primer mes. Hacia el final del período, el beneficio se reduce al 30% y 10% , según la modalidad de pago.

:

Además, la tasa de financiación será del 2% mensual para contribuyentes comunes y del 3% mensual para grandes contribuyentes, con un monto mínimo por cuota de $5.000. El plan permite pagar hasta en 48 cuotas, una de las mayores extensiones vistas en los últimos años dentro de los programas fiscales de la Ciudad.

¿Cómo funciona el plan de pagos de la moratoria de AGIP?

Los contribuyentes podrán elegir entre cancelar al contado o en cuotas, dependiendo de su situación financiera.

Para quienes opten por el pago al contado, el plazo máximo para abonar será hasta el día 10 de cada mes.

En el caso de quienes elijan la modalidad en cuotas, la primera vencerá el día 10 del mes siguiente al del acogimiento, o el día hábil posterior si coincide con un feriado o jornada no laborable.

El sistema de cuotas estará automatizado mediante débito bancario, lo que busca agilizar la operatoria y evitar demoras en los pagos. Según la AGIP, este mecanismo reduce la mora y garantiza que los contribuyentes mantengan el plan vigente sin trámites adicionales.

¿Cómo adherirse a la moratoria impositiva de AGIP?

La adhesión será 100% online y se realizará a través del sitio oficial de la AGIP.

Los interesados deberán ingresar con su Clave miBA Nivel 3, completar la declaración de las deudas a regularizar y elegir la modalidad de pago (al contado o en cuotas).

El sistema requerirá también informar los datos bancarios para activar el débito automático en caso de planes financiados.

El trámite será ágil y digitalizado, en línea con la política del Gobierno porteño de simplificar los procesos fiscales y promover la autogestión digital. Desde la Ciudad explicaron que el objetivo es reducir los costos administrativos y facilitar la regularización de obligaciones, tanto para pequeños contribuyentes como para empresas de gran porte.

¿Por qué el gobierno porteño lanzó esta moratoria impositiva?

La AGIP impulsa esta moratoria en un momento donde la recaudación tributaria local necesita fortalecerse.

Los últimos informes del organismo mostraron un aumento en la morosidad, especialmente en los rubros ABL e Ingresos Brutos, que representan la mayor parte de los ingresos de la Ciudad.

En términos fiscales, se espera que la AGIP logre una importante recuperación de deuda antes de fin de año.

“Esta moratoria llega en un momento clave, cuando muchos comercios y empresas necesitan regularizar su situación para poder acceder a créditos o participar en licitaciones”, sostuvo Domínguez.

