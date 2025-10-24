El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó una nueva moratoria impositiva a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario y aliviar la carga financiera de miles de contribuyentes porteños.
RESOLUCIÓN 461
AGIP lanza nueva moratoria impositiva: Quiénes pueden adherirse y aprovechar los descuentos
La moratoria impositiva de la AGIP aparece como una oportunidad concreta para cerrar el año con las cuentas al día.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 461, y ya tiene fecha de inicio y fin. Estará disponible entre el 3 de noviembre de 2025 y el 3 de enero de 2026.
Se trata de un plan de pagos flexible y con importantes condonaciones de intereses, que abarca impuestos clave como Ingresos Brutos, ABL, Patentes e Inmobiliario, tanto para contribuyentes comunes como para grandes empresas. Además, podrán adherirse quienes tengan deudas en instancia judicial.
¿Qué deudas se pueden incluir en la moratoria impositiva de AGIP?
Según lo establecido en la reglamentación, podrán incorporarse todas las obligaciones vencidas hasta el 31 de agosto de 2025. Esto incluye impuestos locales como Ingresos Brutos, ABL, Inmobiliario y Patentes, sin importar si las deudas están en gestión administrativa o judicial.
Uno de los puntos más destacados es que quienes se encuentren con causas judiciales en curso también podrán ingresar al régimen. En caso de cancelar la deuda, la sanción penal quedará sin efecto, lo que brinda una vía rápida para resolver conflictos con el fisco sin recurrir a largos procesos judiciales.
La moratoria de AGIP se enmarca en la Ley 6842, y busca incentivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, en un contexto de recuperación económica y alta inflación que complicó la capacidad de pago de muchas pymes y particulares.
¿Qué beneficios ofrece la moratoria impositiva de AGIP?
El nuevo régimen es especialmente atractivo por la magnitud de los descuentos en intereses y las facilidades de pago. De acuerdo con el tributarista Sebastián Domínguez, los beneficios están escalonados según el tipo de contribuyente y la fecha de adhesión:
- Contribuyentes generales:
- Si adhieren al contado dentro de los primeros 30 días, acceden a una condonación del 100% de los intereses.
- Si eligen pagar en cuotas, el beneficio será del 70%.
- Entre los 31 y 60 días, el descuento baja al 70% al contado y 50% en cuotas.
- En los últimos días de vigencia, los descuentos descienden al 40% y 30%, respectivamente.
- Grandes contribuyentes:
- Obtienen una reducción del 70% al contado y del 60% en cuotas si ingresan dentro del primer mes.
- Hacia el final del período, el beneficio se reduce al 30% y 10%, según la modalidad de pago.
Además, la tasa de financiación será del 2% mensual para contribuyentes comunes y del 3% mensual para grandes contribuyentes, con un monto mínimo por cuota de $5.000. El plan permite pagar hasta en 48 cuotas, una de las mayores extensiones vistas en los últimos años dentro de los programas fiscales de la Ciudad.
¿Cómo funciona el plan de pagos de la moratoria de AGIP?
Los contribuyentes podrán elegir entre cancelar al contado o en cuotas, dependiendo de su situación financiera.
Para quienes opten por el pago al contado, el plazo máximo para abonar será hasta el día 10 de cada mes.
En el caso de quienes elijan la modalidad en cuotas, la primera vencerá el día 10 del mes siguiente al del acogimiento, o el día hábil posterior si coincide con un feriado o jornada no laborable.
El sistema de cuotas estará automatizado mediante débito bancario, lo que busca agilizar la operatoria y evitar demoras en los pagos. Según la AGIP, este mecanismo reduce la mora y garantiza que los contribuyentes mantengan el plan vigente sin trámites adicionales.
¿Cómo adherirse a la moratoria impositiva de AGIP?
La adhesión será 100% online y se realizará a través del sitio oficial de la AGIP.
Los interesados deberán ingresar con su Clave miBA Nivel 3, completar la declaración de las deudas a regularizar y elegir la modalidad de pago (al contado o en cuotas).
El sistema requerirá también informar los datos bancarios para activar el débito automático en caso de planes financiados.
El trámite será ágil y digitalizado, en línea con la política del Gobierno porteño de simplificar los procesos fiscales y promover la autogestión digital. Desde la Ciudad explicaron que el objetivo es reducir los costos administrativos y facilitar la regularización de obligaciones, tanto para pequeños contribuyentes como para empresas de gran porte.
¿Por qué el gobierno porteño lanzó esta moratoria impositiva?
La AGIP impulsa esta moratoria en un momento donde la recaudación tributaria local necesita fortalecerse.
Los últimos informes del organismo mostraron un aumento en la morosidad, especialmente en los rubros ABL e Ingresos Brutos, que representan la mayor parte de los ingresos de la Ciudad.
En términos fiscales, se espera que la AGIP logre una importante recuperación de deuda antes de fin de año.
“Esta moratoria llega en un momento clave, cuando muchos comercios y empresas necesitan regularizar su situación para poder acceder a créditos o participar en licitaciones”, sostuvo Domínguez.
