Estados Unidos despliega en el Caribe su mayor portaviones mientras Maduro suplica en TV

Nicolás Maduro lanza un mensaje de paz en inglés, atemorizado por el despliegue de USA

En pleno contexto de intensificación de los ataques estadounidenses a "narcolanchas" en el Caribe y el Pacífico, el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien el Departamento de Estado estadounidense acusa de tener nexos con el Tren de Aragua y el cártel de los Soles, intentó enviar una súplica al gobierno estadounidense durante un acto televisado.

En una mezcla de español e inglés, Maduro declaró: “No a la guerra... Sí a la paz, para siempre”. Al final, reafirmó su postura con la frase: “no a la guerra de los locos, no a la locura de la guerra”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MundoEConflicto/status/1981486653039362181&partner=&hide_thread=false | "No crazy war, please, please, please. No querer guerra". Maduro intenta dedicarle en ingles unas palabras a Trump. pic.twitter.com/PKzU3gsBip — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) October 23, 2025

Las declaraciones de Maduro, luego de meses de estar en pie de guerra discursiva con Trump, se dan en un contexto en el que Estados Unidos ha intensificado sus operaciones militares en el Caribe y mientras el presidente estadounidense amenaza con llevar a cabo ataques terrestres en el territorio venezolano.

Hace unas semanas atrás, Trump autorizó a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela.

Anteriormente, el líder republicano también había dispuesto el despliegue de diez aviones F-35 a un aeródromo en Puerto Rico, según divulgaron dos fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias Reuters, lo que incrementó la presencia militar estadounidense en el Caribe, que en las últimas semanas ha sido reforzada con embarcaciones navales de la US Navy surcando mar abierto, las cuales están autorizadas a lanzar misiles, como ya lo han hecho la semana pasada, cuando lanzaron un ataque letal contra una séptima embarcación con supuestos narcos.

image Trump vs Maduro

Desde el pasado 19 de agosto, por orden de Donald Trump, surcan las aguas del Caribe el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, y han abatido al menos a siete narco lanchas, aunque existend dudas si en todos los casos se trató realmente de barcazas con narcotraficantes abordo.

Como reveló Urgente24, estas embarcaciones de guerra del US Navy están equipadas con sistemas de misiles guiados Aegis, lo que les permite derribar barcos de mercenarios o abatir a narcotraficantes para detener el tráfico de fentanilo desde el Caribe a la jurisdicción estadounidense.

Hace un tiempo, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, repudió las críticas de la ONU al despliegue de los destructores estadounidenses en el sur caribeño y aseguró que no le importa qué diga la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que esa entidad emitiera un informe negando que desde Venezuela se trafique drogas.

Nicolás Maduro, el presidente venezolano y actual enemigo de Washington, acusó a Rubio de querer "llenarle las manos de sangre" a Trump, dando a entender que le mojó la oreja para este asedio: "La juventud de Estados Unidos no cree en las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio (secretario de Estado), porque el que manda en la Casa Blanca es Marco Rubio, la mafia de Miami, que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump".

Ante este el asedio de Trump cerca de sus costas, el gobierno de Maduro está realizando los fines de semana unas “jornadas de alistamiento” en los cuarteles militares y plazas de todo el país para aunar las fuerzas contra la amenaza de Washington. “He considerado oportuno que sábado y domingo tengamos una gran jornada de alistamiento y llamado a filas de todos los milicianos y todas las milicianas, de todos los reservistas y de todos los ciudadanos que quieran dar un paso al frente para decirle al imperialismo que ya basta de amenazas”, dijo en septiembre.

