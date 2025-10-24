El Pentágono anunció este viernes que envió al Caribe al USS Gerald R. Ford, el mayor portaviones de la Armada estadounidense, mientras los seis destructores con más de diez mil soldados a bordo están dispuestos a entrar en una contienda en esa región contra los gobiernos hispanoparlantes que para Washington financian el flujo de fentanilo, claro que cuando Donald Trump les dé luz verde.
CONFLICTO EN AUGE
Estados Unidos despliega en el Caribe su mayor portaviones mientras Maduro suplica en TV
El Pentágono confirma que envió al Caribe al portaaviones USS Gerald R. Ford como parte del actual operativo del gobierno de Donald Trump para "desmantelar organizaciones criminales transnacionales”, mientras tanto Nicolás Maduro, atemorizado, lanza un mensaje de paz en inglés.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó al portaaviones USS Gerald R. Ford, que actualmente está surcando las aguas del Mediterráneo, viajar inmediatamente al Caribe, y llevar consigo a aviones de combate y de vigilancia, así como buques de guerra en el marco del operativo contra el narcotráfico que Donald Trump lleva a cabo en aguas internacionales de esa región y a través del cual ha abatido al menos a siete narcolanchas.
“En apoyo a la directiva del Presidente de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO) y combatir el narcoterrorismo en defensa de la Patria, el Secretario de Guerra ha enviado al Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford y al ala aérea embarcada del portaaviones al área de responsabilidad (AOR) del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM)”, dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en las redes sociales.
El mayor portaviones del Ejército de los Estados Unidos que pronto surcará las aguas del Caribe se suma a la reciente autorización de Donald Trump a la CIA de llevar a cabo operaciones en Venezuela y luego de que, durante varias semanas, radares de la zona caribeña detectaran tres bombarderos B-52 de EE.UU. sobrevolando los alrededores de Los Roques y La Orchila, donde Caracas alberga instalaciones militares.
El grupo de ataque del portaaviones “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio nacional de Estados Unidos y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”, dijo Parnell, el portavoz del Pentágono.
Nicolás Maduro lanza un mensaje de paz en inglés, atemorizado por el despliegue de USA
Desde el pasado 19 de agosto, por orden de Donald Trump, surcan las aguas del Caribe el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, y han abatido al menos a siete narco lanchas, aunque existend dudas si en todos los casos se trató realmente de barcazas con narcotraficantes abordo.
Como reveló Urgente24, estas embarcaciones de guerra del US Navy están equipadas con sistemas de misiles guiados Aegis, lo que les permite derribar barcos de mercenarios o abatir a narcotraficantes para detener el tráfico de fentanilo desde el Caribe a la jurisdicción estadounidense.
Hace un tiempo, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, repudió las críticas de la ONU al despliegue de los destructores estadounidenses en el sur caribeño y aseguró que no le importa qué diga la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que esa entidad emitiera un informe negando que desde Venezuela se trafique drogas.
Nicolás Maduro, el presidente venezolano y actual enemigo de Washington, acusó a Rubio de querer "llenarle las manos de sangre" a Trump, dando a entender que le mojó la oreja para este asedio: "La juventud de Estados Unidos no cree en las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio (secretario de Estado), porque el que manda en la Casa Blanca es Marco Rubio, la mafia de Miami, que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump".
Ante este el asedio de Trump cerca de sus costas, el gobierno de Maduro está realizando los fines de semana unas “jornadas de alistamiento” en los cuarteles militares y plazas de todo el país para aunar las fuerzas contra la amenaza de Washington. “He considerado oportuno que sábado y domingo tengamos una gran jornada de alistamiento y llamado a filas de todos los milicianos y todas las milicianas, de todos los reservistas y de todos los ciudadanos que quieran dar un paso al frente para decirle al imperialismo que ya basta de amenazas”, dijo en septiembre.
